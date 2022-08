24h di Spa a Mercedes-Marciello, doppietta Ferrari, Rossi 17°

Carica lettore audio

Mercedes, Audi e Ferrari festeggiano i rispettivi successi alla 24h di Spa-Francorchamps, gara valida per la stagione 2022 di Fanatec GT World Challenge powered by AWS - Endurance Cup - ed Intercontinental GT Challenge powered by Pirelli.

La notizia principale è che sulle Ardenne non ha piovuto (ma non succede ormai da 5 settimane come ci è stato detto dalle persone del posto) e dopo due anni di restrizioni il pubblico ha invaso fin dalle prime ore del mattino di ogni giorno il paddock.

Le presenze registrate da SRO Motorsports Group sono state di 73.000 persone, che oltre al bel tempo con un sole molto piacevole, si sono goduti una gara veramente bella e ricca di spunti e colpi di scena, ribaltoni e sorprese dal via e fino all'esposizione della bandiera a scacchi.

La partenza Photo by: Eric Le Galliot

PRO

A livello assoluto e in Classe PRO è trionfo per Raffaele Marciello e la Mercedes. Dopo aver conquistato la Super Pole negli ultimi anni, 'Lello' ha condotto al trionfo la AMG #88 condivisa con Jules Gounon e Daniel Juncadella.

Il terzetto del Team Akkodis-ASP è stato fin da subito in lizza per il primato e ha combattuto strenuamente contro la aspra concorrenza di BMW, Porsche e Ferrari, ma anche dei compagni di marchio.

Stolz/Schothorst/Gotz hanno provato fino all'ultimo, anche con qualche sportellata, a battere i colleghi-rivali, ma alla fine si devono accontentare della piazza d'onore con la Mercedes #2 di GetSpeed, regalando comunque una bella doppietta alla Casa della Stella.

Sul terzo gradino del podio c'è la Ferrari #71 di Iron Lynx nelle mani di Fuoco/Serra/Rigon, che pur patendo la mancanza di velocità sul dritto rispetto alle vetture concorrenti riesce a portare a casa un trofeo, nonostante abbia dovuto scontare un Drive Through all'alba di domenica quando era passata al comando.

Quarta la Mercedes #55 della GruppeM (Engel/Grenier/Buhk), una delle ultime a fermarsi per il pit-stop, mentre il quinto posto è di chi mastica in realtà molto amaro.

E' la BMW, dato che la M4 di Rowe Racing #98 (Catsburg/Farfus/Yelloly) poteva insidiare la Mercedes #88, ma ha forato la posteriore destra prioprio alla 23a ora scivolando settima.

Sale così in Top5 la sua gemella #50 guidata da Harper/Hesse/Verhagen, che nel corso degli ultimi 60' si è sbarazzata con un bel sorpasso della Porsche #47 di KCMG (Olsen/Tandy/Vanthoor), sesta al traguardo e in difesa all'ultimo giro sulla #98.

Una bella figura la fa la McLaren #38 della Jota (Bell/Kirchhofer/Wilkinson) con l'ottavo posto.

Poteva sicuramente ambire a qualcosa di più la Ferrari #51 di Iron Lynx (Calado/Molina/Nielsen), sfortunata negli episodi e ritrovatasi indietro in classifica con poche possibilità di recupero nonostante la grinta e qualità dell'equipaggio.

In Top10 chiude pure la Aston Martin #95 di Beechdean AMR (Thiim/Martin/Sorensen), protagonista di un contatto all'Eau Rouge con Gounon domenica mattina che poteva costare carissimo.

La faccia della Lamborghini la salva parzialmente la #6 di Orange1-KPAX (Mapelli/Pepper/Caldarelli); dopo essere stata punita per una irregolarità post-Qualifiche, la macchina del Toro gestita dalla squadra statunitense risale per come può, accusando pure forature e penalità che non le consentono di andare oltre l'11° posto.

La #63 di Emil Frey Racing (Bortolotti/Costa/Aitken) si è invece ritirata per un incidente nella notte, con la #19 di Altoè/Rougier/Roussel che chiude 15a.

#46 Team WRT Audi R8 LMS evo II GT3: Frederic Vervisch , Nico Muller, Valentino Rossi Photo by: Audi Communications Motorsport

Si conclude con un 17° posto generale e 14° tra i PRO la prima 24h in carriera di Valentino Rossi, cominciata dai suoi colleghi scattando dal 35° posto (10 posizioni di penalità doo le Qualifiche per errori del pesarese, ammessi candidamente). Il 'Dottore' non ha commesso altri sbagli particolarmente gravi in gara, a parte un'uscita di pista senza grosse conseguenze nella notte e un largo a 'Puhon' nel corso dell'ultimo turno di guida.

