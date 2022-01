Toyota presenta la GR GT3 Concept la prossima settimana

La Toyota Gazoo Racing la prossima settimana svelerà alcune novità in occasione del Salone dell'Auto di Tokyo.

La Casa giapponese dal 14 al 16 gennaio sarà protagonista con le sue auto che hanno vinto i Mondiali nel WEC e WRC esposte al pubblico, assieme a quelle di Super GT e Super Formula.

Ma questi tre giorni saranno anche l'occasione per ammirare qualcosa di inedito, come la GR GT3 Concept, macchina-prototipo dedicata alle corse che è stata creata sfruttando i dati raccolti e le esperienze in pista.

Al momento è presto per conoscere eventuali programmi, ma si può ipotizzare che ci sia un impegno in ottica futura, pensando anche a quella che potrebbe essere l'auto che andrà a rimpiazzare la Lexus RC F GT3 (marchio appartenente ai nipponici), che pian piano si avvia alla fine del suo ciclo vitale.

La Toyota ha prodotto la Supra GT4, la quale ha partecipato a diverse competizioni in giro per il mondo, dunque non è da escludere che si possa fare un ulteriore salto in avanti di categoria con una nuova GT3, che sarebbe davvero interessante vedere incrociare le armi con altri marchi prestigiosi della classe.

Il 14 gennaio è prevista una conferenza stampa dove i vertici di TGR spiegheranno più nel dettaglio i loro progetti.