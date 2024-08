Mercedes: una versione speciale della GT3 del record di Bathurst

Quest'anno Mercedes-AMG festeggia 130 anni di Motorsport sotto il segno della stella a tre punte. Il riferimento cronologico per l'anniversario delle corse automobilistiche è la prima competizione automobilistica, che si svolse da Parigi a Rouen il 22 luglio 1894 e si concluse con la vittoria del motore su licenza Daimler.

Per festeggiare questa storica pietra miliare, la Mercedes-AMG GT3 Edition 130Y Motorsport in edizione limitata ha celebrato la sua anteprima mondiale con il motto "Racing Legend Remastered" all'Automotive Week di Pebble Beach.

L'edizione altamente esclusiva della vettura GT3 unisce due epoche iconiche del motorsport. La tecnologia motoristica all'avanguardia incontra le tradizionali caratteristiche di design delle leggendarie auto da corsa degli anni Cinquanta.

Con 680 CV, il modello speciale non omologato è la vettura GT3 più potente mai costruita ad Affalterbach. È anche l'ultima versione di Mercedes-AMG GT3 ad essere alimentata da un motore aspirato. L'edizione esclusiva verrà offerta in tutto il mondo come oggetto da collezione in una serie limitata di soli 13 veicoli.

Mercedes-AMG GT3 Edition 130Y Motorsport Foto di: Mercedes AMG

Prestazioni: aggiornamento aerodinamico e sistema DRS

A differenza del modello base, la Mercedes-AMG GT3 Edition 130Y Motorsport non è soggetta ai limiti dell'omologazione. Per questo motivo, il leggendario motore AMG 6,3 litri V8 ad aspirazione naturale è stato ulteriormente ottimizzato. Senza restrittore e con uno speciale sistema di scarico, sviluppa una potenza massima di 680 CV (500 kW).

Pure i componenti aerodinamici sono stati oggetto di un ampio sviluppo e aumentano la deportanza del 15% rispetto al modello base GT3. Per ottenere questo risultato, sono stati ridisegnati lo splitter anteriore e le prese d'aria nei parafanghi anteriori.

Anche le modifiche alle minigonne laterali, al fondo e al diffusore posteriore aumentano la deportanza, così come l'ala posteriore più ampia contribuisce a ottimizzare il bilanciamento aerodinamico.

Il Drag Reduction System (DRS), ispirato alla Formula 1 e alla Class 1 DTM, è una caratteristica nuova e centrale. Premendo un pulsante sul volante, l'elemento principale dell'ala posteriore si sposta in posizione piatta e riduce la resistenza aerodinamica.

Mercedes-AMG GT3 Edition 130Y Motorsport Foto di: Mercedes AMG

Per mantenere il bilanciamento aerodinamico, vengono contemporaneamente estesi gli elementi attivi sul fondo anteriore.

Grazie a questa tecnologia, è possibile raggiungere velocità massime di oltre 315 chilometri orari nonostante il livello di deportanza sia essenzialmente elevato. In caso di accelerazione o decelerazione laterale, gli elementi attivi tornano immediatamente alla loro posizione originale di deportanza.

Anche l'esclusivo impianto frenante ad alte prestazioni si ispira alla Formula 1. A differenza dei dischi in acciaio obbligatori per il regolamento GT3, i dischi freno del modello speciale sono realizzati in carbonio. Inoltre, contribuiscono a renderlo significativamente più leggero rispetto alla versione GT3 omologata.

La potenza è trasmessa da un cambio sequenziale da corsa a sei velocità con rapporti modificati. Come in tutte le auto da corsa Mercedes-AMG, la trasmissione è montata sull'asse posteriore e collegata al motore in modo torsionalmente rigido e resistente alla coppia da un tubo di torsione in fibra di carbonio.

Mercedes-AMG GT3 Edition 130Y Motorsport Foto di: Mercedes AMG

Le sospensioni sono dotate di ammortizzatori motorsport a 4 vie completamente regolabili. L'oggetto da collezione offre tutti i comprovati attributi di sicurezza della Mercedes-AMG GT3: una cellula di sicurezza in fibra di carbonio collegata al telaio, un'imbracatura a cinque punti, reti di sicurezza, una gabbia di sicurezza in acciaio, un sistema di estinzione, un serbatoio di sicurezza e una botola di emergenza.

La ricca dotazione comprende anche un efficace ABS da competizione e un sistema di controllo della trazione multiregolabile.

Mercedes-AMG GT3 Edition 130Y Motorsport Foto di: Mercedes AMG

Record sul Mount Panorama in Australia

Dopo due anni di sviluppo e di test intensivi, il 17 febbraio 2024 il pilota ufficiale Mercedes, Jules Gounon ha dimostrato per la prima volta le eccezionali prestazioni del mezzo sul circuito del Mount Panorama in Australia.

A bordo di un prototipo della Mercedes-AMG GT3 Edition 130Y Motorsport, ha battuto di 2"074 il record della pista per le auto GT sull'iconico circuito di 6,213 chilometri, con un tempo di 1'56"605.

