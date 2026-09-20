Ollie Millroy fuori pericolo e dimesso dall'ospedale di Shanghai dopo il rogo nel China GT

A due settimane dal tremendo incidente di Shanghai, Ollie Millroy è stato dimesso dall'ospedale e potrà proseguire le cure a casa propria.

Una bellissima notizia, dunque, per il pilota britannico, che in Gara 1 del China GT si era incolpevolmente trovato coinvolto in una carambola che aveva visto la sua Ferrari 296 andare a fuoco, venendo tirato fuori eroicamente da Loek Hartog, fermatosi con la propria Porsche per soccorrere il collega, complice anche un intervento tutt'altro che rapido degli addetti alla sicurezza.

Millroy è stato successivamente ricoverato con fratture a 6 costole, una clavicola, una mano e riportando la perforazione di un polmone, che ha richiesto l'installazione di un sistema di drenaggio, sommato all'operazione per per fissare placche e viti sulle varie ossa danneggiate.

L'ultima settimana è proseguita molto rapidamente e con ottimi risultati per l'inglese, sempre affiancato dalla moglie Fern; prima ha potuto collegarsi in video per tenere alcune interviste raccontando l'accaduto (almeno, per quelli che sono i vaghi ricordi messi insieme in seguito ad una amnesia post-traumatica), poi ricevendo la visita dello stesso Hartog e, infine, godendo del via libera da parte dei medici per fare rientro in patria.

Ollie Millroy e Loek Hartog

"Si dice che non si dovrebbero mai incontrare i propri eroi. Beh, devo dire che non sono d'accordo! Ringrazio Loek per avermi fatto visita in ospedale di Shanghai giovedì", racconta Millroy, che nel frattempo ha fatto il suo personale in bocca al lupo a Fran Rueda, che lo sostituirà sulla Ferrari di Inception Racing per la Petit Le Mans dell'IMSA a ottobre.

"Abbiamo avuto la chiacchierata più incredibile di sempre durante la cena accanto al mio letto d'ospedale, parlando di quello che abbiamo passato due settimane fa, ed è stato meraviglioso per lui incontrare alcuni dei chirurghi, medici e infermieri che mi hanno aiutato nel recupero. E' stato molto emozionante e di sicuro resteremo amici per sempre!"

"Venerdì abbiamo fatto un grande passo avanti. A seguito di una scansione di successo avvenuta in mattinata sui miei polmoni e sul pneumotorace, i medici hanno deciso di rimuovere il tubo di drenaggio dal polmone!"

"Finalmente sono stato staccato dalle macchine; ho potuto lasciare la mia stanza e dirigermi al bar dell'ospedale. La speranza era di trascorrere pochi altri giorni in ospedale, giusto per monitorare la situazione".

Ollie Millroy

"Sabato, esattamente due settimane dopo il mio incidente a Shanghai, sono stato dimesso dall’ospedale. Il corpo fasciato con una borsa piena di medicinali, è pronto per continuare la guarigione a casa".

"Riuscirò a guarire completamente dalle mie ferite, ma le ultime due settimane hanno cambiato la mia vita per sempre. Mi hanno dato una prospettiva completamente diversa e non darò mai più per scontato ciò che abbiamo e il meraviglioso mondo che ci circonda. Uscire dalle porte dell’ospedale per la prima volta in serata è stato come l’inizio del secondo capitolo della mia storia".

"L'unica cosa che mi sento di dire è: considera ogni giorno come se fosse l’ultimo della tua vita, tieni i tuoi cari vicini a te, non sprecare il tuo tempo e la tua energia in cose irrilevanti o che ti rendono infelice. E, come ci ha insegnato Loek Hartog, prendiamoci cura l’uno dell’altro, come un’unica squadra. La vita può essere breve, quindi sfruttiamola al massimo!"

"Grazie ai meravigliosi medici, chirurghi, infermieri e personale dello Shanghai United Family Hospital, e grazie a tutti per i messaggi e l’energia che mi avete trasmesso per aiutarmi nella mia guarigione. Abbiamo ancora una lunga strada per il recupero davanti a noi, ma almeno potrò affrontarla a casa con i miei figli".