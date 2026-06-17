Macau | Novità Silver Cup nella griglia FIA GT World Cup del 2026

Per l'edizione 2026 della FIA GT World Cup verrà introdotta la Classe SILVER CUP nella griglia di partenza dell'evento che si terrà il 19-22 novembre.

La Federazione Internazionale ha infatti aperto ufficialmente le iscrizioni per andare a competere sul mitico Circuito da Guia, aprendo così la possibilità ai piloti con licenze inferiori alle solite Platinum e Gold, che dal 2017 erano rimasti gli unici a poter andare in estremo oriente.

La scelta è stata dettata non solo per dare modo alla manifestazione di crescere di interesse, ma anche per rimpolpare una griglia di partenza che negli ultimi anni si era ridotta da una ventina di macchine, scendendo drasticamente nel 2025 a causa della rinuncia di Mercedes.

Per invogliare i partecipanti con in mano la licenza Silver, oltre al podio dedicato, sarà messo in palio un montepremi totale di 22.000 dollari per chi si aggiudicherà la categoria.

Foto di: Macau Grand Prix Organizing Committee

"Famoso per la sua impegnativa combinazione di rettilinei ad alta velocità, barriere spietate e curve tecniche, il Circuito da Guia rimane uno dei luoghi più iconici dell’automobilismo. Le sue strade strette e il margine di errore limitato lo hanno reso una prova decisiva e un palcoscenico su cui solo i migliori possono eccellere", si legge nella nota ufficiale FIA.

"L’edizione 2026 accoglierà ancora una volta un gruppo d’élite di piloti classificati Gold e Platinum in lizza per la gloria della FIA GT World Cup. Allo stesso tempo, è stato compiuto un nuovo passo significativo per riconoscere e incoraggiare i talenti emergenti con la creazione della nuova Silver Cup".

"Introdotta in risposta alla crescente forza e visibilità dei concorrenti classificati Silver nelle gare GT, la nuova categoria premierà il pilota Silver con le migliori prestazioni a Macao. Il vincitore della Silver Cup avrà diritto a una cerimonia di premiazione dedicata sul podio e condividerà un montepremi complessivo di 22.000 dollari".

"L’iniziativa crea un percorso per i piloti di talento che aspirano ad affermarsi ai massimi livelli delle competizioni GT. Gareggiando al fianco di alcuni dei professionisti più affermati di questo sport su uno dei circuiti più impegnativi al mondo, i piloti classificati nella categoria Silver avranno l’opportunità unica di dimostrare la loro velocità, abilità di guida e tenacia su un palcoscenico mondiale, acquisendo al contempo una preziosa esperienza tra l’élite delle gare GT".