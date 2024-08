Tragico incidente in vacanza, muore Luca Persiani

Un tragico incidente si è portato via nella giornata di lunedì 19 agosto Luca Persiani, ex-pilota GT e coach ancora molto attivo nel mondo delle ruote coperte.

Il 40enne, che attualmente lavorava sopratutto negli Stati Uniti, era in vacanza a Frattura, frazione del comune di Scanno (AQ) ed era uscito in compagnia di una amica per una escursione sul monte che sorge sopra al famoso lago a forma di cuore.

Stando a quanto riportano le cronache locali, al rientro dopo aver visto il tramonto, il romano ha sbagliato strada imboccando con il suo fuoristrada un tratto in discesa reso piuttosto scivoloso a causa della pioggia.

Dopo aver fatto scendere la passeggera, ha tentato una manovra molto difficile per rimettere sulla retta via la sua Jeep Wrangler, provando a riprendere la carreggiata migliore; purtroppo ha perso aderenza ed è rotolato precipitando nel burrone sottostante per circa 600m.

#27 Dream Racing Lamborghini Huracan GT3: Paolo Ruberti, Fabio Babini, Luca Persiani, Cedric Sbirraz Foto di: Jamey Price

Causa il maltempo, con la nebbia fitta che si è sommata alla pioggia, le operazioni di recupero da parte dei soccorritori di Vigili del Fuoco di Sulmona, servizio Speleologico, Guardia di Finanza e Carabinieri si sono protratte fino all'alba di oggi, mentre la ragazza 27enne è stata subito soccorsa e trasportata all’ospedale di Sulmona in comprensibile forte stato di choc, dopo che aveva chiamato aiuto.

Persiani aveva mosso i primi passi sui kart per poi approdare alle serie internazionali di monoposto come Formula Renault e F.3000, intraprendendo successivamente la carriera di pilota GT3 con uscite in ELMS, GT Open, IMSA e GTWC.

Da alcuni anni si era dedicato all'insegnamento della guida affiancando piloti di varie discipline e ultimamente faceva parte del team Iron Lynx.

Luca Persiani Foto di: ELMS

"È con grande tristezza che abbiamo appreso della scomparsa di Luca, membro del nostro team da parecchio tempo", scrive la squadra diretta da Andrea Piccini in una nota ufficiale.

"Era una persona così vivace e positiva che portava sempre allegria e faceva stare bene quelle intorno a lui".

"Con Luca non abbiamo perso solo un membro del team, ma anche un amico meraviglioso. Una persona che riempiva enormemente lo spazio intorno a sé, tanto che è difficile immaginare che non ci sia più".

"Inviamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia e agli amici di Luca e a tutti coloro che, nel settore del motorsport, sono stati toccati dalla positività che portava ovunque andasse".

"Questo fine settimana correremo per te, Luca!"

Lamborghini Squadra Corse ha aggiunto: "Oggi è un giorno triste per noi. Lamborghini Squadra Corse porge le più sentite condoglianze alla famiglia di Luca Persiani per la sua scomparsa. Ciao, Luca".

La salma è ora a disposizione delle autorità giudiziarie e il funerale avrà luogo giovedì 22 agosto alle ore 15;00 presso la Chiesa Santi Mario Marta Abaco e Audiface a Roma, nella frazione di Valle Santa, Casalotti.

A tutta la famiglia e agli amici di Luca vanno le più sentite condoglianze della Redazione di Motorsport.com.