Prove Libere

GT FIA GT World Cup: Macau

Macau | FIA GT, Libere 2: Heinrich conferma il dominio Porsche

Ancora davanti la Porsche-Rexy del tedesco che precede Preining, il duello con le BMW vede Van Der Linde terzo e Marciello in Top5, bene l'Audi con Eriksson. Boccolacci sbatte, attardate le Aston, Rovera comincia a prendere il ritmo con la Ferrari, rischio per Ye.

Francesco Corghi

Pubblicato: 19 nov 2026, 09:35

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Foto di: Porsche Motorsport

Laurin Heinrich prosegue il suo dominio in questa prima giornata della FIA GT World Cup a Macao, andando a centrare il miglior crono anche nelle Prove Libere 2.

L'alfiere di AO by Absolute Racing ha piazzato ancora una volta la Porsche in livrea 'Chìjīn Rex' davanti a tutti, con l'ottimo crono di 2'14"709, andando per altro già molto veloce rispetto ai crono della passata edizione.

In testa alla classifica registriamo una doppietta Porsche, con la 911 di Thomas Preining (Tempo by Absolute Racing) staccata di 0"601 dalla sorella leader, mentre Kelvin Van Der Linde si issa terzo al volante della BMW-WRT prendendo però 1"045.

In quarta posizione abbiamo invece Dorian Boccolacci, ma per il ragazzo della Absolute Racing c'è stato anche un incidente nei 2' conclusivi della sessione, il che ha costretto la direzione gara a interrompere anzitempo le azioni esponendo la bandiera rossa per recuperare la Porsche con la colorazione squalo.

In un duello tutto tra BMW e Porsche per le posizioni di vertice, Raffaele Marciello porta quinta la M4 del Team WRT, seguito da quella di Augusto Farfus, che si tiene dietro per un soffio la Mercedes di Maro Engel (Craft-Bamboo Racing) e l'Audi di Joel Eriksson (Phantom Global Racing).

La Top10 annovera pure la Lamborghini-Absolute Corse di Luca Engstler e la Porsche-Tempo Absolute di Alessio Picariello, che è il primo ad accusare un ritardo di 2".

Più staccati Benjamin Goethe, armato della McLaren-Optimum Motorsport con cui è 11° e ancora il migliore della Classe Silver, ed Alessio Rovera 12°, stavolta il più rapido delle Ferrari di Harmony Racing e pian piano a prendere il ritmo su una pista che fino ad oggi aveva provato solamente al simulatore.

13a l'Audi-Absolute nelle mani di Earl Bamber, ad oltre 3" dal primato troviamo la Mercedes-Tigani di Lucas Auer, Marco Sørensen sulla Aston Martin-Comtoyou Racing, Adderly Fong con la seconda Mercedes della Craft-Bamboo e Jamie Day (Aston Martin-Comtoyou Racing, ancora secondo in Classe Silver.

Ultimo dell'elenco Yifei Ye, che ha rischiato grosso andando a colpire di striscio il muretto nella parte alta del tracciato, ma senza danneggiare troppo la sua Ferrari-Harmony.

Il programma prosegue venerdì con le Qualifiche alle ore 15;50 locali (le 8;50 italiane) per determinare la griglia di partenza della Qualification Race di sabato.

FIA GT WORLD CUP - Macao: Prove Libere 2

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