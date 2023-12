GT4 Winter Series | Una nuova serie con licenza SRO al debutto

Nell'ambito della Gedlich Racing Winter Series, nei primi mesi del 2024 verrà lanciata una seconda serie per auto GT, la GT4 Winter Series (GT4WS), che si affiancherà alla consolidata GT Winter Series. Finora, la classe GT4 era integrata nella serie invernale GT.

Il responsabile del progetto Robin Selbach spera che la GT4 Winter Series, che ora si reggerà su due piedi, rafforzerà lo status dei partecipanti: "Questo darà modo loro di salire sul podio del proprio campionato GT4 per festeggiare una vera e propria vittoria".

Oltre a questo trampolino di lancio per le "giovani leve", la GT4 Winter Series offre anche podi e classifiche per i piloti amatoriali, nonché una graduatoria mista Pro-Am. I piloti delle categorie Gold, Silver e Bronze possono partecipare alla GT4WS.

La GT4 Winter Series è una serie di gare con licenza ufficiale di SRO Motorsports Group, portando il suo logo ufficiale e gareggiando secondo il Balance of Performance (BoP) imposto. La GT4WS è particolarmente interessante per il pacchetto di premi in denaro che ammonta a 60.000 euro. Il Campione riceve 30.000 euro, il secondo classificato 20.000 euro e il terzo 10.000 euro.

Come nella GT Winter Series, il format della GT4 Winter Series comprende due sessioni di qualifica, due gare sprint (30 minuti ciascuna) e una gara endurance (60 minuti). In quest'ultima, le squadre hanno l'opportunità di familiarizzare con la modalità utilizzata nella serie GT4, rinomata a livello internazionale, e di adattare le loro coppie di piloti l'una all'altra.

"I nostri piloti lo adorano - afferma Markus Gedlich, AD di Gedlich Racing, che poi spiega come fuzionano le gare sprint - Si può scegliere di far correre un pilota entrambe le gare sprint o se due piloti si dividono le due gare".

Al momento sono iscritte al GT4WS 2024 le seguenti note squadre:

Schnitzelalm Racing - 4 auto (2 Mercedes-AMG GT4, 2 Porsche 718 Cayman GT4 CS)

CV Performance - 2 auto (Mercedes-AMG GT4)

Forsetti Motorsport - 1 auto (Aston Martin Vantage AMR GT4)

NM Racing - 1 auto (Mercedes-AMG GT4)

Pro Sport Racing - 1 vettura (Aston Martin Vantage AMR GT4)

Sorg Motorsport - 1 auto (Porsche 718 Cayman GT4 RS)

Wimmerwerk Motorsport - 1 auto (Porsche Cayman GT4 RS)

Il calendario delle gare della GT4 Winters Series è identico a quello della GT Winter Series. Prima di ogni gara, sono previste due giornate di prova facoltative sullo stesso tracciato. In questo modo, le squadre e i piloti hanno l'opportunità di trascorrere un sacco di tempo in pista e di preparare in modo ottimale il conduttore e l'auto.

Tutte le gare della GT Winter Series 2024 saranno trasmesse in diretta streaming.

Calendario GT4 Winter Series 2024

13/14 gennaio: Estoril (Portogallo)

20/21 gennaio: Portimao (Portogallo)

10/11 febbraio: Jerez (Spagna)

17/18 febbraio: Valencia (Spagna)

02/03 marzo: Aragon (Spagna)

09/10 marzo: Barcellona (Spagna)