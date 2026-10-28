Intervista

Lamborghini Super Trofeo World Finals - Monza 2026

Bortolotti cuore Lamborghini: "Stagione grandissima, partendo da zero con la Temerario"

Presente alle World Finals di Monza, il trentino ha raccontato come ha vissuto il 2026 d'esordio con la nuovissima GT3 del Toro, tra dubbi, certezze e tantissimo lavoro dietro le quinte che ha cominciato a mostrare i frutti. Anche se qualche boccone amaro è stato duro da mandare giù...

Francesco Corghi

Pubblicato: 28 ott 2026, 08:02

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Aggiungi come fonte preferita

Foto di: Mirko Bortolotti





Lamborghini World Finals - Monza 2026



Lamborghini Squadra Corse celebra il gran finale dei campionati Super Trofeo all'Autodromo Nazionale Monza il fine settimana del 22-25 ottobre 2026

La sua esultanza dopo aver vinto ad Oschersleben è paragonabile a quella del titolo DTM conquistato nel 2024: di cuore, di petto, di testa, come una liberazione. Facendo capire al mondo intero che Mirko Bortolotti e Lamborghini ci sono ancora, casomai qualcuno avesse avuto dei dubbi.

Il 2025 del trentino nella serie tedesca era stato il più classico 'annus horribilis', dove la difesa della corona è apparsa fin da subito piuttosto complicata, ma s. Di contro, è arrivata la storica affermazione alla 24h di Spa a rendere meno amare le cose, in vista di un 2026 che non sarebbe stato altrettanto semplice, complice l'arrivo della nuovissima Temerario GT3.

E infatti, ancora una volta dopo il complicato programma con la SC63 LMDh, Mirko si è rimboccato le maniche stringendo i denti e concentrandosi a pieno, come in pochi sanno fare, per poter ottenere il massimo possibile in una stagione che - già si sapeva - sarebbe stata all'insegna della scoperta del nuovo mezzo di Sant'Agata Bolognese e del suo sviluppo.

D'altra parte, avere l'ottimo GRT-Grasser Racing Team in supporto e - al tempo stesso - da prendere per mano, per il pilota ufficiale di Squadra Corse era l'unica certezza quando ha cominciato il lungo cammino nei primi mesi dell'anno con la Temerario GT3 che ha condotto nel DTM da solo e assieme a Franck Perera e Maximilian Paul nel GT World Challenge Europe-Endurance.

"Durante l'inverno scorso mi sono allenato molto con preparazione atletica e fisica, oltre a fare un po' di vacanza. La vettura l'ho potuta provare solamente qualche settimana prima di iniziare la stagione, dato che gli esemplari erano pochi. Inoltre, dovendo alternarci al volante coi miei compagni, non ho avuto modo di girare tantissimo ed è anche questo il motivo delle difficoltà avute nelle prime gare", ha spiegato Bortolotti parlando con Motorsport.com e gli altri giornalisti presenti alle Lamborghini World Finals di Monza.

Partendo da un foglio bianco e dovendo gettare delle basi, ti eri fatto un'idea del lavoro che avresti avuto davanti?

"Calcolando che abbiamo svolto un test a Monza e poi siamo andati direttamente al Paul Ricard per la prima gara del GT World, la preparazione è praticamente stata inesistente. Un'idea me la sono comunque fatta molto presto, in pochi giri. A novembre avevo partecipato ad un test Pirelli, ma la prova vera e propria con l'auto è avvenuta più avanti, quando era già omologata. Sapevo quello che ci aspettava..."

Il miglioramento c'è stato?

"Inevitabilmente e sicuramente sì, essendo partiti dal basso. Ovviamente, ad ogni test, sessione di prove, giro e gara, piloti e squadre iniziano a capire meglio la vettura, la filosofia da seguire e concentrarti su determinate aree in cui puoi fare sviluppo anche a casa. Verso fine stagione siamo riusciti a massimizzare quello che la vettura poteva darci, considerando anche il tempo e i test che abbiamo avuto a disposizione".

Non sono molte le sessioni consentite?

