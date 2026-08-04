Ratel spinge Maserati: "La GranTurismo Project GT4 arriva al momento giusto, c'è bisogno di novità"

La presentazione di Maserati Corse del suo nuovissimo progetto legato al mondo delle corse ha suscitato entusiasmo e un rinnovato interesse verso il marchio del Tridente.

Al Festival of Speed di Goodwood, l'azienda emiliana ha tolto i veli alla Project GT4, vettura basata sulla nuova GranTurismo che punta ad entrare nella griglia di partenza delle serie dedicate dal 2028 in avanti.

La settimana seguente all'evento britannico, la vettura è giunta a Misano Adriatico, dove si svolgeva il fine settimana della GT4 European Series assieme a GT World Challenge Europe e GT2 European Series, quest'ultimo il campionato dove sono impegnate le Maserati GT2 di i4Race, Dinamic Motorsport e LP Racing.

Lo stand del Tridente in mezzo al paddock ha subito visto tanti appassionati e curiosi sostare davanti alla tenda dove la GranTurismo GT4 con la sua particolare livrea si è mostrata per la prima volta al pubblico di casa.

Maserati Project GT4 Foto di: Maserati Media Center

Naturalmente, non potevamo che andare a chiedere a Stéphane Ratel, ovvero colui che ha fondato la categoria, cosa ne pensasse dell'avvento di un nuovo marchio sulla sua griglia di partenza.

"Per il momento è un progetto e, secondo la mia esperienza, fino a quando non c'è un'ufficialità e qualcosa di concreto, preferisco non espormi più di tanto. Insomma... non dire gatto se non l'hai nel sacco!", ha sorriso il Capo di SRO Motorsports Group rispondendo alla domanda di Motorsport.com nell'incontro avvenuto con gli altri giornalisti presenti in Romagna.

"A parte questo, sono molto contento di quanto questo marchio sta facendo e il GT4 è una categoria di successo mondiale, ne sono felicissimo. C'è anche da dire che negli ultimi due anni cominciamo ad avere vetture un po' vecchie come Mercedes, Audi e Porsche".

"Serviva qualcosa di nuovo e per fortuna abbiamo cominciato con Ford, che ha portato la versione GT4 della sua Mustang; in Australia è diventata subito molto popolare, mentre qui non ha ancora riscontrato il successo che avremmo auspicato. Ma c'è tempo".

"A Spa è stata presentata la nuova Porsche e qui la Maserati, per cui è molto importante che arrivi anche una macchina nuova come questa perché ai team serve una ventata di novità ed entusiasmo".

"Lo trovo molto positivo, la griglia è già davvero folta e penso che per Maserati sia il momento giusto per intraprendere questa sfida. Aspetto l'ufficialità, ma mi auguro che possano avere molto successo".

Maserati GranTurismo Project GT4 Foto di: SRO

Ratel conosce bene cosa sta facendo negli ultimi tempi il marchio Maserati, dato che lo scorso anno ha potuto gareggiare (salendo anche sul podio) in una occasione con la GT2 della LP Racing del suo grande amico Luca Pirri.

Di tanto in tanto, casco e tuta li continua ad indossare anche per eventi particolari, come recentemente ha fatto alla Le Mans Classic, ma per il momento di salire a bordo della Maserati GT4 non se ne parla...

"Guidarla? No, no, no... Farò qualche gara con la GT2 quando potrò, più qualche evento del GT3 Revival. Non sono più giovanissimo e ogni tanto c'è anche qualche acciacco fisico a fermarmi", risponde sorridendo, riferendosi al mal di schiena che gli ha impedito, a Misano, di tornare a bordo della Maserati di LP in compagnia di Célia Martin.

"Quest'anno sono tornato a Le Mans per la Classic, l'ultima volta che ho corso la 24h è stato nel 1994, quindi non proprio ieri... Ma è stato meraviglioso, un evento veramente bellissimo e ben organizzato. Mi piacciono queste uscite per divertirmi".