Rouven Mohr nuovo Responsabile Tecnico di Audi: primo passo per il rientro in GT3?

Audi Sport ha annunciato che dal 1° marzo il nuovo Responsabile Tecnico sarà Rouven Mohr, che torna quindi a lavorare con i Quattro Anelli, ma mantenendo il medesimo ruolo in Lamborghini Squadra Corse, dove attualmente è anche Capo del Motorsport ad interim.

Il tedesco, che già era stato ad Ingolstadt in passato prima di essere mandato - dopo 18 anni di servizio - dal Gruppo Volkswagen a lavorare a Sant'Agata Bolognese, entrerà a far parte anche del Consiglio d'Amministrazione andando a sostituire Geoffrey Bouquot.

La nomina di Mohr a Chief Technical Officer rappresenta un nuovo passo verso un possibile rientro in azione del marchio tedesco nelle corse a ruote coperte, abbandonate in favore dello sbarco in F1, ma che da sempre hanno avuto successo con il reparto Customer Racing, tra GT e Touring Car.

Per il momento, la nota ufficiale dice che "Rouven è stato Chief Technical Officer presso Lamborghini, dove ha guidato la strategia di ibridazione del marchio e un cambiamento generazionale nel suo portafoglio. All'inizio della sua carriera, ha ricoperto ruoli di leadership nello sviluppo dei veicoli, nella verifica e nelle emissioni della flotta presso Audi e Lamborghini e il suo ritorno in Audi testimonia l'obiettivo dell'azienda di perseguire l'eccellenza tecnologica con una forte capacità di esecuzione e una chiara attenzione ai prodotti".

Rouven Mohr, Audi Sport Chief Technical Officer Foto di: Audi Sport

“Rouven Mohr entra a far parte della nostra azienda come illustre esperto di tecnologia che unisce conoscenza approfondita a chiara attenzione alla creazione di valore a lungo termine per Audi", ha dichiarato Manfred Döss, Presidente del CDA Audi.

"A nome del Consiglio, desidero ringraziare sentitamente Geoffrey Bouquot per il suo importante e prezioso contributo alla trasformazione tecnologica di Audi”.

Jörg Schlagbauer, Presidente del Comitato aziendale generale Audi, aggiunge: "Lo sviluppo tecnico è al centro del marchio Audi. Geoffrey Bouquot ha dato un impulso fondamentale alla modernizzazione strategica e tecnologica e per questo desideriamo ringraziarlo".

"Rouven Mohr è un eccellente leader tecnico con una storia in Audi ed esperienza in Lamborghini. La sua nomina porterà nuovo coraggio nell'innovazione, eleganza sportiva e raffinatezza o, in parole povere, più “Vorsprung durch Technik”. Non vediamo l'ora di lavorare insieme".

L'AD, Gernot Döllner, dice: "Rouven combina l'eccellenza tecnica con un'attenzione particolare ai prodotti e una comprovata capacità di esecuzione. Svolgerà un ruolo centrale nell'accelerare ulteriormente la nostra innovazione".

"Allo stesso tempo, vorrei ringraziare sinceramente Geoffrey per la sua leadership e il suo importante contributo all'evoluzione tecnologica di Audi, augurandogli un continuo successo e tutto il meglio per il suo prossimo capitolo professionale”.

#99 Tresor Attempto Racing Audi R8 LMS GT3 EVO II: Alberto Di Folco, Ezequiel Perez Companc, Alex Aka, Philippe Denes Foto di: Eric Le Galliot

Come si può leggere, nessun riferimento diretto allo sport è stato menzionato dagli interessati, ma da tempo si è iniziato a parlare di una possibile nuova vettura che vada a raccogliere l'eredita lasciata dalla gloriosissima R8, tutt'ora rimasta attiva nel mondo del GT3 grazie ad alcune squadre, fra cui le italiane Tresor Competition ed Audi Sport Italia.

Durante lo scorso Salone di New York, l'AD del Gruppo Volkswagen Nord America, Kjell Gruner, aveva affermato di non vedere una sportiva a centrale e termico nel futuro dell'azienda, ponendo di fatto una pieta sopra l'idea che potesse rinascere la R8 con le stesse caratteristiche della precedente versione.

In compenso, l'obiettivo sarebbe sfruttare il filo che lega Audi e Lamborghini, stavolta a parti invertite rispetto a quello che abbiamo vissuto con la Huracan GT3, nata sulla base dell'allora R8 LMS GT3. Con l'avvento della Temerario, questa diverrebbe per i Quattro Anelli il riferimento stradale (versione ibrida plug-in, basata sullo stesso powertrain Lamborghini), per poi realizzare anche il modello da corsa.

Un progetto Audi denominato 'R-Next' era emerso alcuni mesi fa, legato alla nuova sportiva della Casa che andrebbe ad unirsi ai modelli in arrivo nei prossimi anni come RS 5 e RS 6: quale stratagemma migliore, dunque, per riprendere in mano un discorso abbandonato non senza rammarichi, polemiche e discussioni, dato che il mondo delle corse GT ed Endurance è sempre stato un fiore all'occhiello per i tedeschi e che merita assolutamente di essere riaperto.