Jules Gounon, Mercedes-AMG GT3, Bathurst 2024 Foto di: Mercedes AMG

Interazione tra tecnologie all'avanguardia e design tradizionale

La Mercedes-Benz 300 SL W 194 da corsa del 1952 è stata l'ispirazione per il design del modello in edizione limitata per l'anniversario: gli elementi stilistici classici della prima auto da corsa chiusa del marchio caratterizzano l'aspetto esterno della Mercedes-AMG GT3 Edition 130Y Motorsport.

La speciale verniciatura in un esclusivo colore argento ricorda le leggendarie Frecce d'Argento. I rombi blu sui parafanghi anteriori e la cornice colorata della griglia del radiatore sono un riferimento a vetture di successo storico.

Le auto vincenti guidate nel 1952 da Hans Klenk e Karl Kling nella Carrera Panamericana e da Hermann Lang e Fritz Riess (tutti tedeschi) nella 24 Ore di Le Mans presentavano elementi di design simili.

I cerchi in magnesio da 18 pollici ottimizzati per il peso e l'ampia applicazione di elementi in carbonio gettano un ponte verso le auto sportive da corsa dell'era moderna, insieme a uno stemma AMG di grande impatto sul tetto.

Mercedes-Benz 300 SL W 194, Mercedes-AMG GT3 Edition 130Y Motorsport Foto di: Mercedes AMG

Lo stretto legame tra tradizione e modernità è evidente anche negli interni. Tecnologie motoristiche avanzate, come il display del cockpit Bosch DDU 10 con schermo ingrandito e grafica ad alta risoluzione, supportano il funzionamento del veicolo.

Visivamente, gli interni si ispirano ai modelli Mercedes-Benz SLR 300 del 1955, che raggiunsero la fama mondiale con Juan Manuel Fangio al volante. Questa reminiscenza è visibile nei rivestimenti dei sedili in tessuto blu a scacchi, nonché nei poggiatesta e nei passanti delle portiere in pelle marrone.

Un altro elemento di spicco è il volante appositamente sviluppato con pulsanti azzurri e rivestimento in legno di noce. Inoltre, ciascuno dei modelli speciali in edizione limitata reca un distintivo dell'edizione applicato alla console centrale.

Mercedes-AMG GT3 Edition 130Y Motorsport Foto di: Mercedes AMG

Ampio pacchetto con equipaggiamento da gara e copertura del veicolo

Ciascuna delle 13 Mercedes-AMG GT3 Edition 130Y Motorsport viene fornita con un pacchetto completo. Oltre a una copertura del veicolo sviluppata appositamente per il modello speciale, questo include un equipaggiamento da corsa totale per il pilota.

Il kit da gara è stato progettato in collaborazione con il partner ufficiale Mercedes-AMG, Puma, e il suo design si basa sulle caratteristiche stilistiche degli esterni del veicolo.

L'attrezzatura da gara è completata da un casco personalizzato di alta qualità di Bell. I clienti ricevono anche una borsa personalizzata, progettata per abbinarsi al rivestimento del sedile in un elegante motivo a scacchi blu e che offre spazio sufficiente per tutta l'attrezzatura da corsa.

Il pacchetto di consegna è completato da un modellino in scala 1:8 della Mercedes-AMG GT3 Edition 130Y Motorsport e da un esclusivo certificato di autenticità personalizzato.

Bernd Schneider, Mercedes-AMG GT3 Edition 130Y Motorsport Foto di: Mercedes AMG

"Quest'anno festeggiamo i 130 anni di Motorsport sotto il segno della stella a tre punte. E anche in AMG le corse automobilistiche sono una parte essenziale del nostro DNA", spiega Michael Schiebe, AD di Mercedes-AMG GmbH e responsabile delle business unit Mercedes-Benz Classe G e Mercedes-Maybach.

"Con la Mercedes-AMG GT3 Edition 130Y Motorsport, sottolineiamo ancora una volta la nostra storia e il nostro impegno nel programma Customer Racing di grande successo a livello internazionale".

"Siamo stati felici di presentare per la prima volta questo esclusivo oggetto da collezione GT3 ai fan e agli appassionati del nostro marchio in questa occasione speciale della Pebble Beach Automotive Week".

Mercedes-AMG GT3 Edition 130Y Motorsport Foto di: Mercedes AMG

Christoph Sagemüller, responsabile di Mercedes-AMG Motorsport, ha aggiunto: "L'esclusiva Mercedes-AMG GT3 Edition 130Y Motorsport è il fiore all'occhiello del nostro attuale portafoglio di vetture da competizione".

"Non solo è strettamente limitata a 13 unità, ma è anche l'ultima versione GT3 con il nostro iconico motore AMG 6,3 litri V8 ad aspirazione naturale. Con questa edizione esclusiva mostriamo anche cosa è possibile fare al di fuori dell'omologazione ufficiale e abbiamo integrato una serie di perfezionamenti tecnici e componenti leggeri".

"In questo modo poniamo un'altra pietra miliare nell'anno del nostro anniversario e offriamo ai clienti interessati un prodotto altamente emozionale sia dal punto di vista tecnico che da quello visivo".

Mercedes-AMG GT3 Edition 130Y Motorsport Foto di: Mercedes AMG

Mercedes AMG GT3 Edition 130Y Motorsport - Scheda Tecnica