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Video | Porsche 911, Challenge vs Cup: cosa cambia davvero in pista?

Il nostro inviato e pilota Davide Amaduzzi, scende in pista a Valencia al volante della Porsche 911 Challenge e della 911 Cup per raccontarci in prima persona le sensazioni di guida, le differenze tra le due vetture e ciò che cambia quando si cerca il limite. Quale delle due saprà regalare le emozioni più forti?

Beatrice Frangione

Pubblicato: 18 ott 2026, 09:04

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