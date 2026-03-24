Mercedes prosegue lo sviluppo della futura GT3 sulla base della nuova Black Series

Mercedes‑AMG Motorsport sta portando avanti il lavoro di sviluppo sulla nuova GT3 e, di conseguenza, anche sul modello di produzione di riferimento.

Da qualche tempo, infatti, la Casa di Affalterbach gira in pista con la Concept AMG GT Track Sport, un prototipo che serve da base tecnica per poi arrivare ai due modelli finali sopracitati.

Questi sono stati recentemente battezzati come Mercedes‑AMG GT3 e Mercedes‑AMG GT Black Series, entrambi legati da un filo che collega le alte prestazioni stradali, come sono sempre state le vetture della Black Series, a quelle della pista che saranno a disposizione di tutti i team affiliati al reparto Customer Racing.

Dall'ottobre scorso sono cominciati i test di sviluppo in parallelo cominciando dalla pista di casa ad Immendingen e trasferendosi poi a Bilster Berg, Portimão e Monteblanco, ma il passo successivo ha visto la futura Black Series (in livrea mimetica nero-gialla) e la GT3 (nero-rossa) affrontare le ostiche curve del Nürburgring Nordschleife, il tracciato per eccellezza di chi deve mettere alla frusta un progetto completamente nuovo.

Mercedes‑AMG GT3, Mercedes‑AMG GT Black Series Foto di: Mercedes AMG

“Con la presentazione del concept, possiamo ora dare ufficialmente il nome alla nuova Mercedes-AMG GT3, con la quale intendiamo continuare la storia di successo nel Customer Racing per Mercedes-AMG Motorsport", ha dichiarato Christoph Sagemüller, Responsabile di Mercedes-AMG Motorsport.

"Il nostro obiettivo è presentare ancora una volta un mezzo che definisca lo standard di riferimento. Abbiamo già acquisito importanti informazioni dai primi test. Stiamo ora entrando nella fase successiva di sviluppo e effettueremo test anche su circuiti rilevanti per la GT Sport".

Mercedes‑AMG GT3, Mercedes‑AMG GT Black Series Foto di: Mercedes AMG

Michael Schiebe, responsabile di Produzione, Qualità e Gestione della Catena di Fornitura, e Presidente del CDA Mercedes, aggiunge: "Stiamo sviluppando la Black Series più estrema di sempre. Allo stesso tempo, vogliamo stabilire il prossimo record nel mondo dell’automobilismo con la futura GT3".

"La base di tutto questo è la Concepto AMG GT Track Sport: un prototipo tecnologico che, sin dall’inizio, è stato ben più di un semplice concept. È il nostro impegno inequivocabile verso le massime prestazioni, una promessa sia per la pista che per la strada. Sviluppiamo auto per superare le aspettative ed è esattamente ciò che faranno la futura Black Series e la nuova GT3".

Mercedes‑AMG GT3, Mercedes‑AMG GT Black Series Foto di: Mercedes AMG