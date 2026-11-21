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GT FIA GT World Cup: Macau
Macau | FIA GT: Heinrich vince la Qualification Race davanti ad un grande Marciello
Il pilota della Porsche-Rexy domina fin dal via, lo svizzero della BMW-WRT supera Preining e rimonta nel finale chiudendo secondo. Engel quarto con la Mercedes passando le Audi di Eriksson e Bamber. La Lamborghini di Engstler 8a, Rovera resta 11° con la Ferrari-Harmony.
Francesco Corghi
Pubblicato: 21 nov 2026, 08:29
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Laurin Heinrich, AO by Absolute, Porsche 911 GT3-R EVO
Foto di: Macau GP
Laurin Heinrich prosegue il suo personalissimo show a Macao andando a vincere la Qualification Race della FIA GT World Cup, ma dovendo anche guardarsi le spalle dal rientro di un grande Raffaele Marciello.
Sotto al sole, che finalmente è uscito ad illuminare il Circuito da Guia, l'alfiere di AO by Absolute Racing è partito benissimo dalla Superpole scappando via immediatamente al volante della sua Porsche in livrea 'Chìjīn Rex', guadagnando sugli inseguitori approfittando del duello che ha iniziato ad infiammarsi già alla 'Lisboa' tra Thomas Preining e Marciello.
Il Campione DTM ha chiuso immediatamente la porta allo svizzero del Team WRT, armato di una BMW molto veloce in uscita di curva, come si è visto al giro 3, quando immettendosi sul rettilineo ha affiancato la 911 della Absolute Racing in colorazione blu Tempo e scavalcandola con una mossa da applausi all'esterno della prima svolta a sinistra.
'Lello' ha spinto come un dannato riducendo il distacco da Heinrich da 2"5 ad 1", poi non ha avuto modo di affondare il colpo decisivo, accontentandosi della piazza d'onore con la propria M4, il che gli permetterà di partire in prima fila per la gara di domani e puntare al successo.
Raffaele Marciello, Team WRT, BMW M4 GT3 EVO
Foto di: Macau GP
Dietro ai primi due, Preining ha mantenuto il terzo posto, seguito dalla Mercedes di Maro Engel (Craft-Bamboo Racing), capace di superare al via le Audi di Joel Eriksson (Phantom Global Racing) ed Earl Bamber (Absolute Racing), tenendosi per tutti i 12 giri in programma le R8 LMS alle sue spalle.
Kelvin Van Der Linde si è avvicinato al gruppetto, ma senza riuscire a portare la sua BMW-WRT oltre il settimo posto, mentre una gara quasi in solitaria l'ha compiuta Luca Engstler con la Lamborghini di Absolute Racing, ottavo e raggiunto nel finale dalle Porsche-Absolute di Dorian Boccolacci ed Alessio Picariello.
Alessio Rovera mantiene invece l'11° posto della partenza, colpito sul posteriore al via dalla BMW-KRC di Augusto Farfus, ma confermandosi la miglior Ferrari al traguardo, dato che il suo collega di Harmony Racing, Yifei Ye, è rimasto 13° con la sua 296 GT3 EVO, dietro alla M4 del brasiliano sopracitato, risalito di un paio di posizioni al via.
Benjamin Goethe piazza la McLaren-Optimum Motorsport 14a dopo aver superato all'ottavo giro la Aston Martin-Comtoyou Racing di Marco Sørensen, Lucas Auer chiude 16° e anche penalizzato per eccesso di potenza registrato sulla sua Mercedes-Tigani Motorsport, il che ha causato all'austriaco 10" di penalità.
Fuori invece i due contendenti alla Classe Silver Cup: Adderly Fong è rientrato ai box della Craft-Bamboo Racing al primo giro con il radiatore della sua Mercedes sfondato nei contatti delle retrovie, Jamie Day ha invece sbattuto al sesto giro rompendo la ruota posteriore destra della sua Aston Martin-Comtoyou.
L'ordine di arrivo odierno sarà la griglia di partenza della gara di domenica, prevista alle ore 12;35 locali (le 5;35 italiane) sulla distanza di 16 giri.
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