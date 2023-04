Mercedes con 18 piloti ufficiali per le corse GT del 2023

Carica lettore audio

La Mercedes-AMG Motorsport ha pubblicato l'elenco dei propri piloti ufficiali che impiegherà nelle corse GT di tutto il mondo per la stagione sportiva 2023.

Alcuni nomi erano scontati e già usciti per gli impegni delle serie che sono partite ad inizio anno, ma ora abbiamo un quadro completo della situazione anche per quel che riguarda la suddivisione dei compiti con le squadre clienti di riferimento per la Stella di Stoccarda.

Partiamo dalle tre novità, che rispondono ai nomi di Ralf Aron, Jordan Love e Jusuf Owega, i quali entrano a far parte del gruppo 'Junior Drivers' raggiungendo i confermati Arjun Maini e David Schumacher, ancora presenti nel DTM per il 2023 e pronti ad affrontare le sfide di Endurance Cup nel GT World Challenge Europe.

Sono 11 invece i ragazzi della squadra 'Performance Drivers', ai quali si uniscono Mikaël Grenier e Fabian Schiller. Uno dei primi a confermare il prolungamento dell'accordo con il marchio tedesco era stato Lucas Auer, oltre a Raffaele Marciello che è all'ultimo anno di contratto e poi valuterà come proseguire la propria carriera, non avendo nascosto ambizioni di passaggio ai prototipi LMDh e LMH nel prossimo futuro.

Con loro rimangono Philip Ellis, Maro Engel, Maximilian Götz, Jules Gounon, Daniel Juncadella e Luca Stolz. Per concludere, Daniel Morad ed Adam Christodoulou saranno i due 'Expert Drivers' a completare la lista dei conduttori, tutti impiegati tra GT World Challenge, Intercontinental GT Challenge, DTM, IMSA SportsCar Championship, Nürburgring Endurance Series e 24h del Nürburgring. Infine ci sarà anche Thomas Jäger, che parteciperà alla 24H Series e ricoprirà pure il ruolo di Direttore Sportivo nel DTM.

#79 WeatherTech Racing Mercedes AMG GT3: Daniel Juncadella, Jules Gounon, Maro Engel Photo by: Michael L. Levitt / Motorsport Images

"Dopo un 2022 di grande successo per il nostro programma sportivo per i team clienti, entriamo nella nuova stagione con grandi ambizioni. A tal fine, abbiamo ulteriormente rafforzato la nostra squadra di piloti, trovando un buon mix di esperti di livello e giovani ambiziosi", ha dichiarato Christoph Sagemüller, responsabile di Mercedes-AMG Motorsport.

Stefan Wendl, capo di Mercedes-AMG Customer Racing, aggiunge: "Per il 2023, abbiamo aggiunto alcuni ragazzi talentuosi e veloci alla nostra forte schiera di piloti che, ancora una volta, hanno ottenuto risultati indiscutibili e di altissimo livello nella scorsa stagione. Con Ralf Aron, Jordan Love e Jusuf Owega, diamo il benvenuto a tre nuovi membri emergenti della famiglia più veloce del mondo, che hanno già dimostrato il loro talento e che ora possono continuare la loro crescita come piloti junior di Mercedes-AMG. Di conseguenza, siamo fiduciosi di essere in una posizione eccellente per la nuova stagione e non vediamo l'ora di vivere momenti emozionanti nel motorsport e di ottenere molti successi insieme".

Sul fronte piloti, ecco un Engel molto motivato: "Sono felice di affrontare la stagione insieme a vecchi e nuovi colleghi. Mercedes-AMG ha messo insieme una formazione di piloti fantastica e competitiva. Insieme, vogliamo ottenere molte vittorie e titoli anche quest'anno, e rappresentare Mercedes-AMG nel miglior modo possibile. In qualità di veterano, la mia ambizione è quella di fare da guida e di sostenere in particolare i nostri giovani piloti".