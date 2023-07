Maserati: presentata a Spa la GT2, pronta all'esordio a fine 2023

La Maserati ha scelto come palcoscenico il fine settimana della 24 Ore di Spa-Francorchamps per svelare la sua nuovissima MC20 GT2.

Ad un anno dall'annuncio la Casa del Tridente ha mantenuto le promesse, come poi avevamo visto nel corso dell'inverno nel quale la vettura aveva effettuato il primo Shakedown ad inizio marzo, per poi proseguire i test nell'arco dei mesi successivi tra Monza, Vallelunga, Imola e Misano.

Nel paddock del circuito delle Ardenne, dove si tiene la gara del GT World Challenge Europe ed Intercontinental GT Challenge ed è presente Motorsport.com, lo stand di Maserati fin dai primi giorni era addobbato con i loghi GT2 ed alle ore 12;00 la MC20 si è mostrata al pubblico assiepato e armato di immancabili smartphone e macchine fotografiche per immortalarla.

La livrea presenta il classico blu del Costruttore emiliano con un bel tricolore sulla fiancata e il Tridente opaco di contrasto, pronta a raccogliere l'eredità della mitica MC12.

L'auto è sviluppata sulla base della MC20 motore è il Nettuno V6 90° Biturbo da 630 CV, cresciuta grazie al lavoro svolto al simulatore dinamico Maserati e con la collaborazione tecnica di YCOM, azienda leader nelle tecnologie avanzate e specializzata nello sviluppo di progetti motorsport.

L'esordio in pista è previsto per la fine della stagione 2023 del campionato GT European Series, di scena a Valencia e Le Castellet tra settembre ed ottobre, prima di affrontare tutta la prossima annata dove vengono ammesse le GT2, fra cui anche la 24 Ore del Nürburgring.

Maserati MC20 GT2 Photo by: Francesco Corghi

MASERATI GT2: la descrizione tecnica

Design Esterno

La Maserati GT2 nasce al Centro Stile Maserati. Il lavoro degli uomini e delle donne del Centro Stile si è concentrato sulla cura del design in tutte le zone della macchina, in cui sono stati apportati dei cambiamenti per aumentare le performance senza perdere l’essenza della Maserati MC20.

Il frontale presenta un nuovo design, mantenendo le architetture tipiche di Maserati e adattandosi alle esigenze di raffreddamento e aerodinamica; le forme sono funzionali alla dinamica del veicolo.

La zona del cofano è stata ridisegnata tenendo conto delle esigenze dettate dall’aerodinamica e creando degli appositi canali per la fuoriuscita di aria calda.

Il numero tre e la reinterpretazione del Tridente sono un elemento costante nello stile della Maserati GT2: troviamo ad esempio le tre uscite d’aria sul cofano, le tre nella zona del lunotto, e i cerchi a nove razze, che a gruppi di tre formano il Tridente.

La carreggiata allargata ha richiesto un nuovo studio e design dei parafanghi anteriori, con l’introduzione dei louver nella zona superiore, sui parafanghi posteriori; è stata inoltre aggiunta una nuova presa d’aria nella zona ACAC per aumentare il flusso d’aria sui radiatori.

Anche la zona superiore e il lunotto sono stati rivisti: è stato incorporato un air scoop con un disegno tecnico specifico per l’ingresso dell'aria, collegato alla zona del lunotto e funzionale all’uscita del calore dal motore.

Lo spoiler è collegato alla vettura con dei piloni a forma di tralicci strutturali.

Nella parte posteriore la zona alta è di diretta derivazione dalla Maserati MC20, mentre la zona inferiore ha un design esclusivo creato seguendo gli input dell’aerodinamica, per spingere al massimo le prestazioni.

Maserati MC20 GT2 Photo by: Francesco Corghi

Interno

Pur trattandosi di una vettura da gara, l’attenzione per il design è stata uno dei pilastri del progetto, frutto dell’ottima sinergia e collaborazione tra il team del Centro Stile Maserati e il team di ingegneri del Tridente. Questo ha permesso di mantenere intatti quelli che sono i linguaggi caratterizzanti già nella Maserati MC20, portandoli a una estremizzazione delle forme a totale beneficio della massima funzionalità.

Di grande impatto visivo ed estetico è la grande ala che sovrasta il cluster, che in questa vettura abbraccia anche il display aggiunto sopra la console centrale.

L'ergonomia e il design di un modello iconico di Maserati, la MC20, sono enfatizzati in modo più audace e deciso dalla sua versione da corsa, pur conservando lo stile unico originale.

Gli interni della Maserati GT2 evidenziano una vera e propria attitudine alla pista, con prestazioni esaltate da una serie di dettagli tecnici all'avanguardia e superbamente organizzati, tra cui la console di comando alloggiata nel tunnel centrale in fibra di carbonio, il display personalizzabile da 6,5" a colori sul cruscotto racing, e un design complessivo orientato alla massima guidabilità.

