Porsche e Creventic lanciano una 12h di Spa per le 991 Cup 992

Nel 2024 si disputerà per la prima volta la 12h di Spa-Francorchamps, inedita gara lanciata da Porsche Motorsport in collaborazione con Creventic riservata solamente alle 911 GT3 Cup.

L'evento è fissato per il weekend del 6-7 settembre e verrà chiamato Michelin 992 Endurance Cup, riservato quindi a tutte le squadre e i piloti che corrono con le vetture di Weissach in versione aggiornata 992.

Le auto tedesche che solitamente vediamo in azione nei monomarca dedicati e nei campionati GT potranno competere lungo i 7,004km del circuito delle Ardenne con un regolamento sportivo stilato da Creventic, ossia l'organizzatore della 24H Series, di cui fa parte anche la famosissima 24h di Dubai.

Come per le gare GT, anche in questa ci sarà una suddivisione in categorie, PRO, PRO/AM e AM, e naturalmente ogni macchina avrà in dotazione pneumatici del fornitore unico Michelin sviluppati appositamente.

Photo by: Porsche Michelin 992 Endurance Cup

"Molti dei nostri clienti della 911 GT3 Cup partecipano già alle gare della serie 24H organizzata da Creventic", spiega Oliver Köppen, responsabile della serie monomarca e competizioni GT di Porsche Motorsport.

"Per questo motivo siamo lieti di sostenere l'ultima iniziativa di Creventic. Offre ai nostri clienti un'altra entusiasmante opportunità di far correre le loro Porsche Cup di generazione 992 in un evento endurance su uno dei circuiti da Gran Premio più famosi al mondo"

Tutte le info sono disponibili sul sito dell'evento, www.992-endurance-cup.com.