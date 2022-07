Porsche: la nuova 911 GT3 è la 'furia buia' 992

Carica lettore audio

Fine settimana di presentazioni e novità quello della 24h di Spa-Francorchamps, che oltre ad avere in programma la gara del GT World Challenge/Intercontinental GT Challenge ha mostrato al pubblico la nuova Porsche 911 GT3 R.

La Casa di Stoccarda ha tolto i veli alla sua vettura per le corse GT, basata sull'ultima generazione di 911 992 e dotata di un motore più grande che produce fino a 416 kW (565 CV), beneficiando di una aerodinamica più efficiente, così come il bilanciamento.

L'esordio è previsto per il 2023 e un paio di settimane fa avevamo potuto apprezzare le sue linee nelle immagini dei test svolti tra Barcellona e Spa, in una livrea completamente nera che è rimasta tale anche per il prodotto fatto e finito. Una vera e propria 'Furia Buia' - per prendere in prestito un termine cinematografico - specialmente quando si mostra coi fanali di posizione rossi anteriori accesi.

Porsche 911 GT3-R Photo by: Porsche AG

Lo sviluppo è iniziato in realtà già nel 2019, cercando di migliorare la guidabilità del modello attualmente in essere rendendola competitiva a tutte le modifiche di Balance of Performance, pensando sia ai piloti professionisti che a quelli amatoriali definiti 'gentlemen'.

Inoltre si è lavorato in funzione della semplicità degli interventi da parte dei team clienti, provando a ridurre i costi il più possibile e arrivando ad un prezzo base di 511.000€ (+ IVA) e con optional da aggiungere.

"La nuova 911 GT3 R è una vettura importante. La sua antesignana ha vinto quasi tutto quello che c'era da vincere nella scena GT3 in quattro stagioni dal 2019. Tra i suoi successi spiccano i successi assoluti nelle 24h di Nürburgring e Spa-Francorchamps", ha affermato Michael Dreiser, Direttore Vendite di Porsche Motorsport.

"Il modello predecessore, che ha gareggiato con i nostri clienti, ha ottenuto vittorie di Classe alla 24 Ore di Daytona e alla 12 Ore di Sebring. Il nuovo dovrà affrontare un enorme carico di lavoro nelle mani dei team clienti".

Porsche 911 GT3-R Photo by: Porsche AG

Sebastian Golz, Project Manager della 911 GT3 R, aggiunge: "Abbiamo fatto centro con il mezzo predecessore, che ha riscosso un enorme successo. Di conseguenza, l'asticella per il suo successore è alta. Il nostro compito non era tanto quello di rendere la nuova 911 GT3 R ancora più veloce: la classificazione all'interno delle finestre prestazionali stabilite dal BoP annulla rapidamente questo vantaggio".

"Per noi era importante che i nostri clienti potessero condurre l'auto da corsa più a lungo. Per questo motivo ci siamo concentrati soprattutto sul miglioramento della guidabilità. Ciò si riflette nella più ampia banda di utilizzo del nuovo motore da 4,2 litri, in un'aerodinamica più stabile e costante e in carichi più bassi sui pneumatici posteriori, che consentono una maggiore durata del loro potenziale".

Porsche 911 GT3-R Photo by: Porsche AG

Il motore è V6 raffreddato ad acqua con tecnologia a quattro valvole e iniezione diretta, ma la novità principale è la cilindrata: come per la 911 RSR, quella della nuova 911 GT3 R è aumentata passando da 3.997 a 4.194 cc.

Inoltre è stata ottimizzata la curva di coppia e di potenza nell'intero arco di giri, pensando all'utilizzo da parte dei gentlemen. Il motore è posteriore e inclinato in avanti di 5,5 gradi, creando più spazio per il diffusore del sottoscocca.

Alternatore e il compressore dell'aria condizionata sono state spostate di un metro in avanti e più in basso, nello spazio antistante il motore e il cambio, con effetto positivo sul bilanciamento dei pesi.

Il cambio sequenziale a sei marce deriva dall'attuale 911 GT3 Cup ed è attuato elettronicamente, con selettori al volante.

