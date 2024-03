GT4WS | Due su tre per l'Aston Martin di Forsetti ad Aragon

GARA 1

Day ha conquistato una comoda vittoria nella prima gara sprint del fine settimana andata in scena sabato pomeriggio, che si è aggiunta all'impressionante bottino di trofei GT4WS di Forsetti Racing.

L'Aston Martin Vantage non ha avuto problemi dopo la partenza in regime di safety car, introdotta per risparmiare tempo in un programma di gare molto fitto, e Day ha rapidamente guadagnato terreno e vinto i 30 minuti di gara con 14" di vantaggio sulla McLaren di Tom Lebbon (Elite Motorsport).

"È stato molto bello - ha detto Day - Una volta ottenuto il distacco dalla partenza, è stato tutto molto tranquillo e ho cercato di essere costante e di staccarmi di più. La Aston va, per tutta la settimana abbiamo mostrato un buon ritmo e sta diventando sempre più forte".

La battaglia per il secondo posto, invece, si è rivelata molto più combattuta: Joel Mesch ha fatto di tutto per togliere a Lebbon la piazza d'onore. La Mercedes verde di Schnitzelalm ha sferrato un attacco dopo l'altro alla McLaren gialla, ma Lebbon ha mantenuto la calma e ha preso la bandiera a scacchi con soli 0"117 secondi di vantaggio.

La coppia di Mercedes della CV Performance condotte da Lachlan Robinson e Charles Dawson ha lottato per il quarto posto, mentre quest'ultimo - pilota Pro-Am - ha impressionato per gran parte della gara, precedendo il suo compagno di squadra della classe Pro. Ma un bloccaggio nel finale ha permesso a Robinson di passare, mentre Dawson è riuscito a respingere Gulliermo Aso (NM Racing) centrando la vittoria nella Classe.

GARA 2

Marcel Marchewicz ha battuto Mikey Porter nella lotta per la Pole Position per soli 0"002 durante la seconda sessione di qualifiche di sabato, poi ha convertito questo leggero vantaggio in una vittoria convincente nella gara sprint di domenica mattina per il team Schitzlealm Racing.

Porter è stato colto di sorpresa dal vento in coda sul rettilineo opposto e ha sbandato al tornantino, consentendo alla McLaren di Elite Motorsport - guidata questa volta da Zac Meakin - di passare in seconda posizione.

Meakin ha poi lavorato duramente per mettere sotto pressione la Mercedes di Marchewicz per il resto dei 30' di gara, ma alla McLaren mancava la velocità massima sul dritto per permettere al pilota britannico di fare una mossa.

Marchewicz ha preso la bandiera a scacchi con soli 0"036 di margine, ma poi si è fermato sul circuito per un problema elettrico nel giro di rientro. Porter ha completato il podio sulla Aston Martin Vantage di Forsetti.

"Io e Marcel abbiamo fatto un'ottima gara. Io ho commesso qualche errore e lui è riuscito a recuperare il gap. L'ho raggiunto, ma era un po' troppo tardi. Avrei dovuto fare un po' più di pressione per vedere se potevo ottenere qualcosa, ma lui ha fatto un lavoro fantastico. La macchina è buona, fatichiamo un po' con la coppia, ma va tutto bene. Più tardi, nella gara di durata, cercheremo di ottenere la terza vittoria consecutiva", ha dichiarato Meakin.

Ivan Eketchik ha lottato per tutta la gara per togliere il quarto posto assoluto ad Alex Connor (CV Performance), e alla fine ha raggiunto il suo obiettivo al penultimo giro per assicurarsi anche la vittoria in Pro-Am con la Porsche Cayman GT4 di Wimmer Werk Motorsport.

Alex Papadopulos (NM Racing) ha chiuso al sesto posto assoluto e al secondo in Pro-Am con la sua Mercedes AMG GT4, mentre Enrico Förderer (SR Motorsport) ha conquistato la vittoria in Classe CT con la sua Cayman GT4 CS.

GARA 3

Le speranze di Elite Motorsport di ottenere la terza vittoria consecutiva in una gara endurance con la McLaren sono state vanificate alla prima curva, quando la Mercedes-CV Performance di Emil Gjerdrum ha urtato il retro della Artura di Lebbon.

Gjerdrum è stato punito con un drive-through, dopo che Lebbon era rientrato ai box con ingenti danni e una foratura all'anteriore sinistra. L'auto, rivestita di nastro adesivo, è ritornata in pista con due giri di ritardo.

Nel frattempo, Day (Forsetti) si è messo al comando su Marchiewicz (Schitzelalm), mentre Connor sull'altra Mercedes di CV Performance ha mantenuto il terzo posto assoluto.

Ma la gara è stata presto interrotta prima da una safety car e poi da un lungo stop con bandiera rossa, dopo che la Porsche Cayman GT4 CS della SR Motorsport affidata a Wilhelm Kunhe ha causato pesanti danni alla barriera in un incidente alla curva 11. Si è deciso di effettuare il cambio pilota in regime di bandiera rossa, lasciando 27' di tempo per quella che è diventata a tutti gli effetti una gara sprint.

Mesch, salito sulla Mercedes verde della Schnitzelalm, sembrava aver preso Porter (Forsetti) al momento della ripartenza con la safety car e si è portato in testa alla curva 1, per poi andare in testacoda all'uscita della curva a sinistra. Porter ha così potuto conquistare la seconda vittoria stagionale per il suo team, senza sudare troppo.

"Jamie ha fatto un lavoro straordinario per darmi la macchina in prima posizione e io l'ho finito", ha detto Porter.

"Tutti i membri del team hanno fatto un ottimo lavoro in questa serie e non potrò mai ringraziarli abbastanza. È stato un po' strano con la bandiera rossa e il cambio di pilota nel mezzo. Il vento cambia i punti di frenata, ma ci sono riuscito e ho portato a casa la 1a posizione".

Dietro la Vantage è successo di tutto. Mentre Mesch si riprendeva dall'errore commesso alla ripartenza, nel corso del giro successivo Dawson, a bordo della Mercedes-CV Performance #85, ha subìto un grave danno alla sospensione posteriore in un incidente che ha decretato la fine della sua gara.

Per la seconda posizione assoluta si è assistito a un divertente duello a due tra Ekelchik con la Porsche Cayman di Wimmer Werk e quella di East-Racing Motorsport guidata da Manuel Lauck. I due erano in lotta anche per il successo Pro-Am, con il primo che ha avuto la meglio nonostante la forte pressione del suo rivale.

Mesch ha recuperato bene fino al quarto posto assoluto e il secondo nella classe Pro all'ultimo giro superando la Cayman di Daniel Drexel (Razoon More Than Racing), mentre il pilota AM di NM Racing, Max Huber, ha ottenuto un ottimo sesto posto assoluto.

Un ulteriore colpo di scena si è verificato all'ultimo giro, quando Aso (NM) ha tagliato il tornante, consentendo a Tim Neuser (SR Motorsport) di concludere settimo assoluto e primo nella Classe CT.