La seconda nota rilevante è il pilota, posto al centro dell’abitacolo e dell’intera progettazione. La Maserati GT2 è una vettura definita “driver-oriented”, dove le parole d’ordine sono essenzialità e leggerezza. Una vettura volutamente “nuda”, senza distrazioni, per esaltarne al massimo performance e guidabilità. Il carbonio è predominante su tutta la struttura interna.

Ogni dettaglio e strumento è stato progettato per permettere la più facile accessibilità e garantire la massima prestazione, incluso il caratteristico adesivo giallo con tecnologia rifrangente per la visione notturna.

Maserati MC20 GT2 Photo by: Maserati Media Center

Abitacolo

L'abitacolo della Maserati GT2 deriva dalla MC20, ma è completamente rivolto all'utilizzo in pista. Il design semplice e orientato al pilota, e la posizione di guida ideale della MC20, sono spinti verso confini ancora più estremi, consentendo al pilota di concentrarsi sulla gara e di mantenere il massimo controllo della vettura con visibilità e accesso diretto ai comandi.

Le porte “a farfalla” della MC20 offrono un ulteriore vantaggio per la Maserati GT2 in termini di accesso facilitato al sedile, oltre a tenere conto dell'aggiunta della roll-cage omologata FIA.

Il sedile omologato, progettato secondo i più elevati standard di gara, offre una perfetta protezione della testa e un ottimo contenimento laterale e longitudinale, completato da una cintura di sicurezza da corsa a 6 punti (omologata FIA).

La disposizione della pedaliera da corsa regolabile, del piantone dello sterzo e dei comandi sono stati studiati per consentire al pilota di trovare una posizione di guida ottimale in pista.

Il volante offre molteplici funzioni, utilizzando il selettore per scorrere le varie impostazioni, tra cui l'ABS, il controllo di trazione, le mappe del motore e i pulsanti rapidi per controllare l'avviamento del motore, la radio, le operazioni ai box, il tergicristallo, ecc.

Uno specifico cluster visualizza i dati essenziali per una visione chiara e rapida della vettura, del motore, del cambio, dei parametri degli pneumatici e delle mappe di calibrazione selezionate, del tempo sul giro e del tempo sul giro ideale.

I comandi sono disponibili anche nella console ridisegnata, posta alla destra del pilota, con pulsanti per regolare, ad esempio, il bilanciamento dei freni o il feeling dello sterzo.

Il sistema di climatizzazione è stato ridisegnato per concentrarsi sul raffreddamento/riscaldamento, con bocchette dirette verso il pilota.

Il display della telecamera posteriore opzionale è montato in una posizione efficiente, per una facile visione di ciò che accade dietro l'auto.

Maserati MC20 GT2 Photo by: Francesco Corghi

Aerodinamica

La Maserati MC20 è stata il punto di partenza ideale per gli ingegneri per definire il perfetto design aerodinamico della Maserati GT2. I miglioramenti apportati per l'uso specifico in pista hanno interessato molte aree della vettura:

• Le altezze da terra regolabili sono state ridotte al minimo rispetto alla MC20 omologata per la strada

• Lo splitter è stato esteso nella parte anteriore per massimizzare la deportanza e consentire un handling preciso

• Un'ala posteriore permanente è montata su due piloni del telaio posteriore. La posizione regolabile del profilo dell'ala consente numerose configurazioni per adattarsi a diversi tracciati

• Un fondo completamente piatto copre il sottoscocca della vettura, generando un flusso d'aria perfetto, non disturbato dalla linea di scarico

• Il diffusore posteriore è ancora più aggressivo di quello della MC20, per ridurre ulteriormente la resistenza aerodinamica e generare un flusso d'aria laminato

Tutte queste modifiche conferiscono alla Maserati GT2 caratteristiche aerodinamiche ottimali e un notevole guadagno in termini di prestazioni su tutte le configurazioni della pista, dai rettilinei ad alta velocità alle curve impegnative che richiedono un'elevata deportanza.

Maserati MC20 GT2 Photo by: Francesco Corghi

Anche il raffreddamento è stato sviluppato con particolare attenzione, avvalendosi di metodologie di calcolo CFD simulando la vettura completa:

• Raffreddamento dei freni con canali dedicati per i freni anteriori e posteriori

• Raffreddamento del motore con un radiatore principale anteriore centrale e ventola e due radiatori laterali (Air Charge Air Coolers – ACAC)

• Raffreddamento del cambio con scambiatore aria/olio dedicato e presa d'aria separata sopra il tetto

• Infine, l'abitacolo è ottimizzato per il comfort del pilota durante i test e le gare con una presa d'aria specifica con profilo NACA per il controllo del clima e il raffreddamento dell'abitacolo

Telaio e sospensioni

La Maserati GT2 beneficia dello stesso telaio ultraleggero in fibra di carbonio delle versioni stradali della Maserati MC20 e MC20 Cielo, per garantire un'estrema leggerezza, una rigidità torsionale senza compromessi e una straordinaria maneggevolezza in pista.