Porsche 911 GT3-R Photo by: Porsche AG

Le sospensioni della nuova 911 GT3 R - di cui sono stati modificati molti dettagli - favoriscono la guidabilità, consentono una sterzata più precisa, assicurano una minore usura degli pneumatici posteriori e riducono il tempo dedicato alle modifiche dell'assetto, con parecchie componenti e soluzioni tecniche riprese dalla 911 RSR.

Sull'asse anteriore, un modernissimo schema a doppio braccio controlla le ruote, mentre il posteriore ha un design multi-link. Gli ammortizzatori KW sono stati ulteriormente migliorati e offrono cinque regolazioni.

Il sottoscocca rialzato consente un flusso d'aria pulito verso il diffusore posteriore e riduce la sensibilità in frenata. Le ruote posteriori sono state spostate un po' più indietro, allungando il passo da 2.459 a 2.507 millimetri. In questo modo si riduce anche il carico sui pneumatici posteriori e si migliora la costanza delle prestazioni negli stint più lunghi.

Oltre alle pinze dei freni da corsa monoblocco in alluminio, i dischi sono ora forniti da AP. I dischi anteriori in acciaio, ventilati e scanalati internamente, misurano 390 mm di diametro e sono azionati da sei pistoni, mentre dietro sono montate pinze a quattro pistoncini e dischi da 370 mm.

Porsche 911 GT3-R Photo by: Porsche AG

Una sofisticata applicazione software per l'ABS da competizione di quinta generazione riduce l'usura di pneumatici e freni. Anche il sistema di controllo della trazione Porsche ha ricevuto un ulteriore sviluppo e la carrozzeria in composito di alluminio e acciaio si ispira al modello di serie, anche se con modifiche importanti per l'uso in pista realizzate in carbonio leggero, compresi il cofano anteriore e posteriore, le portiere, i pannelli laterali, l'ala posteriore e il tetto.

Venendo invece agli interni, il sedile è più centrale er una maggiore efficienza ergonomica e protezione dagli impatti laterali, volante e pedali possono essere regolati longitudinalmente per adattarsi al guidatore. Rivista la cintura di sicurezza a sei punti con una chiusura/apertura più rapida che facilita le operazioni di cambio pilota ai box.

Anche il design del volante è stato ulteriormente migliorato rispetto al modello precedente. Esso incorpora elementi visti sulle 911 GT3 Cup e RSR, con un display da 10"3.

I fari a LED hanno la medesima tecnologia della LMDh 963, con un dispositivo che funziona come una lente d'ingrandimento, ma al contrario, andando ad illuminare un'area particolarmente ampia della pista.

Porsche 911 GT3-R Photo by: Porsche AG

Porsche 911 GT3 R - 992: Scheda Tecnica

Concetto

- Auto da corsa monoposto per clienti; omologata per la categoria FIA GTE; base di omologazione: Porsche 911 GT3 (serie 992).

Peso/dimensioni

- Peso base: circa 1.250 kg (a seconda della classificazione BoP); passo: 2.507 mm.

- Lunghezza: 4.619 mm; larghezza: 2.039 mm (asse anteriore) / 2.050 mm (asse posteriore).

Motore

- Boxer a sei cilindri raffreddato ad acqua, montato posteriormente; cilindrata 4.194 cc, corsa 81,5 mm, alesaggio 104,5 mm; regime massimo 9.250 giri/min; potenza: circa 416 kW (565 CV); tecnologia a quattro valvole; sistema a farfalla a farfalla singola; iniezione diretta di carburante; centralina di controllo motore Bosch MS 6.6; lubrificazione a carter secco con scambiatore di calore olio-acqua; volano a massa singola; impianto di scarico da corsa con doppio terminale e catalizzatore certificato DMSB; qualità del carburante: Superplus senza piombo fino a E20 (min. 98 ottani).

Trasmissione

- Cambio sequenziale Porsche a sei rapporti; palette al volante con attuatore elettronico del cambio; differenziale meccanico a slittamento limitato con unità di sistema a precarico regolabile; frizione da corsa a tre dischi in carbonio.

