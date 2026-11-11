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GT FIA GT World Cup: Macau

Macau | Harmony Racing presenta le Ferrari di Rovera e Ye per la FIA GT World Cup 2026

Mostrata la livrea delle due 296 GT3 EVO che la prossima settimana saranno in azione a Guia con il varesino, all'esordio assoluto sul tracciato, e il cinese che conterà sull'esperienza maturata nelle ultime due edizioni dell'evento.

Redazione Motorsport.com

Modificato: 11 nov 2026, 14:06

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Foto di: Ferrari

Dal 19 al 22 novembre il 73° Gran Premio di Macao andrà in scena sul Circuito di Guia. Harmony Racing sarà al via con due Ferrari 296 GT3 Evo e altrettanti piloti ufficiali della Casa di Maranello: Yifei Ye e Alessio Rovera.

Uno dei momenti clou del weekend di gara, la FIA GT World Cup 2026 – che lo scorso anno registrò il successo della Ferrari, per la prima volta nella storia di questa competizione, con Antonio Fuoco –, riunirà alcuni dei migliori piloti GT al mondo e team d’élite pronti a sfidarsi in una competizione difficilissima su questo circuito cittadino noto per il tracciato stretto e tortuoso, da tradizione teatro di gara dal ritmo serrato che concedono margini d’errore estremamente ridotti.

Quest’anno, come anticipato, Harmony Racing potrà contare sull’apporto del cinese Ye, pilota ufficiale Ferrari, per il terzo anno consecutivo, affiancato dall’altro ufficiale del Cavallino Rampante, Rovera, che guideranno rispettivamente le 296 GT3 Evo #96 iscritta da Winhere Harmony Racing e #83 da 33R Har Racing.

Harmony Racing, Ferrari 296 GT3 Macau 2026

Foto di: Ferrari

Negli ultimi anni, Ye ha continuato a compiere progressi significativi nelle gare endurance internazionali. Dopo essere entrato a far parte del gruppo dei piloti ufficiali Ferrari nel 2024, Ye ha accumulato ulteriore esperienza nelle competizioni di alto livello e nelle gare endurance gareggiando con la 499P #83 nel FIA WEC e in alcune altre competizioni GT di primissimo piano.

Nel 2025 Ye ha raggiunto un importante traguardo della sua carriera: la conquista della vittoria assoluta alla 24 Ore di Le Mans, dimostrando il proprio valore in uno degli eventi endurance più prestigiosi al mondo.

Nello stesso anno, Yifei ha fatto il suo esordio con Harmony Racing nel GT World Challenge Asia in occasione della tappa di Okayama in Giappone. Nella seconda gara disputata sul circuito cittadino di Pechino Yizhuang alla fine dell’anno, Yifei Ye si è aggiudicato la vittoria assoluta, dimostrando la sua competitività su un circuito cittadino e regalando un’importante vittoria alla squadra.

Dalle sfide di lunga durata delle gare di endurance internazionali alla precisa padronanza del ritmo, delle traiettorie e delle opportunità di sorpasso sui circuiti cittadini, Yifei Ye ha continuamente ampliato la propria esperienza agonistica e accumulato preziose basi pratiche in vista di un’altra partecipazione a Macao.

Ripensando al precedente Gran Premio di Macao, nel 2025 Ye ha collaborato per la seconda volta con Harmony Racing partecipando alla FIA GT World Cup, qualificandosi secondo e classificandosi secondo nella gara di qualificazione, dimostrando grande competitività. Nella gara principale ha mantenuto prestazioni costanti e alla fine ha tagliato il traguardo in quarta posizione, a un solo passo dal podio, accumulando un’esperienza preziosa in vista di un’altra sfida sul Circuito della Guia.

Harmony Racing, Ferrari 296 GT3 Macau 2026

Foto di: Ferrari

In qualità di figura di spicco nel programma Ferrari dedicato alle gare endurance GT, Rovera ha gareggiato costantemente nei principali eventi internazionali negli ultimi anni, con un’esperienza che abbraccia diverse competizioni, tra cui il FIA World Endurance Championship, l’European Le Mans Series, l’Asian Le Mans Series, il GT World Challenge Europe, l’IMSA. Il varesino ha dimostrato un’eccellente capacità di adattamento alle differenti serie, accumulando una notevole esperienza nella gestione del ritmo, nell’esecuzione delle strategie e nelle prestazioni nelle fasi chiave delle gare di lunga distanza.

Per Alessio si tratta della prima esperienza sul Circuito da Guia, sede della FIA GT World Cup. Tra i principali risultati, si è classificato secondo nella classe LMGT3 alla 24 Ore di Le Mans nel 2025 e nel 2024 ha vinto il titolo Piloti nel GTWC Europe – Endurance Cup con AF Corse. Nel biennio 2021–22, Rovera ha gareggiato nella classe LMGTE-AM del FIA WEC e nella classe LMP2 PRO/AM del medesimo Mondiale Endurance, aggiudicandosi il titolo di categoria con le vetture GT nel primo anno e con i prototipi nel secondo.

Harmony Racing, Ferrari 296 GT3 Macau 2026

Foto di: Ferrari

In questa gara della GT World Cup, Ye e Alessio affronteranno insieme la sfida dei migliori piloti GT del mondo. Di fronte alle sfide uniche del circuito cittadino di Macao, l’equipaggio si impegnerà a trovare il più rapidamente possibile un ritmo competitivo durante le prove libere e le qualifiche, per poi puntare a risultati ottimali nella gara di qualificazione e nella gara principale.

Con l’avvicinarsi dell’evento, il team si preparerà al meglio, sperando di dimostrare la propria competitività sotto i riflettori di Macao e di offrire prestazioni emozionanti ai Tifosi.

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