Maserati: nel 2023 la MC20 debutta in GT2 European Series! Dopo l'annuncio dell'impegno in Formula E, la Casa del Tridente ha preparato una nuovissima versione da pista della sua GT per la serie di SRO e dal prossimo anno riporterà il marchio nel mondo delle corse a ruote coperte.

Di: Francesco Corghi , Journalist Carica lettore audio Finalmente torna in pista nelle corse GT anche la Maserati! E' una notizia da accogliere a braccia apertissime quella che arriva dalla Casa del Tridente, pronta a schierare una nuovissima MC20 in GT2 European Series nel 2023. La serie continentale di SRO Motorsports Group dedicata ai team clienti, che è di scena nei fine settimana del GT World Challenge con marchi rappresentati quali Lamborghini, Porsche, Brabham, Audi e KTM, dal prossimo anno avrà nello schieramento pure il mezzo emiliano. La MC20 GT2 deriva dalla versione stradale, montando il motore Nettuno con nuova tecnologia MTC (Maserati Twin Combustion), sospensioni con soluzione a doppio braccio oscillante, asse di sterzo semi-virtuale e monoscocca in carbonio. Un graditissimo ritorno che fa seguito all'annuncio dell'impegno di Maserati in Formula E prossimamente, mentre nel fine settimana della 24h di Spa-Francorchamps, previsto sulle Ardenne il 28-31 luglio, ci sarà una celebrazione con la gloriosa MC12 che corse fino al 2010. "Siamo spinti dalla nostra passione, sia in strada, sia in pista. Abbiamo una lunga storia di eccellenza a livello mondiale nelle competizioni motoristiche e siamo estremamente orgogliosi di gareggiare con MC20", ha dichiarato Davide Grasso, AD della Maserati. "Le corse sono sempre state l'habitat naturale di Maserati e ora, sia nel Campionato Fanatec GT2, sia nel Campionato di Formula E, il nostro Brand riparte dalle sue radici per costruire il suo futuro". Jean-Marc Finot, capo di Stellantis Motorsport, ha aggiunto: “Con la MC20 GT2, Maserati Corse offre il perfetto punto di congiunzione tra il programma Formula E e le nostre vetture da strada. Questo nuovo passo è un’ulteriore conferma della storia di Maserati e della credibilità del marchio nel motorsport". "La MC20 è una fantastica vettura omologata da strada. Siamo felici che i nostri clienti più appassionati possano godersi il piacere di farla correre”. Maserati MC20 GT2 Photo by: Maserati Media Center Maserati GT2 - Specifiche e caratteristiche tecniche Veicolo - Auto da corsa monoposto non omologata per uso stradale

- Design Maserati Centro Stile

- Larghezza/Altezza (mm) 2020* x 1220*

- Peso a secco definito attraverso il BOP Requisiti di sicurezza FIA - Serbatoio carburante da 120lt omologato FIA FT3

- Estintore secondo specifiche FIA Motore - Maserati Nettuno

- V6 90° twin turbo

- 3000cc

- Potenza erogata definita tramite BOP (sviluppo motore base da 630 CV)

- MTC (Maserati Twin Combustion) Twin Spark con doppio controllo combustione TJI

- Carter secco Trasmissione/trazione - Cambio sequenziale racing a 6 rapporti 2WD con palette al volante

- Frizione racing e differenziale meccanico autobloccante a slittamento limitato Carrozzeria - Carrozzeria Kit Racing MC20 GT2

- Aerodinamica ad alte prestazioni

- Alettone posteriore multiregolabile

- Alto carico aerodinamico

- Fari anteriori a LED

- Luce antipioggia approvata FIA

- Finestrini anteriori e laterali in Lexan Telaio - Monoscocca ultraleggera in fibra di carbonio

- Roll cage omologata FIA

- 3/4 martinetti pneumatici a bordo Freni - Pinze racing e freni racing ventilati

- Raffreddamento freni dimensionato su misura Cerchi - Cerchi in alluminio forgiati su misura da 18 pollici

- Fissaggio con sistema di bloccaggio centrale

- Pneumatici slick Sospensioni - Doppio braccio oscillante con asse sterzo semi-virtuale

- Ammortizzatori regolabili racing

- Barre anti-rollio anteriori e posteriori regolabili Interni - Pedaliera da corsa regolabile

- Piantone dello sterzo regolabile

- Cintura di sicurezza racing a 6 punti

- Volante multifunzione in fibra di carbonio

- Display telecamera posteriore (opt)

- Telecamera di bordo per registrazione video (opt)

- Cruscotto e sistema di acquisizione dati

- Display ottimizzazione prestazioni di guida (opt)

- Climatizzazione

- Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici (opt)

* Soggetto a modifiche durante lo sviluppo del veicolo.