Il marchigiano condivideva il volante dell'Audi R8 LMS #46 con Frédéric Vervisch e Nico Müller, e proprio lo svizzero è stato protagonista dell'errore che lo ha visto tamponare l'Audi #32 dei suoi compagni di squadra Weerts/Vanthoor/Van Der Linde eliminandola e riportando danni all'anteriore della carrozzeria che sono stati aggiustati alla meglio dalla squadra belga.

#52 AF Corse Ferrari 488 GT3: Stefano Costantini, Louis Machiels, Andrea Bertolini, Alessio Rovera Photo by: Eric Le Galliot

PRO-AM

In PRO-AM è una rimonta incredibile dal fondo dello schieramento quella che compie la Ferari #52 di AF Corse. La squadra piacentina non è riuscita a schierare la 488 in Pole Position al via per una perdita, ma con grande calma e pazienza, unite ad un ritmo a tratti indiavolato, il quartetto Bertolini/Machiels/Costantini/Rovera risale la china e conquista con merito il successo.

L'affermazione è condita dalle prestazioni-monstre di Alessio Rovera, autore del giro più veloce della gara (2'17"480) che è anche il nuovo record per l'evento con una GT3.

I K.O. della McLaren #188 di Garage 59 e della Porsche #24 di Herberth Motorsport hanno sicuramente favorito la vettura di Maranello, ma anche la Mercedes #75 di SunEnergy 1 (Ellis/Habul/Konrad/Baumann), in piazza d'onore dopo aver passato domenica mattina la Porsche #39 del Singha Racing Team TP12 (Sathienthirakul/Bamber/Hamon/Bhirombhakdi).

#83 Iron Dames Ferrari 488 GT3: Rahel Frey, Sarah Bovy, Michelle Gatting, Doriane Pin Photo by: Eric Le Galliot

GOLD CUP

Festa Ferrari anche in Gold Cup per la vittoria delle Iron Dames sulla Ferrari #83 rosa. Rahel Frey, Michelle Gatting, Sarah Bovy e Doriane Pin non hanno sbagliato nulla, regalandosi un successo meritatissimo che arriva quasi ad un mese da quello sfumato per un niente a Monza nella 6h del FIA WEC.

Le ragazze le hanno suonate sonoramente ai colleghi maschi, partendo dall'Audi #33 del Team WRT (De Pauw/Tomita/M.Robin/A.Robin), salita seconda nelle ultime ore dopo i disastri compiuti dalla Mercedes #93 di Sky-Tempesta (Hui/Cheever/Froggatt/Spinelli), che fra errori e penalità perde il podio a vantaggio della McLaren #7 di Inception Racing (Millroy/Iribe/Priaulx/Schandorff).

#30 Team WRT Audi R8 LMS evo II GT3: Thomas Neubauer, Benjamin Goethe, Jean-Baptiste Simmenauer Photo by: Eric Le Galliot

SILVER CUP

L'Audi festeggia la doppietta in Silver Cup conseguita nell'ultima ora di corsa. A svettare è la #30 del Team WRT (Simmenauer/Neubauer/Goethe), seguita dalla #99 di Attempto Racing (Zug/Puhakka/Aka/Scholl).

L'1-2 dei Quattro Anelli, come dicevamo, giunge in concomitanza con l'amarezza della Lamborghini, che si trova con la #14 di Emil Frey Racing (Tujula/Lappalainen/White) a forare la posteriore sinistra proprio a 45' dalla conclusione, accontentandosi del podio.

Quarto posto per la Lamborghini #163 schierata dalla VSR per Moulin/Michelotto/Dorrbecker/Paverud, in Top5 anche la Mercedes #90 di Madpanda Motorsport (Perez Companc/Walkinshaw/Kujala/Tunjo) che si era ben comportata nell'arco della gara, ma pagando male alcune penalità. Dietro troviamo le Porsche di Dinamic Motorsport (#56) e Allied Racing (#22).