"Bisogna sottolineare un aspetto importante: le gomme di GT World e DTM sono differenti. Nel DTM, una volta iniziata la stagione, non sono consentiti test privati, ma solo i cinque collettivi previsti. Nella nostra situazione si è rivelato un bel problema, andando a scontrarti contro piloti, team e Costruttori che da tanti anni corrono e lavorano insieme nello stesso campionato e con la medesima vettura. Quando uno è collaudato, questo fa la differenza, cosa dimostrata quando per due stagioni sono stato con SSR Performance".

Mirko Bortolotti, Lamborghini Squadra Corse, GRT - Grasser Racing Team

Foto di: Mirko Bortolotti

Quali sono le differenze maggiori?

"Ricordiamo che vince sempre e solo uno, ma ciò che ho detto prima cambia molto le cose e aiuta. Vai a combattere contro realtà che, ad ogni weekend di gara, sanno già da quale base partono e su quali dettagli possono o debbono lavorare o focalizzarsi. Noi, di fatto, la base non l'avevamo e dovevamo crearcela".

Quante difficoltà hai incontrato?

"Diventa sempre molto difficile crearti una base, specialmente quando hai solo due sessioni di prove da 45'. Infatti, le gare che abbiamo affrontato dopo aver svolto le sessioni di test, sono andate bene, come visto al Sachsenring".

Quali sono le caratteristiche della Temerario che, invece, ti hanno consentito di fare la differenza?

"Sulle piste dove è richiesto grip meccanico la vettura ha risposto molto bene e abbiamo impiegato meno per trovare la strada giusta, vedi Oschersleben dove ho vinto. In quelle medio veloci, dunque dove conta l'aerodinamica, abbiamo faticato maggiormente".

Mirko Bortolotti, Lamborghini Squadra Corse, GRT - Grasser Racing Team

Foto di: Mirko Bortolotti

Nello sviluppo, su cosa vi siete concentrati maggiormente?

"Il lavoro partiva dal capire bene la vettura e da cosa avesse bisogno per rendere al meglio. Eravamo limitati sul lato aerodinamico e ci siamo concentrati su quello meccanico, in modo da capire quali strade intraprendere per fare il salto di qualità e sfruttarlo bene".

A livello di motore, Lamborghini ha introdotto un bel cambiamento, dopo anni di aspirato: come vi siete trovati?

"Da questo punto di vista non abbiamo avuto alcun problema, l'unica piccola noia l'abbiamo riscontrata a Portimão nelle Prove Libere, ma risolta subito. Non ci sono state rotture di motore, cambio, frizione e via dicendo, quindi la vettura si è confermata molto affidabile. Per il resto, non dimentichiamo che le potenze sono regolate anche dal BoP, ma in generale non ho riscontrato nulla di negativo".

Nella gestione di gara, siete riusciti a capire bene il nuovo motore?

"Per quanto mi riguarda, è andato tutto benissimo fin da subito, zero difficoltà. Fra l'altro, in carriera ho guidato qualsiasi tipo di vettura, passando da motori aspirati al turbo in Formula 2, più l'ibrido con la LMDh. Datemi 4 ruote ed un volante e io guido, che motore c'è sotto non mi interessa. Poi, ovviamente, ho le mie preferenze, come tutti. Ma con la Temerario abbiamo una bella erogazione e ti trovi subito a tuo agio. E penso sia così per tutti quelli che la guidano".

Mirko Bortolotti, Lamborghini Squadra Corse, GRT - Grasser Racing Team

Foto di: Mirko Bortolotti

Ad Oscherlseben hai vinto, poi è arrivata, purtroppo, la squalifica dovuta all'irregolarità del cuscinetto: qual è la tua chiave di lettura?

"Questo è un ambito tecnico e non posso rispondere al 100%, ma diciamo che è una situazione analoga a quanto successo alla Mercedes-Winward nel GT World. In tribunale hanno dato ragione sia a noi che alla federazione DMSB: eravamo nella situazione di 50-50, si è chiuso a favore di DMSB, ma la storia non è ancora finita. Tutti gli addetti ai lavori sanno benissimo che si tratta di una squalifica ridicola perché il cuscinetto è conforme al regolamento, come è scritto, non c'è una omologazione diversa. Ma non mi sento di approfondire ulteriormente la questione perché non è il mio campo".

Al di là della squalifica, quella vittoria è stata davvero emozionale e lo si è visto quando hai festeggiato: una dimostrazione che comunque Mirko, Lamborghini, GRT e via dicendo sono ancora in grado di vincere!

