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GT FIA GT World Cup: Macau

Macau | FIA GT: Heinrich batte Preining, prima fila tutta Porsche per la Qualification Race

Sotto al diluvio dominano le 911 con la 'Rexy' in Superpole davanti alla 'Tempo' del Campione DTM, Marciello è terzo con la BMW, le Audi in Top5 seguite dalla Mercedes di Engel. Engstler ottavo sulla Lamborghini, Ferrari in 11a e 13a posizione.

Francesco Corghi

Pubblicato: 20 nov 2026, 10:01

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Sarà una prima fila tutta di marca Porsche per la Qualification Race della FIA GT World Cup, con Laurin Heinrich che ha battuto Thomas Preining nelle bagnatissime Qualifiche disputate nel pomeriggio a Macao.

Il diluvio ha ritardato le operazioni, anche per via degli incidenti avvenuti nelle categorie scese in pista in precedenza, ma questo non ha fermato l'alfiere di AO by Absolute Racing, che dopo aver dominato le Prove Libere ha piazzato ancora una volta la 911 in livrea 'Chìjīn Rex' davanti a tutti in 2'31"278, rifilando 0"622 al rivale e Campione DTM.

Prima della sessione, il Dipartimento Tecnico ha emesso un nuovo Bollettino riguardante il Balance of Performance, che ha visto assegnare 10kg in più alle Porsche (toccando quota 1345kg) e modificare la potenza di BMW, Aston Martin e Mercedes.

Questo, a quanto pare, non ha fermato le vetture di Weissach, che si sono messe dietro la BMW-WRT di Raffaele Marciello, terzo nell'ordine dopo aver impattato lo stesso crono di Preining, ma classificandosi dietro all'austriaco che lo aeva realizzato in precedenza.

Nei due giri decisivi per l'assalto alla Superpole, bella prova delle Audi di Joel Eriksson (Phantom Global Racing) ed Earl Bamber (Absolute Racing) a completare la Top5, mentre mastica un po' amaro Maro Engel che non va oltre il sesto posto a 2"2 dalla vetta, confermandosi comunque il migliore delle Mercedes con la AMG di Craft-Bamboo Racing.

Settimo troviamo Kelvin Van Der Linde con la seconda BMW-WRT, mentre ottava scatterà la Lamborghini-Absolute Corse di Luca Engstler, entrambi sopra i 2"6 di distacco dal leader.

I 30' della sessione di Qualifica hanno subìto una interruzione per via di un errore commesso da Jamie Day, che è andato a muro alla 'Police Bend' causando per alcuni minuti la bandiera rossa e dunque, per regolamento, finendo con l'essere automaticamente estromesso dalla battaglia. Il giovane Silver di Comtoyou Racing si ritroverà mestamente ultimo con la sua Aston Martin #24.

Il riferimento lo ha ottenuto Eriksson in 1'31"570 precedendo Marciello per 0"072 ed Heinrich per 0"498, a salvarsi per un soffio è stato Engstler con l'ottavo crono, che ha sancito l'eliminazione delle Porsche-Absolute Racing di Alessio Picariello e Dorian Boccolacci, i quali partiranno dal nono e decimo posto domani.

Nonostante il miglioramento all'ultimo giro, il debuttante Alessio Rovera si è dovuto arrendere accusando un ritardo di 1"9 dalla vetta e occuperà l'11a posizione con la sua Ferrari-Harmony Racing, mentre il suo collega Yifei Ye è 13°.

Tra le due 296 si infila Marco Sørensen sulla Aston Martin-Comtoyou Racing, 14° Lucas Auer al volante della Mercedes di Tigani Motorsport, con cui si è visto cancellare due giri cronometrati a causa dell'eccesso di potenza registrato durante i suoi tentativi.

Benjamin Goethe piazza la McLaren-Optimum Motorsport al 15° posto, davanti al deludente Augusto Farfus (BMW-Team KRC) e alla Mercedes della Craft-Bamboo condotta da Adderly Fong, oltre al sopracitato Day che chiude l'elenco.

Sabato la partenza della Qualification Race è prevista per le ore 14;35 locali (le 7;35 italiane) sulla distanza di 12 giri e il risultato decreterà la griglia di partenza della gara di domenica.

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