#20 SPS automotive performance Mercedes-AMG GT3: George Kurtz, Valentin Pierburg, Ian Loggie, Reema Juffali Photo by: Mercedes AMG

BRONZE CUP

In Bronze Cup la lotta era solamente tra due concorrenti e alla fine, tra ribaltoni e colpi di scena vari, ad avere la meglio è la Mercedes #20 di SPS Automotive Performance (Müller/Kurtz/Pierburg/Juffali).

Questo anche per via della foratura che nelle ultime due ore ha spedito quasi a muro la BMW #35 della Walkenhorst Motorsport (Walkenhorst/Breuer/Young/Oeverhaus), salvatasi perdendo solamente il diffusore nell'erba in uscita da 'Blanchimont', ma rientrata in corsa per prendersi il trofeo.

Ulteriore beffa, un'altra gomma saltata nel corso dell'ultima mezz'ora, ma recuperata con sostituzione almeno per vedere la bandiera a scacchi, anche qui con una ragazza - Reema Juffali appunto - a transitare vittoriosa.

Pos # ClassE Piloti Team Auto Giri Distacco 1 88 Pro Cup Raffaele Marciello, Daniel Juncadella, Jules Gounon AMG Team AKKODIS ASP Mercedes-AMG GT3 536 2 2 Pro Cup Luca Stolz, Steijn Schothorst, Maxi Götz AMG Team GetSpeed Mercedes-AMG GT3 536 31.040 3 71 Pro Cup Antonio Fuoco, Daniel Serra, Davide Rigon Iron Lynx Ferrari 488 GT3 536 46.926 4 55 Pro Cup Maro Engel, Maxi Buhk, Mikael Grenier AMG Team GruppeM Racing Mercedes-AMG GT3 536 48.430 5 50 Pro Cup Daniel Harper, Neil Verhagen, Max Hesse Rowe Racing BMW M4 GT3 536 1:01.266 6 98 Pro Cup Nicky Catsburg, Augusto Farfus, Nick Yelloly Rowe Racing BMW M4 GT3 536 1:09.006 7 47 Pro Cup Dennis Olsen, Nick Tandy, Laurens Vanthoor KCMG Porsche 911 GT3-R (991.II) 536 1:13.409 8 38 Pro Cup Marvin Kirchhöfer, Oliver Wilkinson, Rob Bell Jota McLaren 720S GT3 536 2:13.544 9 51 Pro Cup Miguel Molina, James Calado, Nicklas Nielsen Iron Lynx Ferrari 488 GT3 535 55.860 10 95 Pro Cup Maxime Martin, Marco Sorensen, Nicki Thiim Beechdean AMR Aston Martin Vantage AMR GT3 534 8.293 11 6 Pro Cup Jordan Pepper, Andrea Caldarelli, Marco Mapelli Orange1 KPAX Racing Lamborghini Huracan GT3 Evo 534 58.607 12 66 Pro Cup Ricardo Feller, Markus Winkelhock, Dennis Marschall Audi Sport Team Attempto Audi R8 LMS evo II GT3 534 1:22.519 13 30 Silver Cup Jean-Baptiste Simmenauer, Benjamin Goethe, Thomas Neubauer Team WRT Audi R8 LMS evo II GT3 533 13.305 14 19 Pro Cup Leo Roussel, Arthur Rougier, Giacomo Altoe Emil Frey Racing Lamborghini Huracan GT3 Evo 533 1:20.687 15 99 Silver Cup Marius Zug, Juuso Puhakka, Nicolas Schöll, Alex Aka Attempto Racing Audi R8 LMS evo II GT3 533 1:35.969 16 14 Silver Cup Tuomas Tujula, Stuart White, Konsta Lappalainen Emil Frey Racing Lamborghini Huracan GT3 Evo 532 1:39.714 17 46 Pro Cup Valentino Rossi, Frederic Vervisch, Nico Müller Audi Sport Team WRT Audi R8 LMS evo II GT3 531 1:18.443 18 83 Gold Cup Doriane Pin, Rahel Frey, Sarah Bovy, Michelle Gatting Iron Dames Ferrari 488 GT3 531 1:19.161 19 25 Pro Cup Christopher Mies, Lucas Legeret, Patric Niederhauser Audi Sport Team Sainteloc Racing Audi R8 LMS evo II GT3 531 1:23.409 20 52 Pro-AM Cup Stefano