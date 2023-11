Macau | Pirelli sarà fornitore in FIA GT World Cup fino al 2025

La Pirelli sarà fornitore unico di pneumatici della FIA GT World Cup di Macao fino all'edizione 2025.

L'azienda milanese, leader nel produrre le sue P Zero DHF per le vetture delle categorie GT2, GT3, GT4 e monomarca di tutto il mondo, ha vinto la gara d'appalto indetta dalla Federazione Internazionale, al rientro nella competizione del Gran Premio di Macao quest'anno.

Dopo alcune edizioni in formato ridotto causa pandemia Covid, la prossima settimana sul Circuito Da Guia torneranno in azione le auto GT3 sostenute dalle Case tramite i piloti ufficiali e team di riferimento, dunque quale occasione migliore per continuare a dare loro il prodotto che quest'anno ha debuttato con grandi risultati anche nel DTM, nonché consolidato ormai da tempo nel GT World Challenge.

Photo by: SRO Pirelli

"Il P Zero DHF è un pneumatico dalla mescola molto versatile che ben si adatta alla natura impegnativa del Macau Guia Circuit, caratterizzato da un mix di curve lente e ad alta velocità lungo i 6,276 chilometri del tracciato, nonché da una superficie abrasiva combinata con temperature della pista spesso elevate e una significativa evoluzione della pista da una sessione all'altra", spiega la nota ufficiale FIA.

Pirelli fornisce le sue coperture per il GP di Macao già dal 2015 e quest'anno darà cinque set di pneumatici slick e tre da bagnato per ogni macchina, utilizzando la tecnologia RFID per il monitoraggio automatico delle gomme, oltre all'uso di codici a barre scansionabili situati sulla spalla esterna.

"Nell'ambito del Gran Premio di Macao, la FIA GT World Cup rappresenta una sfida unica tra le competizioni per vetture GT3. Il circuito di Guia non consente di effettuare test prima dell'evento, quindi è fondamentale disporre di un pneumatico affidabile di cui i team e i piloti possano fidarsi al 100%", sottolinea Marek Nawarecki, Direttore delle attività in circuito FIA.

"Pirelli porta con sé una grande esperienza in varie forme di sport motoristici, ha un rapporto di lavoro consolidato con la FIA attraverso diverse discipline e serie, e ha una presenza molto forte nel mercato mondiale delle GT3. Si tratta di una collaborazione naturale per la FIA GT World Cup che ha senso per molte ragioni".

Photo by: SRO Pirelli

Mario Isola, Responsabile di Pirelli Motorsport, aggiunge: "Siamo lieti di tornare a Macao nell'ambito di un accordo a lungo termine per la fornitura della prestigiosa FIA GT World Cup, uno dei veri punti di forza della scena internazionale delle corse GT. Inoltre, forniremo in esclusiva i nostri pneumatici P Zero alla FIA Formula 3 World Cup, gara che ogni giovane pilota vuole vincere, come dimostra un rapido sguardo all'illustre elenco dei vincitori precedenti".

"Dal punto di vista di un fornitore di pneumatici, Macao non solo possiede il fascino che rende questo circuito una leggenda delle corse, ma contiene anche una sfida tecnica estremamente variegata: dagli ampi rettilinei pianeggianti del tratto cittadino al settore tortuoso e impegnativo della 'montagna', fino a quello che è probabilmente il tornante più lento e più stretto nella storia dell'automobilismo".