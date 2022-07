24h Spa | Qualifiche: doppietta Ferrari, Rossi 25° ed eliminato

Carica lettore audio

Le Ferrari fanno la voce grossa nelle Qualifiche della 24h di Spa-Francorchamps, dove i protagonisti di Fanatec GT World Challenge powered by AWS ed Intercontinental GT Challenge powered by Pirelli si sono giocati i 20 posti per dare l'assalto venerdì sera alla Superpole.

Sessione tiratissima in tutte e quattro le manche disputate, nelle quali il tempo medio migliore lo hanno ottenuto le 488 di Iron Lynx con Fuoco/Serra/Rigon a svettare in 2'16"920 con la loro #71, seguiti a 0"178 dalla gemella #51 di Molina/Calado/Nielsen.

Le prove sono iniziate al tramonto e si sono concluse al buio, con le temperature che si sono abbassate lasciando una frescura di montagna a far coprire appassionati e addetti ai lavori presenti sulle Ardenne.

La classifica ne è uscita ancora una volta cortissima e i promossi al turno di domani (su 66 partecipanti) racchiusi nello spazio di 0"920. Terzi si sono classificati Pepper/Caldarelli/Mapelli sulla Lamborghini #6 della Orange1-KPAX, seguiti dalle Audi R8 LMS di Ghiotto/Haase/Drudi (#12 Tresor by Car Collection) e Vanthoor/Van Der Linde/Weerts (#32 Team WRT).

Ottima sesta piazza per la BMW M4 #98 di Rowe Racing nelle mani di Catsburg/Farfus/Yelloly, con dietro l'Audi #66 di Attempto Racing condotta da Feller/Winkelhock/Marschall.

Tre Mercedes completano la Top10 e sono la #2 di GetSpeed (Stolz/Schothorst/Gotz), #88 di Akkodis-ASP (Marciello/Juncadella/Gounon) e #55 di GruppeM Racing (Engel/Buhk/Grenier).

Proseguendo l'elenco di chi si giocherà il primato per il via della gara, abbiamo anche la Porsche 911 #54 del trio Bachler/Ledogar/Preining (Dinamic Motorsport), che termina 11a mettendosi alle spalle la Lamborghini #63 di Bortolotti/Aitken/Costa (Emil Frey Racing).

L'unica Aston Martin capace di passare il turno è stata la #95 di Martin/Sorensen/Thiim (Beechdean AMR), 13a con dietro la Porsche #100 della Toksport WRT (Andlauer/Dienst/Muller) e l'Audi #25 della Saintéloc Racing (Mies/Legeret/Niederhauser).

Con il 16° posto la Lamborghini #14 della Emil Frey Racing (Tujula/White/Lappalainen) stacca il primato in Classe Silver Cup battendo l'Audi rivale del Team WRT (#30 Simmenauer/Goethe/Neubauer) e la Mercedes #777 di Al Manar Racing by HRT (Al Zubair/Jefferies/Morad), la quale è 20a.

Davanti alla vettura della Stella si piazzano la Lamborghini #19 di Emil Frey Racing (Roussel/Rougier/Altoè) e la Porsche #777 di GPX Martini Racing (Lietz/Christensen/Estre), ultime del lotto a farcela, mentre la prima delle eliminate è la BMW #50 di Rowe Racing, ma mastica amaro anche la Porsche di KCMG, fuori per un problema ai freni.

Tra chi resterà a guardare domani c'è anche Valentino Rossi, che assieme a Frédéric Vervisch e Nico Muller non va oltre il 25° posto generale. Il 'Dottore' ha chiuso 34° nella sua manche a 2"1 dal primato, il belga ha fatto meglio per 0"4 rispetto a lui, mentre Muller è risultato il più rapido del trio dell'Audi #46 di WRT, che però si ritrova indietro in classifica.

Venenedo invece alla Classe PRO-AM, abbiamo già assegnata la Pole Position, che va alla Ferrari #52 di AF Corse (Bertolini/Costantini/Machiels/Rovera) in 2'18"829, con un buon margine sulla Porsche #24 di Herberth Motorsport e la McLaren #188 della Garage 59.

In Gold Cup stacca il primato in 2'18"325 la Lamborghini #77 di Barwell Motorsport, seguita a ruota dalla Mercedes #57 di Winward Racing e dalla BMW #34 di Walkenhorst Motorsport. In questa graduatoria, le Iron Dames Frey/Gatting/Bovy/Pin chiudono decime e al 47° posto assoluto sulla loro Ferrari #83 rosa.

Infine il duello di Bronze Cup lo vince la Mercedes #20 di SPS Automotive Performance in 2'21"716, ampiamente davanti alla BMW #35 della Walkenhorst Motorsport.