Carrozzeria

- Carrozzeria leggera con design intelligente in composito di alluminio e acciaio; punti di montaggio per il dispositivo di sollevamento, apertura di salvataggio rimovibile nel tetto; roll cage saldato; omologato per l'uso del copilota sui circuiti; sedile da corsa in carbonio a sei bulloni conforme alla norma FIA 8862-2009; cintura di sicurezza a sei punti per l'Hans; pedaliera regolabile longitudinalmente e piantone dello sterzo regolabile con sensore dell'angolo di sterzata; copertura anteriore con chiusure rapide integrate, condotto di uscita dell'aria fredda e presa d'aria centrale per la ventilazione dell'abitacolo; paraurti anteriore allargato con spoiler; parafanghi con estensioni; assetto posteriore con luce antipioggia integrata conforme alla FIA; porte, coperchio posteriore in fibra di carbonio e alettone posteriore con supporti a "collo di cigno"; vetri completamente in policarbonato con rivestimento rinforzato; parabrezza riscaldato; sistema di presa d'aria a quattro montanti; punti di fissaggio delle valvole su entrambi i lati; serbatoio FT3 da 117 litri nella parte anteriore della vettura.

- Rivestimenti interni in fibra di carbonio, volante multifunzionale in fibra di carbonio con aggancio rapido, palette del cambio e pulsanti illuminati; pannello a sfioramento digitale ergonomico con retroilluminazione multicolore; reti di sicurezza (centrale e lato guida) conformi alle più recenti normative FIA; protezione integrata CFK contro gli impatti laterali; sedile del conducente con ventilazione; impianto antincendio con unità di rilascio elettronico.

Sospensioni

- Bracci di comando e supporti superiori in alluminio forgiato, rigidità ottimizzata; cuscinetti sferici ad alta resistenza con protezione antipolvere; mozzi ruota con bloccaggio centrale; ammortizzatori da corsa regolabili a cinque vie, design della valvola specifico per il motorsport e funzione blow-off; regolazione delle sospensioni tramite spessori; barre antirollio a spada regolabili su entrambi i lati; potenziometro della corsa dell'ammortizzatore; sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici.

Assale anteriore

- Assale anteriore a doppio braccio, regolabile in altezza, campanatura e convergenza.

- Servosterzo elettroidraulico.

- Cerchi in lega monoblocco, 12,5J x 18, dimensioni pneumatici 30/68-18.

Assale posteriore

- Sospensione posteriore multilink, regolabile in altezza, campanatura e convergenza.

- Albero di trasmissione da corsa con flange a treppiede.

- Cerchi in lega monoblocco, 13,5J x 18, pneumatici 31/71-18.

Freni

- Due circuiti frenanti indipendenti con sensori di pressione dei freni sull'asse anteriore e posteriore, distribuzione della forza frenante regolabile dal conducente tramite il sistema di bilanciamento dei freni; pastiglie da corsa; condotti dei freni ottimizzati; sensori di temperatura dei freni; posizionamento ergonomico del pedale del freno per frenare con il piede destro e sinistro.

- ABS da corsa di quinta generazione di Bosch

- Asse anteriore: Pinze dei freni da corsa monoblocco in alluminio a sei pistoncini con molle dei pistoni "anti knock-back"; dischi freno in acciaio multipezzo da 390 mm x 35,7 mm con ventilazione interna; camera dei dischi freno in alluminio.

- Asse posteriore: Pinze freno da corsa monoblocco in alluminio a quattro pistoncini con molle a pistone "anti knock-back"; dischi freno in acciaio in più pezzi ventilati internamente da 370 mm x 32,1 mm; camera del disco freno in alluminio.

Impianto elettrico

- Architettura 992 EE Motorsport; nuovo set di strumenti Porsche di facile utilizzo con gestione più snella; componenti elettronici Cosworth di ultima generazione; Porsche Logger Unit; Porsche power box; display a colori Porsche da 10,3 pollici con RLU integrato, registrazione dei dati tramite chiavetta USA; batteria LiFePo4 a tenuta stagna da 12 V, 40 Ah nel vano piedi del passeggero; alternatore da 210 A; pannello digitale touch con retroilluminazione multicolore; tergicristallo monobraccio con azionamento diretto (intermittente e continuo).

- Fari a LED con luci ausiliarie integrate; fanali posteriori a LED e luce di pioggia. Accessori per il registratore di dati sugli incidenti (ADR).

Porsche 911 GT3-R Photo by: Porsche AG