Intervista

GT2 European Series Portimão

Biard: "Maserati GT2 entusiasmante nel 2026, l'anno prossimo vogliamo continuità e progressione"

Il Capo di Maserati Corse analizza l'ottima stagione appena terminata con altri podi e vittorie in quel di Portimão, sottolineando che la crescita dovrà proseguire nel 2027 sfruttando anche il successo di Indianapolis e lavorando con attenzione sulla GranTurismo GT4.

Francesco Corghi

Modificato: 20 ott 2026, 07:02

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Maserati Corse 2026



Maserati Corse è impegnata nel campionato GT2 European Series 2026 con le sue vetture GT2: ecco tutti i contenuti speciali dedicati al Tridente

La stagione 2026 del campionato GT2 European Series si è chiuso alla grande per Maserati Corse, che sul tracciato di Portimão ha praticamente dominato la scena collezionando Pole Position a ripetizione e anche successi nelle due gare disputate domenica sul tracciato dell'Algarve.

In Portogallo i team portacolori del Tridente sono stati quasi perfetti, con 9 podi totalizzati tra Gara 1 e Gara 2. Nel primo round, Antoine Potty (i4Race) è giunto secondo assoluto - aggiudicandosi il successo in Classe SILVER CUP - davanti a Philippe e Louis Prette (LP Racing), secondi generali e vittoriosi in Classe PRO/AM, dove al terzo posto si sono classificate Laura Van Den Hengel e Sarah Bovy (Iron Dames by SP Racing).

Niccolò Pirri e Stefan Rosina (LP Racing) hanno centrato il secondo posto SILVER CUP, mentre il loro compagno di squadra Thomas Yu Lee ha terminato secondo in MASTERS. Meno fortunata è stata la prova di Mauro Calamia/Roberto Pampanini (Dinamic Motorsport), giunti al traguardo fuori dalla Top10.

Safety Car

Foto di: SRO

In Gara 2 applausi ed emozioni per la famiglia Prette, con padre e figlio che hanno dominato fin dalla partenza centrando l'affermazione assoluta e aggiudicandosi anche la Classe PRO/AM, seguiti da Pirri/Rosina che vincono la SILVER, dove Potty stavolta è terzo.

Yu Lee sorride per il primato in MASTERS, con Pampanini/Calamia che risalgono nei primi dieci. Meno bene stavolta la prova delle ragazze Van Den Hengel/Bovy che chiudono nelle retrovie.

Un fine settimana che ha comunque riassunto molto bene quello che abbiamo potuto vedere in stagione, ovvero che Maserati è stato uno dei marchi più presenti sulla griglia di partenza della serie di SRO Motorsports Group, nonché quello da battere, come ha sottolineato il Capo di Maserati Corse, Vincent Biard.

"Il bilancio del 2026 è veramente entusiasmante per noi: Philippe Prette ha vinto per la terza volta il titolo nella Classe MASTERS Cup, abbiamo fatto gareggiare tre donne per la prima volta sulla Maserati GT2 e i risultati ottenuti da Antoine Potty nella categoria SILVER sono stati davvero molto positivi e lui è stato bravissimo", ha riconosciuto l'ingegnere francese parlando con Motorsport.com.

"A Portimao ci siamo presentati con sei vetture in griglia, segno della crescita della categoria GT2. Dunque la stagione è stata molto, molto positiva e ci fa capire che la strada scelta da Maserati Corse è quella giusta. La crescita costante ci porterà altre soddisfazioni in futuro".

Peter Dempsey, Risi Competizione, Maserati GT2

Foto di: SRO

E proprio parlando di soddisfazioni e futuro, Maserati Corse ha appena portato a termine l'esordio anche negli Stati Uniti, dove la GT2 preparata dalla Risi Competizione ha vinto entrambe le gare del GT America disputate il 10-11 ottobre.

La prova dell'ottimo pilota Bronze, Peter Dempsey, al volante della vettura emiliana schierata per l'occasione con il #100 sulla fiancata è stata da applausi e resa possibile dai regolamenti del campionato a Stelle e Strisce, che consente alle GT2 con un kit apposito di poter giocarsela assieme alle GT3.

"Il risultato di Indianapolis è davvero molto importante, la ciliegina sulla torta di questa stagione; ha dimostrato che la nostra GT2 può competere anche in mezzo alle GT3", sottolinea Biard.

"Quindi, non solo è eleggibile in 20 campionati differenti che annoverano la sua categoria, ma con l'aggiunta del kit GT2+ le squadre interessate a competere nella massima categoria possibile, come permette il GT America".

"Vincere ad Indianapolis nell'anno del Centenario del Tridente ha un valore enorme, su una pista che ha un grande significato per Maserati. È stata una esperienza molto positiva e speriamo che i team in America possano cogliere l'occasione di avere una GT2 che può competere e vincere in mezzo alle GT3".

Maserati GranTurismo Project GT4

Foto di: SRO

Terminata una bella annata, ora la Casa di Modena guarda già al 2027, dove oltre a confermarsi marchio da battere nel GT2 ci sarà anche tanto lavoro per sviluppare la GranTurismo GT4 che esordirà nel 2028, come sottolinea in conclusione Biard.

"I programmi GT2 del prossimo anno saranno all'insegna della continuità e progressione: continuare ad essere competitivi e fornire un servizio di supporto ai clienti nel paddock come accaduto in questa stagione".

"Stiamo lavorando anche sulla GT4: questo progetto vuole dimostrare che l'approccio di Maserati è basato sullo sviluppo delle tecnologie dalla strada alla pista e dalla pista alla strada".

"Con la GT4 la volontà è portare tutta la tecnologia della nuova GranTurismo verso la pista in questo ambizioso programma, che ci aprirà le porte di un grande numero di campionati importanti in tutto il mondo".

"Il 2027 necessiterà di grande attenzione nelle fasi di sviluppo, test e omologazione, prima di arrivare a portare la vettura in gara. In questo modo, dimostreremo che non solo la piattaforma della MC20 è competitiva per la GT2, ma che lo stesso vale anche per quella della nuova GranTurismo con la GT4".

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