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GT FIA GT World Cup: Macau

Macau | Marciello, K.Van Der Linde e Farfus sulle BMW di WRT e KRC per la GT World Cup 2026

La Casa bavarese ha scelto piloti e team che saranno in azione sul Circuito da Guia con le M4 GT3 EVO e l'ambizione di tornare sul gradino più alto del podio.

Francesco Corghi

Pubblicato: 15 ott 2026, 10:33

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Foto di: Macau Grand Prix Organizing Committee

BMW M Motorsport ha scelto i tre piloti con cui sarà in azione alla FIA GT World Cup che si svolgerà a Macao il fine settimana del 19-22 novembre.

Fra le varie opzioni, la Casa bavarese è andata sul sicuro, prima di tutto con una grande certezza come Raffaele Marciello, che sul Circuito da Guia ha vinto nel 2019 e nel 2023, al quale verrà affidata la M4 GT3 EVO del Team WRT.

"Sono davvero entusiasta di tornare a Macao. Gli ultimi due anni sono stati impegnativi, abbiamo sempre disputato buone gare, ma purtroppo non è mai bastato per la vittoria", dice lo svizzero.

"Questa volta voglio tornare sul gradino più alto del podio. Mille grazie a BMW e WRT per questa opportunità. È fantastico tornare nel programma GT con la squadra di Vincent Vosse, farò tutto il possibile a Macao per dare loro ciò che meritano".

Il suo compagno di squadra sarà Kelvin Van Der Linde, che avrà fra le mani la vettura sponsorizzata da Shell con una livrea dedicata che vedremo prossimamente.

“Non vedo l’ora di tornare a Macao, dove ho corso sette anni fa. Ne conservo ottimi ricordi. Ora gareggerò lì con la BMW, che negli ultimi anni ha visto mio fratello Sheldon sulla M4 Shell. Sono orgoglioso di continuare a rappresentare il nostro nome con il logo Shell sulla vettura e spero di poter proseguire la serie di podi”, commenta il sudafricano.

Augusto Farfus, Team KRC BMW M4 GT3

Foto di: Macau GP

La terza BMW, preparata dal team locale KRC, vedrà la presenza di Augusto Farfus, vincitore nel 2018 e sempre competitivo sul tracciato orientale.

“Venire a Macao è sempre qualcosa di speciale per me. Mi piace molto questo posto e nelle mie ultime partecipazioni sono sempre salito sul podio. Nella mia ultima gara con KRC siamo arrivati secondi", dichiara il brasiliano.

"Macao è sempre un po’ una lotteria, ma torniamo con buone sensazioni e speriamo in un ottimo risultato. Grazie mille a BMW per questa opportunità: non vedo l’ora di correre di nuovo per le strade di Macao".

Andreas Roos, Responsabile di BMW M Motorsport, chiosa: “Siamo molto lieti di poter gareggiare con tre M4 sulle leggendarie strade di Macao nel 2026. Un grande ringraziamento ai team WRT e KRC per il loro impegno".

"Il finale di stagione del GT3 è sempre caratterizzato da un’atmosfera davvero speciale ed è semplicemente fantastica come evento a sé stante. Con Raffaele e Augusto abbiamo due piloti con una vasta esperienza a Macao. Ogni volta che scendono in pista, sono tra i principali contendenti alla vittoria".

"Kelvin correrà sul Circuito da Guia per la prima volta dal 2019 e anche per la prima volta con BMW. Si tratta di una grande sfida, ma essendo uno dei migliori piloti GT al mondo, sarà sicuramente tra i primi".

"Dopo aver purtroppo mancato la vittoria nella gara principale negli ultimi anni, nonostante le ottime prestazioni, questa volta siamo ancora più determinati a salire sul gradino più alto del podio. Incrocio le dita per tutti i partecipanti".

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