"Così abbiamo spazzato via i dubbi, se qualcuno li aveva! Ci tenevo tanto per vari motivi: la prima vittoria della Temerario GT3, il mio primo successo con GRT nel DTM, dato che insieme avevamo vinto altrove, ma mai in questa serie. E poi è stata la mia quinta affermazione nel DTM, sulla quinta pista diversa, dopo un 2025 durissimo dove salvo solo la 24h di Spa del GT World. Dietro ad ogni vittoria ci sono sempre tanti sacrifici e lavoro che non sempre sono conosciuti".

Come è nata quella vittoria?

"Come detto prima, le caratteristiche della pista hanno aiutato, sposandosi bene con quelle della nostra vettura. Siamo partiti dalla sesta posizione e abbiamo messo in atto la gara perfetta, con una strategia che solo Maro Engel ha adottato. Il pit-stop del team Porsche-Manthey non è stato perfetto, però anche la nostra prima sosta non era stata veloce. Ma in pista siamo riusciti ad avvicinarci a Preining e questo poi è stato utile per superarlo dopo il secondo pit-stop. Una gara perfetta e speciale".

E hai chiuso sul podio nel gran finale di Hockenheim...

"Sì, direi un finale di stagione fantastico. Parlando in generale, il nostro 2026 potrebbe sembrare una annata deludente, invece non è così: se consideriamo da dove partivamo e cosa avevamo in mano, la reputo davvero grandissima".

#84 Red Bull Team ABT Lamborghini Huracan GT3: Luca Engstler, Mirko Bortolotti, Patric Niederhauser

Foto di: ABT Motorsport

Nel 2026 avevi conquistato anche un fantastico podio alla 24h del Nürburgring con la Huracán, ma anche qui è andato storto qualcosa nel post-gara...

"Siamo riusciti a fare una gran gara, ma sappiamo com'è finita... E dispiace molto perché vedi andare in fumo tutto dopo che ti sei preso dei gran rischi, come abbiamo fatto noi nell'ultima ora. Avevamo le gomme slick contro altri che, invece, avevano potuto già montare quelle da pioggia. Su quella pista sono tanti i fattori da calcolare, in 5 minuti il meteo cambia completamente e scegliere il momento ideale per fermarsi e sostituire pneumatici non è mai facile. Partenza a parte, eravamo stati bravi in tutto e, chiaramente, scoccia perdere un podio in questo modo".

L'anno prossimo la Temerario GT3 debutterà sul Nordschleife: come vi preparerete?

"Un test è stato svolto, ma io non c'ero. Sarà una sfida particolare, come sappiamo la vettura avrà una omologazione a parte, con gomme completamente differenti, cosa che incide parecchio sul modo di guidare. Se n'è accorto anche un Campione come Verstappen quando è venuto a Portimão. Ci sarà da lavorare parecchio per essere ben preparati".

A proposito di gomme, con le nuove Pirelli del DTM come vi siete trovati?

"Non abbiamo avuto nessun tipo di problema. L'unica caratteristica diversa è che rilasciano parecchi trucioli e la pista si sporca molto velocemente. Per il resto vanno in temperatura piuttosto rapidamente, sarebbe ideale avere magari un treno in più per tutti, in modo da evitare di dover sempre risparmiare set, incidendo sullo spettacolo. So che stanno pensando a qualche novità regolamentare anche in questo ambito, vediamo".

Gli impegni del 2027 proseguiranno come quest'anno?

"Nel DTM direi di sì, per quanto riguarda il GT World ancora non lo so. Per Daytona, se verrò scelto ci sarò, altrimenti ne approfitterò per fare un po' di vacanze!"

Mirko Bortolotti, Lamborghini Squadra Corse, GRT - Grasser Racing Team

Foto di: Mirko Bortolotti

Vogliamo la vostra opinione!

Cosa vorresti vedere su Motorsport.com?

Partecipate al nostro sondaggio di 5 minuti.

- Il team di Motorsport.com

Leggere e inviare commenti

Leggi anche :





Condividi o salva questo articolo

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Articolo precedente Lamborghini World Finals: Monza celebra passato e futuro davanti a 35.000 spettatori

Top Comments

Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?