Il sottotelaio anteriore e quello posteriore in alluminio sono ottimizzati per l'uso in pista e per supportare l'evoluzione dei componenti, finalizzata al miglior livello racing per la dinamica del veicolo.

Per la Maserati GT2 è stata sviluppata una nuova geometria delle sospensioni, creata inizialmente nel simulatore del Maserati Innovation Lab, con il pilota e l'hardware “in the loop”, e poi testata su diversi circuiti. La nuova geometria migliora la già eccellente maneggevolezza della Maserati MC20 nelle condizioni di gara più severe, senza compromessi sulle prestazioni. Confermata la disposizione a doppio triangolo, con giunti UNIBAL® per la massima rigidità.

Le molle delle sospensioni, gli ammortizzatori e le barre antirollio sono tutti specifici per la Maserati GT2 e possono essere completamente regolati e messi a punto per ogni ambiente di pista. L'intero assetto del telaio è stato messo a punto in base agli specifici pneumatici da corsa (slick e da bagnato).

Il sistema di sterzo beneficia di una taratura da corsa dedicata, mentre l'impianto frenante è adattato all'uso intensivo della pista con dischi, pinze e pastiglie ventilate specifiche e un sistema di raffreddamento ottimizzato. I condotti specifici in fibra di carbonio sono stati progettati per convogliare l'aria fresca direttamente nella zona dei mozzi delle ruote.

Anche il sistema ABS è specifico ed è tarato su diverse impostazioni, offrendo al pilota molteplici possibilità di adattamento alle proprie preferenze di guida e ai diversi tracciati.

È disponibile il monitoraggio della pressione degli pneumatici (come optional), per un migliore controllo delle condizioni in pista e per evitare perdite di pressione inaspettate.

Maserati MC20 GT2 Photo by: Francesco Corghi

Motore

Il cuore pulsante della Maserati GT2 deriva direttamente dal motore della supersportiva MC20. Il V6 Nettuno ha richiesto solo pochi aggiornamenti per raggiungere gli obiettivi fissati per le prestazioni da competizione della Maserati GT2. Progettato presso il Maserati Innovation Lab e ingegnerizzato presso il Polo motori dello storico stabilimento di viale Ciro Menotti, dove sarà anche prodotto, il motore della Maserati GT2 beneficia della rivoluzione tecnologica del motore Nettuno della MC20, il sistema Maserati Twin Combustion.

Il motore "Made in Modena" mantiene lo schema a 6 cilindri biturbo a V di 90°, con 3,0 litri di cilindrata e carter secco, in grado di erogare 630 CV (a seconda del BoP*) a 7500 giri/min e una eccezionale coppia di 730 Nm a partire da 3000 giri/min. Il rapporto peso/potenza è di 210 CV/L. Il rapporto di compressione è di 11:1; la corsa è di 82 mm e l'alesaggio di 88 mm.

L'anima di questo motore rimane l'innovativo sistema di combustione a precamera con doppia candela, una tecnologia sviluppata per la Formula 1 e ora disponibile sulla Maserati GT2. Il sistema si basa su tre componenti principali: la precamera posta tra la candela centrale e la camera di combustione tradizionale; la candela laterale, che funge da supporto alla combustione generata dalla precamera e ne garantisce stabilità ed efficienza; il doppio sistema di iniezione indiretta e diretta per garantire la perfetta miscela di carburante e aria.

I turbocompressori e i collettori di scarico sono stati modificati per ottenere una pressione di sovralimentazione e un'efficienza più elevate al picco di potenza e una minore contropressione grazie al diverso sistema di scarico, e garantire lo stesso livello di performance su tutti i circuiti del mondo.

Una nuova linea di scarico è stata progettata per le esigenze racing, insieme a prese d'aria e a un layout di raffreddamento specifici per massimizzare le prestazioni di tutti i sistemi. La linea di scarico è caratterizzata da doppi terminali montati centralmente.

La calibrazione del motore è stata rivista per offrire al pilota diverse mappe (selezionabili tramite un selettore dedicato sul volante) orientate alle massime prestazioni e adatte a qualsiasi pista. Le regole di gara richiedono anche un'attenzione particolare alla calibrazione del limitatore dei box e a condizioni di gara particolari come l'accodamento alla safety car, rolling start, ecc.

