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Macau | Quattro Porsche alla FIA GT World Cup, c'è anche la Rexy di AO in versione Chìjin Rex

A Guia il ramo Asia-Pacific della Casa di Weissach e Absolute Racing tornano a collaborare, con l'aggiunta del team americano che sfoggia l'ennesima fantastica livrea per la sua 911. Al volante vedremo Heinrich, Picariello, Preining e Boccolacci.

Francesco Corghi

Pubblicato: 16 ott 2026, 09:30

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AO by Absolute Racing, Porsche 911 GT3-R

Foto di: Porsche

Alla FIA GT World Cup di Macao 2027 non poteva mancare un'altra spettacolare versione della mitica Porsche 'Rexy' di AO Racing, che dopo la vittoriosa uscita alla 1000km di Suzuka proseguirà il legame con il team Absolute Racing anche per la 73a edizione dell'evento che andrà in scena il 19-22 novembre.

Sul Circuito da Guia, in totale, saranno quattro le 911 schierate dalla compagine di Shanghai in collaborazione con Porsche Motorsport Asia Pacific, tutte condotte dai piloti ufficiali della Casa di Weissach.

Naturalmente, partiamo dalla GT3 'Rawr' preparata in collaborazione con la squadra americana, che per l'occasione ha ideato un'altra azzeccatissima livrea. Questa volta il celebre dinosauro non sarà con il solito verde, ma avrà i colori tipici della cina, come spiega la nota diffusa dalla squadra diretta da Gunnar Jeannette.

AO by Absolute Racing, Porsche 911 GT3-R

Foto di: Porsche

"Proprio come i colori delle foglie cambiano con il susseguirsi delle stagioni, così fanno anche le squame di Rexy. Giusto in tempo per il GP di Macao, la pelle verde del dinosauro, tanto amato dai fan, si è trasformata in un vivace rosso cromato con rifiniture dorate".

"Nella cultura cinese, il rosso è il colore della grande fortuna, della prosperità e della festa: una combinazione perfetta per Rexy, che gareggia con il nome di Chìjin Rex, ovvero 'Oro Rosso', e punta a chiudere in bellezza la stagione 2026".

AO by Absolute Racing, Porsche 911 GT3-R

Foto di: Porsche

Sulla fantastica Porsche #8 vedremo una certezza come Laurin Heinrich, ormai di casa in AO Racing e reduce, appunto, dal trionfo in quel di Suzuka il mese scorso su 'Bushi Rex', cioè il T-Rex in versione samurai.

"Sono davvero felice di tornare a Macao! È una gara importantissima per Porsche Motorsport Asia Pacific e sarà la terza volta che vi partecipo. Il podio conquistato lo scorso anno mi ha reso ancora più determinato a vincere, dato che ora puntiamo al gradino più alto", afferma il tedesco.

"La mia prima gara con AO by Absolute Racing è stata l’incredibile successo alla 1000 km di Suzuka il mese scorso, quindi spero che riusciremo a confermare questa ottima prestazione. È un’occasione unica nella vita poter guidare Rexy sulle strade di Macao e sono fiducioso che il team mi fornirà ancora una volta un’auto competitiva".

Jeannette, team principal di AO Racing, aggiunge: "Rexy non è ancora pronto per la pausa invernale! Dopo un ottimo inizio della nostra collaborazione con Absolute Racing a Suzuka, non vediamo l’ora di vedere Laurin gareggiare per le strade di Macao a bordo della nostra T-Rex dai colori cremisi e oro".

Come dicevamo, Absolute si occuperà anche di un altro terzetto di 911 a Guia, due delle quali ancora una volta con la livrea Tempo riproponendo la bella collaborazione del 2025.

Al volante della prima ci sarà Alessio Picariello, che centrò il terzo posto nella Qualification Race, mentre dall'altro lato del box ecco Thomas Preining, che dopo le esperienze maturate nel 2023 e nel 2024 torna a Guia da fresco bi-Campione del DTM. Infine torna a Macao anche Dorian Boccolacci a completare la formazione di Stoccarda.

“Non vedo l’ora che arrivi quella che è una delle settimane più speciali della stagione, il GP di Macao. È fantastico essere lì per il quarto anno consecutivo con Porsche e sono orgoglioso di rappresentare ancora una volta Tempo by Absolute Racing. Nel 2025 abbiamo vissuto un weekend davvero ottimo, conquistando un podio nella Qualification Race, quindi non vedo l’ora più che mai di tornare in pista", dice Picariello.

Carico anche Preining: “Sono davvero entusiasta di tornare a Macao per la mia terza partecipazione alla FIA GT World Cup con Porsche. Sono fiducioso che il team ci fornirà un’ottima vettura e stiamo lavorando per essere il più preparati possibile, in modo da assicurarci un weekend di successo il mese prossimo. È stata una stagione fantastica per me in Europa e negli Stati Uniti, quindi punto a estendere questo successo anche in Asia-Pacifico e a concludere l’anno in bellezza".

Boccolacci mostra la propria soddisfazione: "Sono felicissimo di correre a Macao per il secondo anno consecutivo! Nel 2025 ho imparato molto lì e sono fiducioso che, grazie all’esperienza acquisita, potremo vivere un weekend positivo. A Macao può succedere di tutto, dato che ci sono molte squadre e piloti competitivi, quindi tutti hanno una possibilità".

"È sempre incredibilmente speciale gareggiare su questo circuito, con le barriere così vicine a velocità così elevate. Sarà fantastico correre di nuovo per Absolute Racing dopo il podio conquistato insieme alla 1000 km di Suzuka il mese scorso; puntiamo a mantenere questo slancio positivo".

Foto di: Macau GP

Fabien Fior, Direttore di Absolute Racing, dichiara: “Siamo lieti di tornare a Macao con Porsche, questa volta con quattro vetture competitive che puntano al successo! Questo evento è davvero speciale e siamo stati felici di salire sul podio nella Qualification Race dello scorso anno".

"Questa volta, con Alessio, Thomas, Laurin e Dorian, abbiamo una formazione incredibile e speriamo di poter sfruttare la loro precedente esperienza sul Circuito da Guia per ottenere ottimi risultati. Non vediamo l’ora di collaborare nuovamente con Tempo, JD e AR Box e di affiancare ancora una volta AO Racing in questo straordinario evento, con l’obiettivo di ottenere un’altra prestazione positiva".

Alexandre Gibot, AD di Porsche Motorsport Asia Pacific, conclude: “Non vediamo l’ora di partire per Macao con quattro vetture di altissimo livello pronte ad affrontare la FIA GT World Cup. Siamo entusiasti di lavorare ancora una volta con Absolute Racing e di riaccogliere la collaborazione con AO Racing, dopo il loro successo ai 1000 km di Suzuka".

"Tutti e quattro i nostri piloti hanno esperienza sul Circuito da Guia, quindi speriamo che, grazie alla combinazione di un team eccellente supportato da una solida infrastruttura tecnica, potremo lottare nuovamente per le prime posizioni. Il GP di Macao è un evento prestigioso nella regione Asia-Pacifico e ci teniamo molto a ottenere un successo in questa occasione, quindi non vediamo l’ora di scendere in pista il mese prossimo e puntare alla vittoria".

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