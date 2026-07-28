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Intervista
GT4 European Series

Maserati GranTurismo Project GT4: vi raccontiamo la nuova arma del Tridente per le corse

In compagnia di Vincent Biard, Head of Maserati Corse, scopriamo nel dettaglio la Maserati GranTurismo Project GT4: una vettura che valorizza l’esperienza maturata con Maserati GT2 e che nasce con l'obiettivo di essere in pista nel 2028 con un progetto competitivo.

Francesco Corghi Beatrice Frangione
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