Costantini, Louis Machiels, Andrea Bertolini, Alessio Rovera AF Corse Ferrari 488 GT3 530 2:51.308 21 163 Silver Cup Baptiste Moulin, Mattia Michelotto, Marcus Paverud, Michael Dörrbecker VSR Lamborghini Huracan GT3 Evo 529 1:35.409 22 74 Pro Cup Felipe Nasr, Matt Campbell, Mathieu Jaminet EMA Motorsport Porsche 911 GT3-R (991.II) 529 1:40.765 23 90 Silver Cup Sean Walkinshaw, Oscar Tunjo, Patrick Kujala, Ezequiel Perez Companc Madpanda Motorsport Mercedes-AMG GT3 528 19.558 24 33 Gold Cup Arnold Robin, Ryuichiro Tomita, Ulysse De Pauw, Maxime Robin Team WRT Audi R8 LMS evo II GT3 528 45.323 25 56 Silver Cup Marius Nakken, Mauro Calamia, Giorgio Roda, Mikkel O. Pedersen Dinamic Motorsport Porsche 911 GT3-R (991.II) 527 7.279 26 93 Gold Cup Jonathan Hui, Loris Spinelli, Chris Froggatt, Eddie Cheever SKY - Tempesta Racing Mercedes-AMG GT3 527 22.226 27 7 Gold Cup Brendan Iribe, Sebastian Priaulx, Oliver Millroy, Frederik Schandorff Inception Racing McLaren 720S GT3 527 27.340 28 75 Pro-AM Cup Dominik Baumann, Martin Konrad, Kenny Habul, Philip Ellis SunEnergy1- by SPS Mercedes-AMG GT3 527 1:32.657 29 22 Silver Cup Dominik Fischli, Patrik Matthiesen, Vincent Andronaco, Joel Sturm Allied Racing Porsche 911 GT3-R (991.II) 526 18.267 30 39 Pro-AM Cup Piti Bhirombhakdi, Christophe Hamon, Tanard Sathienthirakul, Earl Bamber Singha Racing Team TP 12 Porsche 911 GT3-R (991.II) 526 26.249 31 44 Gold Cup Patrick Assenheimer, Michael Blanchemain, Axel Blom, Jim Pla GetSpeed Mercedes-AMG GT3 524 1:21.704 32 8 Gold Cup Nicolas Gomar, Ruben del Sarte, Loris Cabirou, Mike Parisy AGS Events Lamborghini Huracan GT3 Evo 522 1:56.934 33 21 Gold Cup Hugo Delacour, Cedric Sbirrazzuoli, Alessandro Balzan, David Perel AF Corse Ferrari 488 GT3 519 1:56.610 34 20 Bronze Cup Tim Müller, George Kurtz, Valentin Pierburg, Reema Juffali SPS automotive performance Mercedes-AMG GT3 514 43.728 35 563 Silver Cup Karol Basz, Michele Beretta, Benjamin Hites, Yuki Nemoto VSR Lamborghini Huracan GT3 Evo 514 1:59.682 36 28 Silver Cup Samantha Tan, Maxime Oosten, Nick Wittmer, Harry Gottsacker Samantha Tan Racing BMW M4 GT3 510 1:29.044 37 35 Bronze Cup Henry Walkenhorst, Jörg Breuer, Donald Young, Theo Oeverhaus Walkenhorst Motorsport BMW M4 GT3 509 1:47.138 38 23 Pro Cup Ross Gunn, Alex Riberas, Charlie Eastwood Heart of Racing with TF Sport Aston Martin Vantage AMR GT3 497 0.787 39 31 Silver Cup Diego Menchaca, Lewis Proctor, Finlay Hutchison Team WRT Audi R8 LMS evo II GT3 497 29.189 40 57 Gold Cup Jens Liebhauser, Russell Ward, Lorenzo Ferrari, Lucas Auer Winward Racing Mercedes-AMG GT3 429 -3:49:57.469 41 188 Pro-AM Cup Alexander West, Miguel Ramos, Dean Macdonald, Henrique Chaves Garage 59 McLaren 720S GT3 394 -5:53:01.232 42 34 Gold Cup Michael Dinan, Robby Foley, Richard Heistand, Jens Klingmann Walkenhorst Motorsport BMW M4 GT3 392 -5:31:38.055 43 24 Pro-AM Cup Stefan Aust, Niki Leutwiler, Nico Menzel, Alessio Picariello Herberth Motorsport Porsche 911 GT3-R (991.II) 382 -6:18:48.788 