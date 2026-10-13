Ultime notizie

WEC 6h di Barcellona

Drudi tra i sei 'supermen' che si divideranno tra WEC a Barcellona e GT World a Portimão

La concomitanza con l'ultima gara di Endurance Cup di SRO e il Mondiale ha trovato ottime risposte da parte dei Costruttori nella composizione degli equipaggi. Ma qualcuno sarà comunque costretto a fare avanti e indietro tra Spagna e Portogallo.

Francesco Corghi

Pubblicato: 13 ott 2026, 10:08

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Aggiungi come fonte preferita

#27 Heart of Racing Team Aston Martin Vantage AMR LMGT3: Ian James, Zacharie Robichon, Mattia Drudi

Foto di: Aston Martin Racing

Alla fine saranno sei i piloti che dovranno dividersi i compiti tra FIA World Endurance Championship e GT World Challenge Europe nel fine settimana che vedrà le due serie di scena in concomitanza, rispettivamente, a Barcellona e Portimão.

Come già noto da tempo, SRO Motorsports Group aveva anticipato al sabato sera la gara di 3h valida come ultimo round di Endurance Cup della stagione 2026, in modo da consentire a tutti i protagonisti impegnati anche nel Mondiale di fare la spola tra Spagna e Portogallo, considerando anche che - all'epoca di queste decisioni - la lotta per i titoli era ancora apertissima.

Team e Costruttori si sono organizzati in base alla situazione del campionato promosso dall'organizzazione di Stéphane Ratel e l'unica richiesta fatta pervenire a FIA WEC e ACO era stata quella di modificare il programma del Circuit de Catalunya, dividendo le attività con precedenza alle vetture di Classe LMGT3 e poi lasciando spazio alle HYPERCAR.

Con la pubblicazione dei due elenchi iscritti, abbiamo quindi il quadro della situazione completo e, come prevedibile, sono proprio tutti i concorrenti di LMGT3 a dover volare all'Algarve International Circuit per la corsa di sabato 17.

#10 Garage 59 McLaren 720s GT3 EVO: Antares Au, Thomas Fleming, Marvin Kirchhofer

Foto di: FIA WEC / DPPI

Tra questi spicca senz'altro il nome di Mattia Drudi, che in quanto pilota ufficiale di Aston Martin Racing prima dovrà difendere i colori di Heart of Racing a bordo della Vantage LMGT3 #27, per poi cambiare tuta e vestire quella di Comtoyou Racing nel GT World sulla Vantage #7, dove al posto del titolare Marco Sørensen (che rimane sulla Valkyrie nel WEC) la Casa inglese ha messo a disposizione Ross Gunn, con Nicki Thiim che completa il terzetto.

I più 'colpiti' dalla concomitanza sono i ragazzi della McLaren e il team Garage 59: Thomas Fleming e Benjamin Goethe prima guideranno le 720S LMGT3 #10 e #58, rispettivamente, poi voleranno in Portogallo per condividere il volante della #58 di Classe GOLD CUP con Louis Prette. Il marchio britannico ha invece 'risparmiato' Marvin Kirchhöfer, il cui posto sulla 720S #59 di PRO CUP all'Algarve verrà preso da Jack Hawksworth, schierato assieme ai titolari Dean Macdonald e Joseph Loake.

In casa BMW-WRT anche Darren Leung dovrà fare avanti e indietro per gli impegni con la M4 LMGT3 #32 e la GT3 bavarese #991 del suo team Paradine Competition, con cui prende parte alla categoria BRONZE CUP della serie di SRO.

Stesso discorso per il mitico Peter Dempsey, fra l'altro a cambiare proprio vettura: in Spagna il veterano irlandese guiderà la Corvette-TF Sport #34, in Portogallo avrà fra le mani la Porsche-Tempesta Racing #93 con cui ha appena vinto il titolo Sprint in Classe BRONZE CUP.

C'è poi un sesto concorrente che inizialmente non era fra i potenziali candidati alla cosiddetta 'doppia': si tratta di Rui Andrade, portacolori di Mercedes-Iron Lynx nel WEC e chiamato dal team Motopark per salire sulle AMG GT3 #19 di SILVER CUP a Portimão.

#93 Ziggo Sport Tempesta Racing, Porsche 911 GT3 R (992) EVO: Eddie Cheever, Peter Dempsey

Foto di: Davide Cavazza

Tutte le altre situazioni intricate sono state risolte nei seguenti modi. La notizia più importante, come ormai noto da diversi giorni, è la scelta di Max Verstappen di scendere in pista con la Mercedes #3 della propria squadra, dato che Daniel Juncadella e Jules Gounon rimarranno, rispettivamente, con Genesis ed Alpine a Barcellona. Oltre a Chris Lulham, con l'olandese della Red Bull ci sarà Ben Barnicoat, molto legato al team 2Seas Motorsport che si occupa della preparazione della vettura della Stella.

Rimanendo sempre in Mercedes, anche Maxime Martin rimarrà con Mercedes-Iron Lynx nella Classe LMGT3 della serie iridata, con Ralf Aron pronto a sostituirlo sulla #17 di GetSpeed Performance nella categoria PRO del GT World.

