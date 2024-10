Macau | Lamborghini e Ferrari con le loro stelle tra gli iscritti

Gli organizzatori del Gran Premio di Macau hanno pubblicato l'elenco iscritti per la FIA GT World Cup che avrà luogo il 14-17 novembre sul Circuito da Guia, con 23 vetture pronte a darsi battaglia grazie ai nomi altisonanti presenti.

Lamborghini Squadra Corse ha scelto Matteo Cairoli ed Edoardo Mortara per correre a bordo delle due Huracan GT3 EVO2 che in Estremo Oriente preparerà il team VSR di Vincenzo Sospiri, già impegnato in Asia nel GT World Challenge locale e per l'occasione rinominato SJM VSR Theodore Racing.

Se per il comasco si tratta di un ritorno sulle ostiche stradine del bellissimo tracciato cittadino del Sol Levante dopo l'esordio con la Porsche nella passata edizione, con lo svizzero-italiano si va sul... sicuro, in quanto il suo soprannome è proprio 'Mr. Macao', guadagnato grazie alle 7 vittorie assolute ottenute nell'evento.

Dalla Casa di Sant'Agata Bolognese arriva anche Luca Engstler con la Huracan #8 gestita dal team di famiglia; per il tedesco del programma giovani è un ritorno in terra orientale, dato che ci aveva già corso con le auto turismo in passato.

Lamborghini VSR Foto di: SRO

In Ferrari si punta su Yifei Ye, Daniel Serra ed Antonio Fuoco: i primi due guideranno le 296 GT3 #50 e #51 della Harmony Racing, con il cinese all'esordio e il brasiliano che torna dopo l'esperienza del 2023, mentre il calabrese è sulla #83 di AF Corse.

La Porsche Motorsport si affida invece al ramo Asia Pacific schierando ben cinque 911 GT3 R in versione 992. Con le due preparate da Absolute Racing vedremo all'opera Alessio Picariello e Laurens Vanthoor, mentre Leo Ye e Thomas Preining saranno portacolori di Origine Motorsport.

Infine c'è la prima apparizione per la Schumacher CLRT con il fresco Campione IMSA, Laurin Heinrich, pronto a difendere i colori del marchio tedesco e della squadra di Come Ledogar.

Nonostante sia ormai in via di abbandono da parte di Audi Sport, c'è ancora chi si affida alla pur sempre competitiva R8 LMS GT3 EVO2: è il caso di Audi Sport Asia Racing Team, UNO Racing Team e Phantom Global Racing, che porteranno in totale un poker di vetture dei Quattro Anelli a Guia.

Ricardo Feller sarà impegnato con la prima formazione, Christopher Haase difenderà i colori di Phantom Global, mentre Adderly Fong e Yu Kuai saranno colleghi con la UNO.

Spostandoci invece in Mercedes-AMG Motorsport, la Casa di Affalterbach è presente con quattro AMG GT3, una delle quali vedrà al volante il debuttante Ralf Aron.

L'estone, che a Macau è già arrivato a podio in FIA F3 World Cup in passato, avrà tra le mani la vettura di Toro Racing, con Maro Engel che sarà con GruppeM Racing, mentre la

Craft-Bamboo Racing potrà contare su Daniel Juncadella e Jules Gounon.

La BMW M Motorsport è rappresentata da Toro Racing by MCG, Team WRT e Team KRC: la prima compagine avrà Raffaele Marciello, pronto a dare la caccia al bis dopo il successo dell'edizione 2023 quando fu all'ultima uscita con Mercedes.

Per la formazione belga di Vincent Vosse ci sono Sheldon Van Der Linde e Dries Vanthoor, con l'espertissimo Augusto Farfus pronto a difendere i colori di KRC.

Augusto Farfus, Rowe Racing BMW M4 GT3, Sheldon Van Der Linde, Team WRT BMW M4 GT3 Foto di: BMW AG

IL PROGRAMMA

A Macau si comincia a girare al giovedì con le due sessioni di Prove Libere, seguite al sabato dai 30' di Qualifica che serviranno a definire la griglia di partenza della Qualification Race del sabato.

Il risultato della contesa da 12 giri ci darà l'ordine di partenza definitivo della corsa domenicale. Tenendo conto delle 7 ore di fuso orario che ci separeranno dal Circuito da Guia (dato che saremo già passati ad ora solare), ecco quando avremo modo di seguire quanto accadrà in pista.

Giovedì 14 novembre

Prove Libere 1: 4;05-4;35

Prove Libere 2: 7;35-8;05

Venerdì 15 novembre

Qualifiche: 7;05-7;35

Sabato 16 novembre

Qualification Race: 6;50 (12 giri)

Domenica 17 novembre

Gara: 5;25 (16 giri)

FIA GT WORLD CUP - Elenco Iscritti