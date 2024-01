GT4WS | Portimao: grandi trionfi per Mesch e Porter/Day

Gara 1

La Schnitzelalm ha centrato il successo per prima con Joel Mesch che ha ottenuto una bella vittoria nella gara sprint di sabato.

Mesch ha dovuto impegnarsi per raggiungere i primi posti dopo essersi piazzato in terza posizione dietro a Tom Lebbon (Elite Motorsport - McLaren Artura) e Mikey Porter sulla vettura di Forsetti. Insieme a Mathieu Martins (Racar Motorsport - Aston Martin), questo quartetto ha dato l'impressione di poter lottare fino al traguardo.

Al terzo giro del magnifico circuito portoghese, tuttavia, Mesch era già in vantaggio e non l'ha più perso. Con le Mercedes che scomparivano sui saliscendi del circuito, l'interesse si è spostato su un Lebbon in difficoltà che faceva del suo meglio per tenere dietro Martins e Porter.

Ma il giovane pilota britannico non ha potuto contare sul fatto che i suoi inseguitori si colpissero l'un l'altro per tutta la durata della gara. Nonostante l'ostinata difesa, ha ceduto a Martins al sesto giro e a Porter all'ottavo. A quel punto, la sua sofferenza è stata aggravata da una penalità di drive-through per non aver tenuto la posizione in gruppo nell'allineamento per la partenza lanciata.

La lotta tra le tre vetture di testa è finita lì. La safety car è rimasta ai box per tutta la durata della gara e il vantaggio di Mesch ha superato i sei secondi.

Martins si è avvicinato a pochi decimi dal leader alla fine del 17° e ultimo giro, ma Mesch ha confermato in seguito di aver gestito la vettura piuttosto che lottare contro eventuali problemi.

Quarto assoluto è stato Charles Dawson (CV Performance), che ha superato e poi tenuto testa al collega della Mercedes AMG, Max Huber (NM Racing Team).

La vittoria nella classe "Cayman Cup" è andata a Thomas Rackl di SR Motorsport.

Photo by: Gedlich Racing Azione in pista

Gara 2

Jamie Day ha preso in consegna la vettura di Forsetti per la gara sprint di domenica mattina e ha conquistato una vittoria comoda sulla Aston.

Con un'intera giornata di prove sull'asciutto, i team e i piloti sembravano essersi ambientati nei rispettivi lavori.

La gara ha preso forma nelle prime fasi, per poi mantenersi stabile nel gruppo di testa. Leo Pichler (Razoon Porsche) ha conquistato la seconda posizione fin dall'inizio e l'ha mantenuta, mentre Marcel Marchewicz ha impiegato solo fino al quarto giro per recuperare da una brutta partenza e mettere la Mercedes vincitrice al sabato al terzo posto.

Ivan Ekelchik (Wimmer Werk Motorsport - Porsche) è arrivato quarto, ma in realtà ha disturbato poco Marchewicz nel corso della gara.

Roberto Faria ha ottenuto il quinto posto con la Aston della Racar, mentre Zac Meakin, ora sulla McLaren, gli era vicino al traguardo, ma ha passato la gara più preoccupato della minaccia di Emil Gjerdrum (Mercedes - CV), il quale al tredicesimo giro ha avuto una buona occasione, ma non è riuscito a concretizzarla.

La battaglia per l'ottavo posto assoluto tra le due Porsche di SR Motorsport in "Cayman Cup" condotte da Emil Förderer e Rackl, insieme alle BMW M4 di Gianni van de Craats (FK Performance) e Richard Wolf (Razoon) ha offerto una buona dose di azione nel corso della gara.

Förderer ha prevalso sul suo compagno di squadra in una gara al massimo fino alla bandiera a scacchi, davanti a van de Craats e Wolf.

Photo by: Gedlich Racing Le Porsche Cayman in azione

Gara 3

Dopo che Schnitzelalm e Forsetti si sono divisi le due gare sprint, l'endurance si è rivelata un match tra Inghilterra e Germania. Due tedeschi si sono divisi il volante della Mercedes e hanno affrontato i due piloti inglesi con l'Aston Martin.

Mentre le vetture Elite, Racar e Wimmer Werk (partite rispettivamente con Lebbon, Martins ed Ekelchik) si sono unite ai primi battibecchi, sono stati Day e Mesch a prendere il comando dello schieramento dopo essere subentrati rispettivamente a Porter e Marchewicz.

Il distacco era di poco più di un secondo a pochi giri dalla fine, ma non abbiamo mai potuto scoprire come si sarebbe conclusa la contesa perché Mesch è stato penalizzato con un drive-through per un pit-stop che non era durato il minimo obbligatorio.

La penalità ha permesso a Day di scappare per una comoda vittoria assoluta e di classe Pro, dando a Pichler, in rimonta dopo il primo stint da gentleman di Andreas Höfler, di conquistare il secondo posto.

Il compito di Pichler sarebbe stato forse più arduo se il compagno di Martins, Roberto Faria, non avesse avuto un guasto al 21° giro su 30. Anche la McLaren di Elite sarebbe potuta salire sul podio, ma un malfunzionamento della radio ha fatto sì che Lebbon rientrasse dopo la chiusura della finestra dei pit-stop, causando la seconda penalità del weekend della vettura gialla.

Mesch ha quindi portato la macchina della Schnitzelalm al terzo posto, anche se a debita distanza, dietro al vincitore della Pro-Am, Pichler, ma davanti ai re della classe Am, Nil Monserrat e Alberto de Martin, con le loro Mercedes della NM Racing.

Franz Linden ha festeggiato una vittoria di classe alla sua prima uscita in gara, dopo diversi anni passati a imparare le regole nelle giornate in pista organizzate dai gestori della Winter Series, Gedlich Racing.

Il suo co-pilota Arne Hoffmeister ha superato Rackl dopo una lunga battaglia nella seconda metà della gara, per poi staccarlo e aggiudicarsi gli onori della "Cayman Cup".

