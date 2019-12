Svelato il calendario della Lotus Cup Italia 2020

Lotus Cup Italia svela il proprio calendario gare per la stagione 2020: se per quanto riguarda il format al momento rimane tutto confermato come lo scorso anno, ci sono novità per quanto riguarda gli autodromi che ospiteranno la serie tricolore “Made in Hethel” con il rientro dell’Adria International Raceway e l’esordio assoluto del Circuito “Tazio Nuvolari” di Cervesina; qui le date in dettaglio:

Data Circuito 28-29 marzo Mugello Circuit 09-10 maggio Adria International Raceway 20-21 giugno Misano World Circuit 11-12 luglio Autodromo “Enzo & Dino Ferrari” (Imola) 05-06 settembre Circuito “Tazio Nuvolari” (Cervesina) 10-11 ottobre Autodromo “Enzo & Dino Ferrari” (Imola)

Il format del weekend rimane invariato, con le due sessioni di prove libere prima delle qualifiche, che vedranno i primi 30′ sfidarsi tutti i piloti, per poi lasciare spazio ai 4 migliori che si sfideranno nella “Superpole” sul giro singolo per determinare le prime due file dello schieramento di Gara 1; Gara 2 invece vedrà lo stesso ordine di partenza basato sui tempi finali delle qualifiche, con l’inversione però dei primi 8 concorrenti (chi si sarà qualificato in ottava posizione partirà quindi in pole position). Invariata invece la durata delle due gare, confermata in 25 minuti.