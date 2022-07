24h Spa | 18a Ora: braccio di ferro BMW-Mercedes-Porsche

Carica lettore audio

Ultimo quarto di gara alla 24h di Spa-Francorchamps, coi protagonisti di Fanatec GT World Challenge powered by AWS ed Intercontinental GT Challenge powered by Pirelli che sulle Ardenne hanno pista molto sporca, ma asciutta nonostante un cielo nuvoloso dal quale qualche raggio di sole cerca di farsi largo.

Ancora un paio di Full Course Yellow hanno dato modo ai team di pensare come diversificare le strategie; la prima neutralizzazione è arrivata alla 16a ora con lo stop in pista della Mercedes #4 di HRT, aggiuntasi ai ritirati.

La BMW #34 della Samantha Tan Racing è invece andata a muro alla 'Campus' nella 18a ora con Richard Heistand e qui è dovuta intervenire la Safety Car a raggruppare tutti, con qualcuno che ha colto la palla al balzo per fare la sosta senza perdere troppo tempo.

Nuovo ingresso della vettura di sicurezza per l'insabbiamento della Porsche #24 di Herberth Motorsport (Menzel/Aust/Leutwiler/Picariello) dopo un contatto con la Lamborghini #19. La 911 si è poi fermata definitivamente poco dopo perdendo una ruota, fortunatamente in un punto non pericoloso.

In questo modo è tornata davanti la BMW #98 di Rowe Racing (Catsburg/Farfus/Yelloly), ma la Mercedes #88 di Akkodis-ASP (Marciello/Gounon/Juncadella) è pronta ad attaccarla, mentre leggermente più staccate ci sono la Porsche #47 di KCMG (Olsen/Tandy/Vanthoor), la Mercedes #55 della GruppeM (Engel/Grenier/Buhk).

La Porsche #74 di EMA Motorsport (Campbell/Nasr/Jaminet) era quinta, ma è stata spinta dentro ai box per un danno al posteriore provocato da un contatto.

Top5 per l'altra BMW di Rowe Racing (#50 Harper/Hesse/Verhagen), alle sue spalle e la Ferrari #51 di Iron Lynx (Calado/Molina/Nielsen), la McLaren #38 della Jota (Bell/Kirchhofer/Wilkinson) e la Mercedes #2 di GetSpeed (Stolz/Schothorst/Gotz), con la Aston Martin #95 di Beechdean AMR (Martin/Thiim/Sorensen) che completa la Top10 assieme alla Ferrari #71 di Iron Lynx (Rigon/Serra/Fuoco), scesa nell'ordine per il Drive Through scontato nella 15a ora.

La Lamborghini #6 di Orange1-KPAX (Mapelli/Pepper/Caldarelli) occupa l'undicesima posizione.

Dietro a lei è salita al comando della Classe Silver Cup l'Audi #30 del Team WRT (Simmenauer/Neubauer/Goethe), passando la #99 di Attempto Racing (Zug/Puhakka/Aka/Scholl) e la Lamborghini #14 di Emil Frey Racing (Tujula/Lappalainen/White) dopo il KO della Mercedes #4 di HRT. Quarta la Mercedes #90 di Madpanda Motorsport (Perez Companc/Walkinshaw/Kujala/Tunjo).

In PRO-AM si prende il primato la McLaren #188 di Garage 59 (Chaves/Macdonald/West/Ramos) e a questo punto si apre una finestra importante per la Ferrari #52 della AF Corse (Bertolini/Machiels/Costantini/Rovera), seconda e pronta a dare l'assalto al primato. Terza c'è la Porsche #39 del Singha Racing Team TP12 (Sathienthirakul/Bamber/Hamon/Bhirombhakdi).

In Gold Cup ancora prima la Ferrari #83 delle Iron Dames Frey/Gatting/Bovy/Pin con un ottimo margine sulla Mercedes #93 di Sky-Tempesta (Hui/Cheever/Froggatt/Spinelli) e la McLaren #7 di Inception Racing (Millroy/Iribe/Priaulx/Schandorff).

Torna a cambiare invece la classifica della Bronze Cup, dove la BMW #35 della Walkenhorst Motorsport (Walkenhorst/Breuer/Yount/Oeverhaus) lascia il comando alla Mercedes #20 di SPS Automotive Performance (Muller/Kurtz/Pierburg/Juffali).

Infine segnaliamo che l'Audi #46 condivisa da Valentino Rossi con Vervisch e Muller sta continuando nonostante i vistosi danni riportati nella collisione della 15a ora. Attualmente c'è il belga al volante ed è 21°, con una penalità di 5" scontata al pit-stop per aver toccato malamente la Ferrari #52.