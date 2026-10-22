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GT FIA GT World Cup: Macau
Macau | Mercedes-Tigani e Aston Martin-Comtoyou presentano le livree per la FIA GT World Cup
Sul Circuito da Guia la AMG di Auer avrà una inedita colorazione 7-Eleven, mentre le Vantage di Sorensen e Day portano avanti sia la tradizione che l'innovazione.
Francesco Corghi
Pubblicato: 22 ott 2026, 16:50
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Lucas Auer, Tigani Motorsport, Mercedes AMG GT3 EVO
Foto di: Mercedes AMG
Tigani Motorsport e Comtoyou Racing hanno svelato la livrea delle rispettive Mercedes ed Aston Martin che schiereranno al via della FIA GT World Cup, che si terrà in occasione della 73a edizione del Macau Grand Prix il 19-22 novembre.
Partendo dalla AMG GT3 EVO del team australiano e affidata al Campione 2026 del GT World Challenge Europe Lucas Auer, c'è una suggestiva ed inedita colorazione derivata dall'inedita sponsorizzazione con la catena 7-Eleven per la settimana sul Circuito da Guia.
Sulla vettura della Stella di Stoccarda a base bianca, fanno bella mostra le strisce in arancione, rosso e verde, così come il #711 che verrà utilizzato in gara in ovvio omaggio al marchio. A questo si aggiunge anche un altro prestigioso marchio come Pop Race, azienda che realizza modellini in scala 1/64.
Lucas Auer, Tigani Motorsport, Mercedes AMG GT3 EVO
Foto di: Mercedes AMG
“Tigani Motorsport si è rapidamente affermata come la squadra Mercedes-AMG di riferimento in Australia. In qualità di team ufficiale, siamo immensamente orgogliosi di rappresentare il marchio sul palcoscenico più importante del mondo”, ha dichiarato Nathan Tigani, fondatore di Tigani Motorsport.
"Macao rappresenta una pietra miliare fondamentale per la nostra scuderia. La FIA GT World Cup è senza dubbio una delle competizioni GT più importanti al mondo. Mercedes-AMG vanta un palmares incredibile ed essere una delle sole due scuderie a rappresentare il marchio a Macao è un privilegio e un onore".
"Avere 'Luggi' con noi sarà un piacere e faremo tutto il possibile per assicurarci che abbia le migliori opportunità di vincere".
Lucas Auer, Tigani Motorsport, Mercedes AMG GT3 EVO
Foto di: Mercedes AMG
Auer commenta: "Sono assolutamente entusiasta di tornare a Macao. È semplicemente un evento incredibile e qualcosa di molto speciale per ogni pilota".
"Questo mi rende ancora più emozionato per la mia prima gara GT3 sul Circuito da Guia; sfrutterò al massimo il tempo che mi separa da quel momento per prepararmi al meglio, con sessioni al simulatore e un’approfondita analisi di video e dati".
Comtoyou Racing, Aston Martin Vantage GT3 EVO, livrea per Macau
Foto di: Comtoyou Racing
Passando invece alla Comtoyou Racing, anche qui c'è di mezzo il... modellismo! Sulla Vantage GT3 EVO che andrà in mano a Marco Sørensen è lo sponsor Spark ad apparire in grande sulla colorazione verde e giallo-fluo tipica della squadra belga, che per l'occasione ha scelto uno sfondo nero a ricreare le squame e le forme di un drago, tipico simbolo cinese.
Molto diversa, invece, la versione scelta per la Aston di Jamie Day, che darà l'assalto alla Classe SILVER CUP con una vettura a trame bianco-verdi su cui appaiono altri colori in controluce, portati dallo sponsor di abbigliamento PureWear.
Comtoyou Racing, Aston Martin Vantage GT3 EVO, livrea per Macau
Foto di: Comtoyou Racing
"Apprezziamo particolarmente le gare leggendarie e quando si è presentata l’occasione di partecipare alla FIA GT World Cup a Macao, nessuno nel team si è tirato indietro, nonostante sapessimo quanto sia impegnativa", spiega François Verbist, Direttore Sportivo di Comtoyou Racing, che era stata già sul circuito orientale con le vetture Turismo.
"Conosciamo bene questo tracciato, anche se, ovviamente, il contesto sarà ben diverso dalla nostra esperienza nel Turismo. Siamo entusiasti di tornare qui con Aston Martin, con cui poi andremo alla 12h di Sepang; questo ci permetterà inoltre di continuare a cimentarci nell'endurance e di mantenerci attivi in vista del 2027".
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