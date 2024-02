GT4WS | Jerez terra di conquista per la Elite Motorsport

Dopo aver ereditato il comando dal pilota titolare, Tom Lebbon ha portato al traguardo la McLaren Artura del team completando il lavoro.

Le vittorie in volata all'inizio del weekend sono state divise tra Jamie Day (Forsetti Motorsport) e il nuovo arrivato Josef Knopp (W&S Motorsport).

Gara 1

Con Day che ha preceduto Joel Mesch (Schnitzelalm Racing) per soli tre centesimi di secondo nelle qualifiche, questa volata si preannunciava come un serio duello tra le Aston e le Mercedes.

Purtroppo per gli spettatori, la battaglia del sabato non si è concretizzata perché Alex Denning, al volante della seconda McLaren-Elite, si è infilato all'interno di Mesch alla prima curva, permettendo a Day di scappare via.

Mesch non aveva ancora trovato un varco quando l'uscita di Max Huber alla curva 6 ha fatto uscire la safety car al terzo giro. Ma durante la neutralizzazione, i commissari hanno annunciato che la partenza di Denning non era stata del tutto legale: uscito dalla traiettoria nella fase di scatto, ha dovuto scontare un drive-through dopo la ripartenza del sesto giro.

Alla fine del settimo, quindi, Mesch ha avuto finalmente via libera. A metà gara e con Day a soli due secondi di distanza, ha cominciato a sognare, soprattutto dopo aver ridotto di un paio di decimi il vantaggio al nono passaggio.

Ma al momento di tagliare il traguardo, i suoi desideri sono andati letteralmente in fumo. Vittima di un guasto tecnico, Mesch è dovuto rientrare ai box e Day ha potuto così prendersela comoda e vincere con 17 secondi di vantaggio.

Dopo quasi un'intera gara incollato al retrotreno della Mercedes di Mattis Pluschkell, Meakin ha conquistato il secondo posto dopo essere riuscito a tendere un'imboscata alla vettura della Mücke Motorsport alla chicane a un solo giro dalla fine.

Alberto De Martin (NM Racing-Mercedes) è stato il pilota di punta della categoria Am in quella che si è rivelata l'unica gara asciutta del weekend, mentre Michael Sander ha vinto la lotta per la classe "Cayman Cup" contro il compagno di squadra della SR Racing-Porsche, Willi Kühne.

Gara 2

Quando le auto hanno tagliato il traguardo per la partenza della seconda gara sprint, domenica mattina, cadeva una pioggia a tratti. Da lì in poi ha scrosciato più intensamente, dando vita a una gara umida e divertente, con nuovi protagonisti che si sono avvicendati su alcune delle vetture di testa.

Mikey Porter è stato brevemente al comando testa con la Aston di Forsetti, ma Marcel Marchewicz ha portato la Mercedes di Schnitzelalm in testa alla curva 4, faticando non poco per raggiungere il traguardo e lavorando duramente per mantenere il suo vantaggio mentre la pioggia iniziava a intensificarsi. Al secondo giro è stato Knopp a lanciarsi all'inseguimento, con Lebbon, Tom Emson (Elite-McLaren), Porter ed Enrico Forderer (SR Motorsport-Porsche) a contendersi la posizione.

Insieme alla pioggia, lo spettacolo ha raggiunto il suo apice a metà gara. Knopp ha preso il comando all'ottavo giro, mentre Marchewicz ha risposto perdendo un paio di posizioni e uscendo di strada alla Curva 'Jorge Martinez'. La Mercedes è ripartita, ma è rimasta fuori dalla contesa.

Knopp è rimasto relativamente tranquillo fino alla bandiera a scacchi, mentre le McLaren e Porter hanno dato vita a una tesa lotta per il resto della gara. Tuttavia, si è trattato più di quasi incidenti, scivolate e incontri ravvicinati che di mosse definitive, e i due hanno concluso nello stesso ordine in cui si trovavano al secondo giro.

Forderer si è mischiato con loro per un po', ma è passato al ruolo di osservatore nel corso della gara, mentre si assicurava la vittoria di classe.

Gara 3

La gara endurance della durata di un'ora è stata decisamente bagnata, soprattutto alla partenza, quando il tempo poteva essere definito orribile.

Meakin si è accontentato di seguire Day e Mesch per tutto lo stint iniziale. Ha passato gran parte del tempo a guardare il retrotreno della Mercedes, ma ha anche fatto in modo di non farsi trascinare in una lotta che sarebbe costata tempo a entrambi. Il fatto di trovarsi a un paio di secondi dalla Aston di testa quando si è aperta la finestra dei pit-stop si è rivelato cruciale.

Meakin è rimasto fuori tre giri in più rispetto a Day e Mesch, assicurandosi di fare il giro più veloce al terzo di essi, il 15°. La strategia ha funzionato alla perfezione, in quanto Lebbon è riuscito a uscire dai box proprio davanti a Porter e Marchewicz.

Tuttavia, Lebbon ha vissuto un momento di apprensione quando è rientrato in pista. "Pensavo che fosse andato in testacoda alla prima curva - ha raccontato Meakin - Ero pronto ad ucciderlo!"

Le cose non sono andate poi così male e per fortuna l'equipaggio di Elite non ha dovuto occuparsi di problemi interni! Tuttavia, per i restanti 10 giri, la squadra ha vissuto attimi di tensione.

Mentre la minaccia di Marchewicz è svanita quando Schnitzelalm è stato punito con un Drive-Through per aver tenuto la sua auto per troppo poco tempo al pit-stop, Porter non ha smesso di infastidire Lebbon.

Al 18° giro è riuscito a passare, ma la sua gioia è durata solo poche curve perché è uscito di scena alla Curva 'Sito Pons'; tornando in azione con la sua Aston, la sfida per la vittoria era ormai un ricordo del passato.

Lebbon aveva ripreso il comando, ma si è dovuto preoccupare di Pluschkell con la Mercedes rosa che teneva sotto controllo la McLaren gialla. Ma Lebbon non ha ceduto alla pressione e ha portato a termine una vittoria meritata su lui e Mesch/Marchewicz.

Alexander Danzer e Knopp hanno conquistato la Classe Pro/Am, mentre Max Huber ha guidato la Mercedes-NM Racing fino alla vittoria nella classe Am e Kuhne/Forderer hanno conquistato quella della loro categoria.