Vedi di più e commenta

More from

Francesco Corghi





ALMS | Cetilar Racing presenta la livrea della sua Ferrari 499P



Asian Le Mans



Asian Le Mans 1 g



ALMS | Cetilar Racing presenta la livrea della sua Ferrari 499P





Lamborghini | Reggiani: "Nel 2027 aumenteremo l'impegno con le Temerario GT3, anche in Italia"



Lamborghini Super Trofeo



Lamborghini Super Trofeo



World Finals - Monza 2026



2 g



Lamborghini | Reggiani: "Nel 2027 aumenteremo l'impegno con le Temerario GT3, anche in Italia"





Lamborghini | Barcellona scelta come sede delle Super Trofeo World Finals 2027



Lamborghini Super Trofeo



Lamborghini Super Trofeo



World Finals - Monza 2026



3 g



Lamborghini | Barcellona scelta come sede delle Super Trofeo World Finals 2027

More from

Mirko Bortolotti





DTM | Squalificata la Lamborghini Temerario della prima vittoria, ma Grasser fa ricorso



DTM



DTM



Oschersleben



2 gm



DTM | Squalificata la Lamborghini Temerario della prima vittoria, ma Grasser fa ricorso





DTM | Bortolotti ancora nella storia, con la Temerario: "Ad ogni gara riparto da zero, per questo mi godo il trionfo"



DTM



DTM



Oschersleben



2 gm



DTM | Bortolotti ancora nella storia, con la Temerario: "Ad ogni gara riparto da zero, per questo mi godo il trionfo"





DTM | La Lamborghini Temerario GT3 centra la sua prima vittoria assoluta



DTM



DTM



Oschersleben



3 gm



DTM | La Lamborghini Temerario GT3 centra la sua prima vittoria assoluta

More from

GRT - Grasser Racing Team





GT World | Mitchell al posto di Paul sulla Lamborghini-GRT al Nürburgring



GT World Challenge Europe Endurance



GT World Challenge Europe Endurance 2 gm



GT World | Mitchell al posto di Paul sulla Lamborghini-GRT al Nürburgring





GT World | Bicchiere mezzo pieno per Lamborghini a Spa: "Ma ora c'è da lavorare sulle prestazioni, correre così è dura"



GT World Challenge Europe Endurance



GT World Challenge Europe Endurance



24h di Spa



3 gm



GT World | Bicchiere mezzo pieno per Lamborghini a Spa: "Ma ora c'è da lavorare sulle prestazioni, correre così è dura"





Grasser e Lamborghini pronti per la nuova sfida con la Temerario GT3 in DTM e GT World



GT World Challenge Europe Endurance



GT World Challenge Europe Endurance 8 gm



Grasser e Lamborghini pronti per la nuova sfida con la Temerario GT3 in DTM e GT World

Ultime notizie





F1 | Alpine: Gasly a punti nonostante i tanti danni nel contatto con Bearman. 10 i punti di carico persi



Formula 1



F1 Formula 1



Stati Uniti



36 min



F1 | Alpine: Gasly a punti nonostante i tanti danni nel contatto con Bearman. 10 i punti di carico persi





Bortolotti cuore Lamborghini: "Stagione grandissima, partendo da zero con la Temerario"



Lamborghini Super Trofeo



LBST Lamborghini Super Trofeo



World Finals - Monza 2026



1 h



Bortolotti cuore Lamborghini: "Stagione grandissima, partendo da zero con la Temerario"





La NSX di Tony Stark va all'asta, ma c'è un problema che cambia tutto



Prodotto



Auto Prodotto



Motor1.com Italia



La NSX di Tony Stark va all'asta, ma c'è un problema che cambia tutto





F1 | Williams, Browning torna sulla FW48: parteciperà alle FP1 in Messico e Brasile



Formula 1



F1 Formula 1



Messico



15 h



F1 | Williams, Browning torna sulla FW48: parteciperà alle FP1 in Messico e Brasile

Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità

Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.

Hai due opzioni:

Diventa un iscritto

Disattiva il blocco delle pubblicità

Iscriviti ora Sei già iscritto? Accedi qui

Hai già disabilitato il tuo blocco delle pubblicità?

Ricarica la pagina

Gestisci gli avvisi

Iscriviti