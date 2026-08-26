Porsche presenta la 911 Challenge, il DNA della GT3 per nuovi clienti in pista

Porsche introduce un nuovo approccio al motorsport per i clienti: la 911 Challenge unisce il DNA dell’attuale 911 GT3 a quello di un’auto da corsa. Grazie alla tecnologia derivata dalla produzione, alle dotazioni di sicurezza complete e ai sistemi di dinamica di guida pronti per il motorsport, la Challenge rappresenta una porta d’accesso alle competizioni agonistiche. La struttura dei costi di gestione e dei ricambi è stata sviluppata appositamente per questo scopo.

L’ultima arrivata nella famiglia delle auto da competizione per i clienti Porsche chiude il cerchio: d’ora in poi, tutte e quattro le auto da gara GT della 'Sportwagenschmiede' saranno basate sulla 911. Allo stesso tempo, la nuova 911 Challenge amplia la gamma con un nuovo modello 'entry-level'.

A differenza dell’auto da gara Cup presentata nell’agosto 2025, la Challenge utilizza una quantità significativa di tecnologia della GT3 derivata dalla produzione. Oltre all’aerodinamica, ciò comprende un cambio PDK a sette rapporti, il volante della GT3 RS con funzioni potenziate specifiche per le competizioni e l’aria condizionata.

I sistemi di assistenza alla guida regolabili, quali l’ABS, il controllo della trazione e il controllo elettronico della stabilità (ESC), facilitano l’approccio alle competizioni automobilistiche, così come i sistemi di dinamica di guida variabili. Tra questi figura anche il Porsche Torque Vectoring Plus (PTV+) regolabile su più livelli. A partire dalla stagione 2027, la 911 Challenge potrà essere iscritta a numerose serie monomarca in tutto il mondo.

Porsche 911 Challenge Foto di: Porsche

"Sin dal loro lancio, i modelli GT3 hanno plasmato l’identità di Porsche come Costruttore di sportscar come quasi nessun’altra gamma di modelli. Sono concepiti e sviluppati in stretta collaborazione con il mondo delle corse”, afferma Thomas Laudenbach, Vicepresidente di Porsche Motorsport.

“Con la 911 Challenge, questa tradizione viene ampliata per includere un modello che consente a nuove fasce di clientela di provare l’emozione delle corse al volante di una 911".

Michael Dreiser, responsabile delle vendite di Porsche Motorsport, aggiunge: "La 911 Challenge porta l’esperienza di guida della 911 GT3 omologata per la circolazione su strada nel mondo dell’automobilismo amatoriale in modo più diretto che mai".

"I piloti possono familiarizzarsi con l’auto senza una lunga curva di apprendimento e percorrere i loro primi km in pista a bordo di un veicolo dal design familiare. Stiamo seguendo un principio che risale agli anni ’60: i nostri clienti ricevono un’auto pronta per la gara, completa di tecnologia di sicurezza per il motorsport, acquisizione dati, assistenza per i ricambi e documentazione tecnica".

Porsche 911 Challenge Foto di: Porsche

Motore e cambio PDK di serie della 911 GT3

Il motore boxer a sei cilindri da 4 litri ad alto numero di giri deriva in gran parte dalla GT3 di serie, ma eroga una potenza massima di 379 kW - 515 CV, 911 GT3 (WLTP - Consumo di carburante combinato: 13,8 – 13,7 l/100 km; emissioni di CO₂ combinate: 312 – 310 g/km; classe CO₂: G) a 8.500 giri al minuto).

Il regime massimo è di 9.000 giri al minuto. Il silenziatore posteriore modificato è dotato anche di un catalizzatore nella versione da gara, ma non richiede un filtro antiparticolato. La potenza viene trasmessa tramite un cambio PDK a doppia frizione a sette rapporti, proprio come nell’auto di serie.

Rimangono caratteristiche quali la possibilità di cambiare marcia in modo automatico o manuale tramite le palette al volante.

Porsche 911 Challenge Foto di: Porsche

Per quanto riguarda il telaio, i clienti della Challenge possono aspettarsi una serie di componenti da competizione, come quelli della 911 Cup. Gli ammortizzatori funzionano con una curva caratteristica specifica per il motorsport. La barra antirollio di serie è regolabile su tre posizioni.

Gli pneumatici da gara slick senza battistrada sono montati su cerchi da 18 pollici e fissati tramite lo schema di montaggio standard a cinque bulloni. Sotto questo aspetto, la Challenge prende spunto dalla 911 GT4 R recentemente presentata. Anche l’impianto frenante da gara con dischi in acciaio (diametro di 380 mm sia all’anteriore che al posteriore) corrisponde alla tecnologia utilizzata nella GT4 R.

Porsche 911 Challenge Foto di: Porsche

Carrozzeria e abitacolo: sicurezza ai massimi livelli

Le dimensioni della 911 Challenge sono identiche a quelle della GT3, così come tutti i principali componenti della carrozzeria. Di serie è incluso un sistema integrato di tre martinetti pneumatici.

Nella parte posteriore è stata aggiunta una luce antipioggia certificata FIA, mentre il cofano può essere aperto tramite chiusure a sgancio rapido integrate. L’alettone posteriore è regolabile meccanicamente su quattro diverse inclinazioni.

All’interno, la differenza rispetto alla versione stradale diventa più evidente: tutti i materiali fonoassorbenti, i tappetini e le finiture sono stati rimossi. Al loro posto, il roll-bar saldato rafforza la struttura del veicolo e protegge il pilota in caso di collisione.

Ulteriori caratteristiche di sicurezza includono, ad esempio, un serbatoio FT3 da 110 litri, un sedile avvolgente da gara regolabile con cintura di sicurezza a sei punti e un sistema antincendio. La Challenge è concepita come un’auto da competizione senza omologazione stradale e non scende a compromessi nelle sue specifiche orientate al circuito.

Porsche 911 Challenge Foto di: Porsche

La nuova gerarchia delle auto da corsa basate sulla 911

In quanto modello 'entry-level', la nuova 911 Challenge succede alla Cayman GT4 Clubsport originale e alla più recente 718 Cayman GT4 RS Clubsport. L’auto da competizione più accessibile di Porsche si rivolge sia ai neofiti delle corse che ai piloti esperti.

Il suo ambito principale è costituito dalle serie monomarca specifiche del marchio, come le Porsche Challenge e i Trofei Porsche. In quanto erede diretta della 718 Cayman GT4 RS Clubsport, la 911 GT4 R è destinata alla categoria internazionale GT4. Si tratta di uno dei segmenti in più rapida crescita nel motorsport amatoriale a livello mondiale.

La 911 Cup gareggia nella Porsche Mobil 1 Supercup, nella serie nazionale Carrera Cup e in altri campionati Porsche. Questa versatile auto da corsa è apprezzata anche nelle gare di endurance e nelle gare GT a marche libere.

La 911 GT3 R viene schierata dai team clienti nelle competizioni GT3 internazionali in conformità con il regolamento FIA. Il modello di punta della gamma ha già conquistato vittorie di classe a Le Mans, ha vinto l’Endurance Trophy per squadre e piloti nel WEC e si è aggiudicato due titoli piloti DTM e un titolo Costruttori.

Alla fine di giugno di quest’anno, ha aggiunto alla sua lista di successi una vittoria assoluta alla 24 Ore di Spa-Francorchamps.