Una trasmissione dedicata gestisce i valori importanti di potenza e coppia del motore Nettuno: un cambio sequenziale racing a 6 rapporti (azionato con paddle shift), lubrificato internamente ad olio forzato e raffreddato tramite uno scambiatore di calore olio/aria specifico. La frizione racing, il differenziale meccanico autobloccante a slittamento limitato e semialberi specifici completano la trasmissione a trazione esclusivamente posteriore.

Maserati MC20 GT2 Photo by: Maserati Media Center

Maserati GT2 – Specifiche tecniche e caratteristiche

Veicolo

• Monoposto non omologata per uso stradale

• Omologata per la classe GT2

• Modello base di omologazione: MC20

Dimensioni

• Lunghezza: 4.838 mm

• Larghezza: 2.029 mm (senza specchietti retrovisori)

• Passo: 2.700 mm

• Peso a secco: a seconda del BoP*

Telaio

• Monoscocca centrale ultraleggera in fibra di carbonio

• Roll-cage di sicurezza omologato FIA (FIA Art. 277)

• Serbatoio del carburante FT3 da 120 litri, omologato FIA

• Sistema di sollevatori pneumatici (4)

Freni

• Pinze freno racing monoblocco in alluminio a sei pistoncini (anteriori) e a quattro pistoncini (posteriori)

• Dischi freno racing in acciaio ventilati: 390 mm (anteriore) e 355 mm (posteriore)

• Regolatore remoto dell'assetto frenante

• Raffreddamento ottimizzato dei freni

• ABS da corsa regolabile di ultima generazione

Motore

• Motore V6 90° biturbo raffreddato ad acqua (montato posteriormente) basato sul motore Nettuno della MC20

• Cilindrata: 2.992 cm³

• Alesaggio/Corsa: 88 mm x 82 mm

• Potenza: a seconda del BoP* (motore base Nettuno da 463 kW/630 CV)

• MTC (Maserati Twin Combustion)

• Lubrificazione a carter secco con scambiatore di calore olio/acqua

• Unità di controllo del motore (ECU): BOSCH MS 6.4 EVO

• Controllo di trazione Maserati Corse

• Impianto di scarico racing con doppi terminali montati centralmente e convertitore catalitico

Trasmissione/trazione

• Cambio sequenziale da corsa a 6 rapporti con paddle al volante

• Lubrificazione forzata interna dell'olio con scambiatore di calore olio/aria

• Frizione da corsa e differenziale meccanico autobloccante a slittamento limitato

Sospensioni

• Assale anteriore e posteriore a doppio braccio oscillante

• Barre antirollio anteriori e posteriori regolabili (destra e sinistra)

• Servosterzo elettrico

• Mozzi delle ruote con dadi di bloccaggio centrale

• Ammortizzatori motorsport regolabili a 2 vie anteriori e posteriori

Cerchi e pneumatici

• Cerchi in lega forgiati su misura Maserati Corse con fissaggio al sistema di bloccaggio centrale

• Assale anteriore:

• Cerchi: 12,0J x 18”

• Pneumatici: 325/660-18

• Assale posteriore:

• Cerchi: 13,0J x 18”

• Pneumatici: 325/705-18

Carrozzeria

• Design Centro Stile Maserati

• Carrozzeria leggera in full-composite con prestazioni aerodinamiche migliorate

• Alettone posteriore regolabile

• Fondo in fibra di carbonio completamente chiuso

• Portello di sicurezza integrato sul tetto (FIA Art. 277)

• Design rimovibile a sgancio rapido della carrozzeria per ottimizzare la sostituzione dei componenti

• Parabrezza e finestrini laterali in policarbonato

• Fari anteriori a LED con fissaggio predisposto per fari supplementari per le gare notturne

• Fari antipioggia approvati dalla FIA

• Finitura della carrozzeria come da costruzione (non verniciata)

Maserati MC20 GT2 Photo by: Francesco Corghi

Abitacolo

• Design Centro Stile Maserati

• Sedile fisso da corsa con fissaggio a 4 punti di ancoraggio

• Pedaliera da corsa regolabile

• Piantone dello sterzo regolabile

• Cintura di sicurezza da corsa a 6 punti

• Reti di sicurezza (centrale e lato guida)

• Impianto di climatizzazione

• Pannello interruttori della console centrale in fibra di carbonio con etichette reattive ai raggi UV per l'illuminazione notturna

• Volante multifunzione in fibra di carbonio con etichette reattive ai raggi UV per l'illuminazione notturna

• Display da 6,5" a colori sul cruscotto con sistema di acquisizione dati integrato

• Sistema di estinzione antincendio specifico FIA

Optional (ulteriori informazioni e opzioni saranno fornite in seguito)

• Verniciatura e livrea "Blu Infinito" specifica Maserati Corse

• Kit sedile passeggero

• Sistema di telecamere posteriori

• Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici

• Kit silenziatore di scarico

• Sistema di zavorra

• Kit di sensori (installazione su misura)