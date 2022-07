24h Spa | 3a Ora: 1-2 Mercedes, Ferrari rimonta, Rossi 29°

Carica lettore audio

Primi 180' della 24h di Spa-Francorchamps andati in archivio con diverse cose interessanti mostrate dai protagonisti di Fanatec GT World Challenge powered by AWS ed Intercontinental GT Challenge powered by Pirelli.

Sole e caldo hanno caratterizzato la partenza della celebre gara delle Ardenne, dove il pubblico ha affollato paddock e tribune fin dalle prime ore del mattino, con file agli ingressi e numerosi gruppo di persone incolonnate con zaini e bandiere lungo le strade.

Alle ore 16;45 semaforo verde, ma sono bastati poco meno di 60' per cominciare ad avere i primi grattacapi. Forature hanno costretto a pit-stop anticipati le Lamborghini di Barwell (#77) e Emil Frey Racing (#63) che erano rispettivamente 1a in Classe Gold e 3a assoluta, oltre alle Audi di Attempto (#66), Tresor (#12) e Saintéloc (#26) - quest'ultima con la gomma che ha perso pressione a Blanchimont mandando Cesar Gazeau a muro e costringendolo al ritiro - e la Aston Martin #23 di Heart Of Racing.

La Bentley #107 di CMR è invece stata spedita nella ghiaia dalla Mercedes #75 di Sun Energy1 (punita con 5" di penalità), mentre la Safety Car è intervenuta per tre volte; la prima per l'insabbiamento della Mercedes #57 di Winward Racing, tamponata dalla McLaren #188 di Garage 59, l'altra per il KO dell'Audi #33 del Team WRT alla ripartenza dalla prima SC, segnalando anche la tamponata della Mercedes #93 di Sky Tempesta Racing alla Porsche #9 di Herberth Motorsport a 'La Source'.

La terza SC è dovuta intervenire quando la Aston Martin #97 di Beechdean AMR è andata in ghiaia a 'Les Combes'. Inoltre poco dopo la Mercedes #777 della Al Manar-HRT - leader in Classe Silver - ha rovinosamente tamponato la Porsche #91 della Allied-Racing, che all'uscita dalla curva 'Paul Frère' aveva accusato un problema rallentando di colpo.

Infine segnaliamo che parecchi team hanno dovuto scontare diversi secondi per track-limits non rispettati (5" per ogni infrazione); le penalità multiple hanno cominciato a fioccare dopo i primi 2 avvertimenti, ma ci sono squadre che lamentano malfunzionamenti dei sensori nei vari punti della pista.

Con le varie neutralizzazioni sono stati effettuati anche i terzi cambi gomme-pilota e rifornimenti per parecchie squadre e al momento al comando c'è la Mercedes #2 di GetSpeed, inseguita da quella di Akkodis-ASP #88, mentre terza è la Porsche #54 della Dinamic Motorsport, incalzata dalla rimontante Ferrari #71 della Iron Lynx, riuscita a sbarazzarsi della Porsche #221 di GPX Martini Racing, fermatasi ai box nella terza SC.

Quinta è salita l'Audi #25 di Saintéloc, con dietro la Porsche #100 della Toksport WRT, la Lamborghini di KPAX (#6), la McLaren #38 di Jota e la Lamborghini di Emil Frey Racing (#19).

Completa la Top10 tutta PRO la Ferrari #51 della Iron Lynx, alle prese con un duello ruota a ruota contro la Porsche #74 di EMA Motorsport. In agguato anche la 911 #47 di KCMG.

In Classe Silver Cup il comando è passato alla Lamborghini #14 di Emil Frey Racing, incalzata dalla Huracan #563 di VSR. Poco più distanti troviamo l'Audi #99 della Attempto e la Mercedes #90 di Madpanda Motorsport.

In PRO-AM la McLaren #188 di Garage59 è saldamente al comando, seconda la Porsche #24 di Herberth Motorsport e riprende il podio la Ferrari #52 della AF Corse, partita dalla pit-lane dopo aver scoperto una perdita prima di schierarsi in griglia.

In Gold Cup guida la Audi #10 di Boutsen Racing, che ha un discreto margine sulla Porsche #911 di Herberth Motorsport. Sul podio virtuale c'è la Mercedes #5 di HRT.

La Bronze Cup vede la Mercedes #20 di SPS Automotive Performance prima fin dal via, la insegue la BMW #35 della Walkenhorst Motorsport.

Infine alla seconda ora è salito al volante dell'Audi #46 del Team WRT Valentino Rossi per il suo doppio stint: Nico Muller aveva cominciato dalla 35a posizione rimontando fino alla 26a, poi dopo la girandola di soste il 'Dottore' si è trovato 21°, scivolando però 29° all'ultima ripartenza dalla SC.