In Ferrari e AF Corse hanno sbrogliato la matassa senza grossi patemi: non essendo più in corsa per i titoli GT World PRO, Nicklas Nielsen ed Alessio Rovera manterranno i propri ruoli a bordo di 499P e 296 LMGT3, sostituiti in Catalogna da Lorenzo Ferrari e Nicola Lacorte sulla 296 #51 PRO, dove il neo Campione Sprint GOLD CUP rimane Tommaso Mosca.

Sulla #50 di Maranello non potrà infine esserci Sean Gelael, impegnato in LMGT3 con BMW-WRT, per cui la scelta è ricaduta su Albert Costa come compagno dei titolari Lilou Wadoux ed Arthur Leclerc.

#32 Team WRT BMW M4 LMGT3 EVO: Darren Leung, Sean Gelael, Augusto Farfus

Foto di: FIA WEC / DPPI

E parlando appunto di BMW M Motorsport, anche qui le cose si sono sistemate in fretta lasciando Raffaele Marciello sulla M Hybrid V8 #15 e Dan Harper ed Augusto Farfus sulle M4 #69 e #32 di WRT in LMGT3.

All'Algarve, i posti del Campione svizzero e del brasiliano sulla M4 #98 di Rowe Racing verranno presi da Philipp Eng e Marco Wittmann per supportare Jake Dennis, il britannico lascerà il volante della M4 #46 a Neil Verhagen, nuovo collega di Valentino Rossi e Max Hesse.

Infine, Antares Au e Riccardo Pera resteranno in Spagna con McLaren-Garage 59 e Porsche-Manthey, dunque il team Rutronik Racing ha rinunciato a schierare la sua 911 #97 di BRONZE CUP all'ultima gara Endurance di SRO.

GT World-Endurance Cup: Elenco Iscritti Portimao

FIA WEC: Elenco Iscritti Barcellona

Leggi anche:

Vogliamo la vostra opinione!

Cosa vorresti vedere su Motorsport.com?

Partecipate al nostro sondaggio di 5 minuti.

- Il team di Motorsport.com

Leggere e inviare commenti

Leggi anche :





Condividi o salva questo articolo

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Articolo precedente WEC | Toyota preoccupata per Barcellona: "BMW ci ha girato nei test, avrà un vantaggio"

Top Comments

Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?

Vedi di più e commenta

More from

Francesco Corghi





WEC | Sfuma l'accordo Alpine-Geely per avere ancora le A424 in griglia nel 2027?



WEC



WEC



6h di Barcellona



20 h



WEC | Sfuma l'accordo Alpine-Geely per avere ancora le A424 in griglia nel 2027?





WEC | United, Forestier-Panis, APR, CLX e TF Sport si aggiudicano un invito a Le Mans 2027



WEC



WEC



6h di Barcellona



1 g



WEC | United, Forestier-Panis, APR, CLX e TF Sport si aggiudicano un invito a Le Mans 2027





WEC | Ecco programma e orari TV per la 6h di Barcellona



WEC



WEC



6h di Barcellona



1 g



WEC | Ecco programma e orari TV per la 6h di Barcellona

More from

Ferrari





F1 | Leclerc: la chance mancata non è stata al via, ma quando non ha attaccato Max in difficoltà con la PU



Formula 1



Formula 1



Singapore



23 h



F1 | Leclerc: la chance mancata non è stata al via, ma quando non ha attaccato Max in difficoltà con la PU





F1 | Ferrari, Singapore a metà: Leclerc secondo convince, mentre Hamilton spreca il podio



Formula 1



Formula 1



Singapore



1 g



F1 | Ferrari, Singapore a metà: Leclerc secondo convince, mentre Hamilton spreca il podio





F1 | Hamilton non rispetta la chiamata al pit stop e perde il podio. Ecco cos'è successo a Singapore



Formula 1



Formula 1



Singapore



1 g



F1 | Hamilton non rispetta la chiamata al pit stop e perde il podio. Ecco cos'è successo a Singapore

Ultime notizie





Drudi tra i sei 'supermen' che si divideranno tra WEC a Barcellona e GT World a Portimão



WEC



WEC WEC



6h di Barcellona



8 min



Drudi tra i sei 'supermen' che si divideranno tra WEC a Barcellona e GT World a Portimão





Ufficiale: la Formula 1 torna in Africa, accordo di dieci anni con il Ruanda



Formula 1



F1 Formula 1 50 min



Ufficiale: la Formula 1 torna in Africa, accordo di dieci anni con il Ruanda





MotoGP | Martin pronto per il rush finale: "Ora sento che non farò più fatica"



MotoGP



MtGP MotoGP



Indonesia



1 h



MotoGP | Martin pronto per il rush finale: "Ora sento che non farò più fatica"





La Maserati GT2 debutta in America con Risi Competizione e vince subito ad Indianapolis



GT America



GTUS GT America 1 h



La Maserati GT2 debutta in America con Risi Competizione e vince subito ad Indianapolis

Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità

Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.

Hai due opzioni:

Diventa un iscritto

Disattiva il blocco delle pubblicità

Iscriviti ora Sei già iscritto? Accedi qui

Hai già disabilitato il tuo blocco delle pubblicità?

Ricarica la pagina

Gestisci gli avvisi

Iscriviti