NC 100 Pro Cup Julien Andlauer, Marvin Dienst, Sven Müller Toksport WRT Porsche 911 GT3-R (991.II) 374 -6:47:07.470 NC 87 Silver Cup Casper Stevenson, Tommaso Mosca, Thomas Drouet AKKODIS ASP Team Mercedes-AMG GT3 367 -6:09:52.526 NC 4 Silver Cup Jannes Fittje, Jordan Love, Alain Valente, Frank Bird Haupt Racing Team Mercedes-AMG GT3 333 -8:39:42.064 NC 77 Gold Cup Ahmad Al Harthy, Sam de Haan, Alex MacDowall, Sandy Mitchell Barwell Motorsport Lamborghini Huracan GT3 Evo 333 -8:28:02.998 NC 32 Pro Cup Dries Vanthoor, Kelvin van der Linde, Charles Weerts Audi Sport Team WRT Audi R8 LMS evo II GT3 293 -10:29:54.229 NC 27 Silver Cup Max Weering, Isaac Tutumlu Lopez, Taylor Cooke, Brandon Leitch Leipert Motorsport Lamborghini Huracan GT3 Evo 262 -11:17:50.718 NC 5 Gold Cup Gabriele Piana, Florian Scholze, Hubert Haupt, Arjun Maini Haupt Racing Team Mercedes-AMG GT3 256 -12:05:28.412 NC 159 Silver Cup James Baldwin, Vargas Manuel Maldonado, Ethan Simioni, Nicolai Kjaergaard Garage 59 McLaren 720S GT3 227 -13:10:17.727 NC 221 Pro Cup Richard Lietz, Michael Christensen, Kevin Estre GPX Martini Racing Porsche 911 GT3-R (991.II) 221 -13:37:36.694 NC 16 Pro-AM Cup Adrian Henry de Silva, Stephen Grove, Brenton Grove, Matthew Payne Earl Bamber Motorsport Porsche 911 GT3-R (991.II) 206 -14:45:42.455 NC 3 Silver Cup Jeffrey Kingsley, Valdemar Eriksen, Sebastien Baud GetSpeed Mercedes-AMG GT3 199 -14:37:23.781 NC 911 Gold Cup Ralf Bohn, Alfred Renauer, Robert Renauer Herberth Motorsport Porsche 911 GT3-R (991.II) 192 -15:29:46.185 NC 63 Pro Cup Albert Costa, Mirko Bortolotti, Jack Aitken Emil Frey Racing Lamborghini Huracan GT3 Evo 190 -15:44:50.713 NC 107 Gold Cup Nigel Bailly, Stephane Lemeret, Antonin Borga, Maxime Soulet CMR Bentley Continental GT3 187 -14:45:45.358 NC 54 Pro Cup Klaus Bachler, Come Ledogar, Thomas Preining Dinamic Motorsport Porsche 911 GT3-R (991.II) 176 -16:25:13.525 NC 11 Silver Cup Daniele Di Amato, Lorenzo Patrese, Alberto di Folco, Pierre Alexandre Jean Tresor by Car Collection Audi R8 LMS evo II GT3 162 -17:05:32.559 NC 10 Gold Cup Karim Ojjeh, Benjamin Lessennes, Antoine Leclerc, Adam Eteki Boutsen Racing Audi R8 LMS evo II GT3 153 -16:47:35.334 NC 9 Pro-AM Cup Antares Au, Kevin Tse, Dylan Pereira, Jaxon Evans Herberth Motorsport Porsche 911 GT3-R (991.II) 100 -17:24:18.384 NC 12 Pro Cup Luca Ghiotto, Christopher Haase, Mattia Drudi Audi Sport Team Tresor Audi R8 LMS evo II GT3 92 -19:46:12.997 NC 777 Silver Cup Al Faisal Al Zubair, Axcil Jefferies, Daniel Morad, Fabian Schiller Al Manar Racing by HRT Mercedes-AMG GT3 58 -21:28:54.352 NC 97 Silver Cup David Pittard, Charlie Fagg, Theo Nouet, Roman de Angelis Beechdean AMR Aston Martin Vantage AMR GT3 57 -21:32:09.186 NC 91 Gold Cup Alex Malykhin, Julien Apotheloz, Florian Latorre, Ayhancan Güven Allied Racing Porsche 911 GT3-R (991.II) 57 -21:29:14.227 NC 26 Silver Cup Aurelien Panis, Cesar Gazeau, Gilles Magnus, Nicolas Baert Sainteloc Junior Team Audi R8 LMS evo II GT3 38 -22:28:17.834