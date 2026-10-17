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Macau | In 18 alla FIA GT World Cup: Ferrari porta Rovera e Ye, Lamborghini con Engstler

Nell'elenco iscritti per la 73a edizione abbiamo le 296 di Harmony e la Huracan di Absolute, Audi-Asia schiera Bamber ed Eriksson, Aston Martin con le Vantage di Comtoyou per Sørensen e Day, mentre torna Goethe sulla McLaren-Optimum. Ecco il programma completo.

Francesco Corghi

Pubblicato: 17 ott 2026, 09:40

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Foto di: Macau Grand Prix Organizing Committee

Saranno 18 le GT3 che si daranno battaglia alla FIA GT World Cup di Macao, dove l'elenco iscritti provvisorio conferma la presenza anche di Ferrari e Lamborghini.

Andando in ordine cronologico, dopo gli annunci ufficiali da parte di Mercedes-AMG Motorsport, BMW M Motorsport e Porsche Motorsport Asia-Pacific, è arrivata anche la conferma dell'iscrizione di due R8 LMS GT3 EVO da parte di Audi Sport Asia.

Le vetture dei Quattro Anelli verranno preparate da Phantom Global Racing e Absolute Racing, e affidate rispettivamente a Joel Eriksson ed Earl Bamber.

Lo svedese torna in azione sul tracciato che lo vide concludere in Top5 lo scorso anno, mentre per il neozelandese è un ritorno dopo l'ultima esperienza affrontata nel 2019 quando ancora era pilota Porsche.

Joel Eriksson, Audi Sport Asia Team Phantom Audi R8 LMS GT3 (Evo II)

Foto di: Macau GP

"Siamo convinti di avr messo insieme la formazione più forte possibile per competere per il quinto titolo in FIA GT World Cup con Audi sulle leggendarie strade del centro di Macao", spiega Alexander Blackie, Responsabile del reparto Customer Racing di Audi Sport Asia.

"Con Earl, plurivincitore della 24h di Le Mans, abbiamo un pilota che ha un conto in sospeso sul Circuito da Guia. Non è stato fortunato in un paio di occasioni in cui avrebbe potuto vincere, ma ha il talento per poter portare a casa il titolo".

"Dal canto suo, Joel è stato assolutamente superbo con la R8 lo scorso anno ed è desideroso di confermare quella prestazione. Non vediamo l'ora di cominciare".

Yifei Ye, Harmony Racing Ferrari 296 GT3

Foto di: Macau Grand Prix Organizing Committee

Passando invece in casa Ferrari, c'è da difendere il successo conquistato lo scorso anno da Antonio Fuoco, che però lascerà il compito ai colleghi ufficiali del Cavallino Rampante.

Stavolta le 296 GT3 (in versione Evo) saranno due, entrambe messe a punto dalla Harmony Racing: sulla #83 griffata 33R vedremo all'esordio sul Circuito da Guia Alessio Rovera, che conosce benissimo la vettura e senz'altro potrà dire la sua visto l'enorme talento di cui dispone, mentre di ritorno per il terzo anno di fila ecco l'idolo locale Yifei Ye con la #96 in livrea Winhere.

Torna anche Luca Engstler sulla Lamborghini Huracán della Absolute Corse: non essendo ancora pronta la nuova Temerario (che deve ancora svolgere i test con i sensori di coppia, obbligatori per l'evento), la Casa del Toro si affida alla sua vecchia e affidabilissima GT3 EVO2. Il tedesco punta a rifarsi dopo il tremendo incidente di cui era stato protagonista due anni fa.

A completare la lista abbiamo la Optimum Motorsport con la McLaren di Beniamin Goethe e Comtoyou Racing, che si occuperà delle Aston Martin di Marco Sørensen e Jamie Day; quest'ultimo potrà dare l'assalto alla nuova categoria Silver Cup riservata ai piloti dotati di questa licenza, fra cui troviamo pure Adderly Fong della Mercedes-Craft Bamboo Racing.

Benjamin Goethe, Optimum Motorsport McLaren 720S GT3 (Evo)

Foto di: FIA

IL PROGRAMMA

Definito anche il programma della 73a edizione della corsa che andrà in scena il fine settimana del 19-22 novembre. Come sempre, si inizia al giovedì con le due sessioni di Prove Libere, mentre il venerdì verrà riservato alle due Qualifiche per definire la griglia di partenza della Qualification Race di sabato.

Il risultato di quest'ultima fornirà l'ordine per la Gara finale e decisiva che avrà luogo domenica. Considerando le 7 ore di fuso che ci separano dalla Repubblica autonoma cinese, vediamo gli orari italiani del programma provvisorio.

GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE

Prove Libere 1: 5;15-5;45

Prove Libere 2: 8;15-8;45

VENERDÌ 20 NOVEMBRE

Qualifica 1: 8;50-9;20

Qualifica 2: 9;40-10;05

SABATO 21 NOVEMBRE

Qualification Race: 7;35 (12 giri)

DOMENICA 22 NOVEMBRE

Gara: 5;35 (16 giri)

“Il GT3 festeggia il suo ventesimo anniversario e la FIA GT World Cup rimane la vetrina per eccellenza della categoria, con la partecipazione di otto case automobilistiche", ha commentato il Presidente della Commissione FIA GT, Lutz Leif Linden.

"Il GP di Macao occupa un posto unico nel calendario mondiale degli sport motoristici, combinando uno dei circuiti più impegnativi al mondo con una forte presenza in una regione di enorme importanza per le case automobilistiche di prestigio e i loro iconici modelli GT".

"La forza della griglia di partenza di quest’anno sottolinea sia il successo della piattaforma GT3 sia il fascino intramontabile di competere per i titoli in FIA GT World Cup sulle strade di Macao, un evento che anno dopo anno attira una schiera stellare di piloti provenienti dal mondo delle gare GT ed endurance per una gara Sprint GT3 davvero unica”.

FIA GT WORLD CUP - Macao: Elenco Iscritti 2026

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