Maserati: la nuova super sportiva ha l'anima di GT2 e MCXtrema

Nata dall’esperienza del Tridente in pista e dedicata a chi anche su strada non intende rinunciare a prestazioni straordinarie, la nuova vettura garantisce soluzioni tecnologiche innovative e impressionante performance aerodinamica, tipiche delle auto da corsa più performanti ed entusiasmanti.

La super sportiva targata Maserati verrà presentata nell’ambito di uno degli incontri motoristici più attesi e prestigiosi dell’anno, un evento che riunisce appassionati da tutto il mondo, esemplari mozzafiato, anteprime e aste esclusive: la Monterey Car Week, in programma in California dal 14 al 19 agosto.

La potente vettura – progettata, sviluppata e prodotta interamente in Italia da Maserati – eredita l’anima racing di Maserati GT2, punta di diamante della produzione da corsa del marchio modenese; è al contempo un’ulteriore evoluzione di MC20, la halo car del Tridente, per prima equipaggiata con l’inconfondibile motore V6 Nettuno.

#1 LP Racing, Maserati GT2: Carlo Tamburini, Leonardo Gorini

Il progetto MC20 rappresenta lo stato dell'arte delle prestazioni Maserati. Fin dall'inizio dello sviluppo tecnico è stata prevista un'evoluzione racing che prendesse vita in due direzioni, con la versione da pista e la sua controparte stradale, sviluppate in stretta sinergia dallo stesso team che condivide know-how tecnologico e alcuni componenti specifici.

La nuova attesissima protagonista della gamma Maserati sarà al centro dell’elettrizzante show americano insieme a glamour, stile, eleganza raffinata, e a una splendida selezione di automobili classiche e moderne, capaci di conquistare le folle e ammaliare i collezionisti più esigenti.

Gli appassionati si troveranno di fronte a un’auto unica nel suo genere, dall’estetica inconfondibile, definita da un’ampia possibilità di personalizzazione, con dettagli tipici di una vettura da corsa ma senza rinunciare al comfort e alle caratteristiche distintive dei modelli stradali.

Un’auto che entrerà presto nella lista dei desideri dei clienti attratti dalle super sportive più estreme, pronta ad accogliere il guidatore e a farlo sentire un vero pilota anche lontano dalla pista.

Maserati MCXtrema Foto di: SRO

Alla premiere globale della nuova Maserati, che si terrà venerdì 16 agosto alle 9.12am PST, interverranno Giovanni Perosino, Chief Marketing and Communications Officer del brand, e Klaus Busse, Maserati Head of Design. L’esclusivo palcoscenico di The Quail ospiterà inoltre MC20 Icona e MCXtrema.

MC20 Icona, serie speciale prodotta in tiratura limitata e ispirata alla MC12 Stradale del 2004, è stata presentata a giugno 2024 e verrà mostrata per la prima volta dal vivo al pubblico nordamericano.

MCXtrema, svelata nel 2023 proprio a The Quail, è la più formidabile Maserati da corsa, omologata per il solo utilizzo in pista: dedicata all’eccellenza dei gentleman driver e degli amanti di vetture racing, è stata prodotta in soli 62 esemplari, il primo dei quali verrà consegnato al circuito di Laguna Seca in occasione della Monterey Car Week 2024.