Michelotto e Paul nuovi piloti ufficiali Lamborghini GT3

Mattia Michelotto e Maximilian Paul entrano a far parte della schiera dei piloti ufficiali di Lamborghini Squadra Corse.

Entrambi con un importante bagaglio di esperienza e reduci da un 2025 estremamente positivo che li ha visti impegnati nelle vesti di Lamborghini Young Professional Driver, disputeranno la stagione 2026 con la nuova Lamborghini Temerario GT3 nei maggiori campionati nazionali e internazionali.

Venticinque anni, Paul ha fatto il suo debutto su una Huracán GT3 EVO nel 2021, conquistando due anni dopo al Nürburgring la sua prima vittoria nel campionato DTM con il Grasser Racing Team e centrando anche quattro successi nell'International GT Open con i colori dell'Oregon Team.

Nelle ultime tre stagioni il tedesco si è alternato tra lo stesso DTM e il GT World Challenge Europe e lo scorso anno ha conquistato un podio nella classe Pro-Am alla 24 Ore del Nürburgring, guidando al contempo il team di famiglia Paul Motorsport con cui ha conquistato nel 2025 un terzo posto sempre nel DTM a Zandvoort.

"Sono estremamente grato di entrare a far parte della schiera dei piloti ufficiali Lamborghini dopo tanti anni di duro lavoro, gare e successi. Il percorso che ho seguito attraverso i programmi Junior e Young Professional è stato un viaggio speciale, che rende questo momento ancora più significativo", ha commentato Paul.

"È un vero onore iniziare questo nuovo capitolo come pilota ufficiale e dare il via alla prossima stagione con la nuova Temerario GT3. Sono orgoglioso ed entusiasta di rappresentare uno dei miei Costruttori automobilistici preferiti e un Marchio così iconico".

Michelotto, classe 2003, è al cento per cento un prodotto dei Lamborghini Young Driver Programs, essendosi in precedenza messo in luce nel Lamborghini Super Trofeo Europa. Proprio nel campionato monomarca riservato alle vetture della Casa di Sant'Agata Bolognese ha fatto il suo debutto nel 2021, conquistando il successo nelle World Finals di Misano in equipaggio con Karol Basz.

Tre anni fa, Michelotto si è laureato vicecampione della serie continentale e ha concluso inoltre secondo nel Campionato Italiano Gran Turismo Sprint. Nella stessa serie tricolore il giovane pilota veneto ha infine conquistato il titolo Pro-Am nel 2025, alternandosi con Ignazio Zanon al volante di una Lamborghini Huracán GT3 EVO2 del team VSR.

"Il mio è stato un percorso graduale di crescita costante, reso possibile grazie al sostegno di persone straordinarie che hanno sempre creduto in me e nel mio potenziale. Lungo questo cammino, tra successi e difficoltà, ho sempre dato il massimo, con la stessa determinazione che porterò in questo nuovo capitolo professionale che mi attende in Lamborghini", dichiara Michelotto.

"Ho sempre lavorato con obiettivi chiari, costruiti passo dopo passo, e sono certo che ciò rappresenti un nuovo inizio, segnato da nuove sfide e da una rinnovata determinazione. Sono orgoglioso di entrare ufficialmente a far parte di questa grande famiglia e desidero ringraziare sinceramente tutti coloro che mi hanno sostenuto e accompagnato in questo percorso professionale e personale".

Rouven Mohr, Capo del Motorsport ad interim per Automobili Lamborghini, aggiunge: "Siamo molto lieti di accogliere Maxi e Mattia tra i nostri piloti ufficiali per la stagione 2026 e oltre. Entrambi i piloti hanno dimostrato il loro talento al volante di una Lamborghini negli ultimi anni e meritano pienamente l'opportunità di rappresentare Lamborghini Squadra Corse ai massimi livelli delle competizioni GT. Siamo entusiasti di vedere ciò che riusciranno a ottenere nel corso della stagione".

"La loro promozione è anche la testimonianza dell'attenzione che Lamborghini Squadra Corse continua a dedicare alla nuova generazione di giovani piloti professionisti; sia Maxi (GT3 Junior) che Mattia (Super Trofeo Junior) sono infatti prodotti del grande successo degli Young Driver Programs".

Contestualmente all'ufficializzazione di Michelotto e Paul come nuovi piloti ufficiali, Lamborghini ha proclamato i vincitori dello Young Driver Programs shootout 2025 che si è svolto nel mese di novembre sulla pista di Misano e da cui sono emersi i nomi dell'inglese Hugo Cook e dell'americano Colin Queen. Il primo si è imposto tra i GT3 Junior Driver, mentre Queen è risultato il miglior Super Trofeo Junior Driver.

Lo GT3 Junior shootout ha visto i piloti affrontare un'intensa simulazione di un weekend di gara, iniziando con una sessione di prove libere di 19 giri (15 dei quali cronometrati, con i primi 10 effettuati con pneumatici nuovi). Successivamente si è svolta una simulazione di qualifica composta da 17 giri (15 dei quali cronometrati), preceduta da un briefing tecnico. Un ulteriore briefing ingegneristico ha quindi anticipato la simulazione di gara, per un totale di 24 giri, disputata utilizzando lo stesso set di pneumatici impiegato nelle simulazioni di qualifica.

Cook (21 anni) nel corso delle ultime due stagioni è stato protagonista nel British GT, centrando nel 2025 il secondo posto in campionato con una Lamborghini Huracán GT3 EVO2 del team Barwell Motorsport, dopo avere conquistato una vittoria a Oulton Park insieme al compagno di squadra Rob Collard. Contemporaneamente ha preso parte al GT World Challenge Europe, alternandosi al volante con il factory driver Lamborghini Sandy Mitchell.

Stessa età per Queen, che lo scorso anno ha coronato la sua prima stagione nel Lamborghini Super Trofeo North America con un terzo posto messo a segno proprio a Misano nelle World Finals. L'americano, alla sua prima stagione nel campionato monomarca, è inoltre salito sul podio nelle gare di Laguna Seca, Watkins Glen e ancora a Misano.

Nel corso del 2025 sono stati 20 i piloti (16 quelli del Super Trofeo e quattro GT3) valutati dallo staff tecnico di Lamborghini Squadra Corse, con il supporto della Scuola Federale ACI Sport, partner degli Young Driver Programs. Diversi i criteri di valutazione utilizzati, incluse delle specifiche analisi su prestazioni, progressione, costanza, preparazione fisica e professionalità sia in pista che fuori dai circuiti.

Nello shootout, Queen è stato affiancato dal compagno di squadra del Lamborghini Super Trofeo North America e vincitore dello shootout 2024, Enzo Geraci, oltre che dal rivale Elias de la Torre (Usa). Presenti anche i piloti del Lamborghini Super Trofeo Asia, Charles Hon Chio Leong (Macao), Alex Denning (Irlanda) e Ethan Brown (Singapore), insieme ai protagonisti della serie europea Anthony Pretorius (Sudafrica) e Guido Luchetti (Italia).

"Gli YDP hanno offerto a molti piloti la piattaforma su cui costruire la propria carriera professionale, sia con Lamborghini che altrove, e siamo orgogliosi di continuare a sviluppare i piloti del futuro attraverso i nostri programmi di valutazione e gli shootout", prosegue Mohr.

"Guardando ai vincitori del 2025, desidero inoltre porgere le mie congratulazioni a Colin Queen e Hugo Cook, entrambi eccellenti nelle valutazioni e nello shootout di fine stagione, affrontando una concorrenza di alto livello".