Prove Libere
GT FIA GT World Cup: Macau
Macau | FIA GT, Libere 1: zampata della Porsche-Rexy con Heinrich
Il tedesco di AO by Absolute vola con la 911 tenendosi dietro per un soffio la BMW di Marciello, Engel terzo seguito da Farfus e Van Der Linde, bene le Audi in Top10 assieme alla Lamborghini di Engstler, indietro Ferrari e Aston Martin.
Francesco Corghi
Pubblicato: 19 nov 2026, 06:21
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Foto di: Macau GP
Il fine settimana della FIA GT World Cup in quel di Macao si apre con Laurin Heinrich ad ottenere il miglior crono al termine delle Prove Libere 1.
Al volante della Porsche di AO by Absolute Racing dalla nuovissima livrea 'Chìjīn Rex', il giovane tedesco ha completato in 2'15"632 la tornata di riferimento sul Circuito da Guia, sotto un cielo nuvoloso, ma su asfalto asciutto.
A soli 0"179 dalla 911 abbiamo la BMW-WRT di Raffaele Marciello, issatosi in prima fila virtuale proprio all'ultimo giro disponibile, con Maro Engel che si piazza terzo al volante della Mercedes-Craft Bamboo Racing ad un ritardo di mezzo secondo dalla vetta.
In Top5 troviamo anche le altre BMW iscritte all'evento, quelle di Augusto Farfus (Team KRC) e Kelvin Van Der Linde (Team WRT), rispettivamente a 0"7 e 0"9 dal leader, con Thomas Preining sesto sulla Porsche-Absolute in livrea Tempo che è il primo sopra al secondo di distacco dal primato.
In scia al Campione DTM abbiamo le Audi di Joel Eriksson (Phantom Global Racing) ed Earl Bamber (Absolute), con Luca Engstler (Lamborghini-Absolute) che ha rischiato alla 'Lisboa' sfiorando il muretto in uscita di curva, ma senza accusare danni e terminando nono nell'ordine.
Benjamin Goethe (McLaren-Optimum Motorsport) va completare la Top10 racchiusa nello spazio di 1"9 e si prende il primato della nuova Classe Silver.
Seguono a 2" le Porsche-Absolute di Dorian Boccolacci ed Alessio Picariello, Yifey Ye è 13° e migliore delle Ferrari-Harmony Racing, dato che l'esordiente Alessio Rovera termina 15° a 2"9, dietro alla Mercedes-Tigani di Lucas Auer e davanti a quella di Adderly Fong (Craft-Bamboo).
Fanalini di coda con ritardi più ampi Marco Sørensen e Jamie Day armati delle Aston Martin di Comtoyou Racing, con il giovane che è secondo in Classe Silver.
Le Prove Libere 2 sono in programma alle ore 15;15 locali (le 8;15 italiane).
Assegnati i Ballast
Prima della sessione di questa mattina, la FIA ha assegnato anche i vari Driver Ballast, ossia la zavorra imposta a seconda dei piloti alla guida. Gli unici a non dover caricare alcun kg aggiuntivo a bordo sono Goethe, Sørensen e Fong, mentre i più penalizzati sono Auer (22kg), Heinrich (19kg) e Ye (14kg).
Seguono Picariello (10kg), Engstler, Eriksson, Preining e Boccolacci con 9kg, Farfus ed Engel con 8kg, Marciello e Rovera (5kg), Van Der Linde (4kg), e il duo Bamber e Day con 2kg.
FIA GT WORLD CUP - Macao: Prove Libere 1
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