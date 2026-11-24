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GT FIA GT World Cup: Macau

Macau | FIA e AAMC prolungano l'accordo per la FIA GT World Cup fino al 2028

La FIA ha raggiunto un accordo con l'Automobile General Association Macao-China per prolungare l'accordo che vedrà la FIA GT World Cup disputarsi a Macao anche per le stagioni 2027 e 2028.

Francesco Corghi

Pubblicato: 24 nov 2026, 09:14

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Dorian Boccolacci, Absolute Racing, Porsche 911 GT3-R EVO

Foto di: Macau GP

Durante il fine settimana del 73° Gran Premio di Macao, che ha visto Kelvin Van Der Linde e BMW-WRT vincere la gara di domenica, la Federazione Internazionale e il promoter hanno annunciato l'estensione biennale del contratto per l'organizzazione dell'evento di livello mondiale.

Le parti continueranno così a lavorare su una manifestazione di alto profilo per tutte le vetture GT, occupandosi anche degli aspetti commerciali e tecnici, con la FIA che rimarrà responsabile di sicurezza, regolamenti sportivi e tecnici, e organizzazione della competizione, mentre AAMC darà il suo contributo per incrementare la visibilità a livello mediatico in tutti i canali di diffusione per continuare ad avere i migliori Costruttori, piloti e team dell'ambito GT3 sul Circuito da Guia.

In vista del prossimo anno, è già stato confermato il format con le due sessioni di Prove Libere, le Qualifiche divise in due parti con assalto alla Superpole per definire la griglia di partenza della Qualification Race del sabato, il cui risultato determinerà l'ordine delle vetture per la gara domenicale che incoronerà il Campione dopo 16 giri.

“Il rinnovo di questo accordo rappresenta un’altra importante pietra miliare in un anno in cui abbiamo concluso accordi fondamentali per garantire il futuro degli sport motoristici globali in numerose categorie diverse. La collaborazione tra FIA e AAMC garantisce una stabilità fondamentale per il continuo sviluppo della gara sprint più prestigiosa al mondo per le vetture GT3", ha dichiarato Mohammed Ben Sulayem, Presidente FIA.

"Vorrei ringraziare AAMC per la sua costante collaborazione e per l’impegno condiviso nel rafforzare il profilo internazionale di questa incredibile competizione, che rappresenta una vetrina per le gare GT di altissimo livello in Asia, attirando ogni anno una vasta gamma di Costruttori e una schiera di alcuni dei migliori piloti GT al mondo".

Jamie Day, Comtoyou Racing, Aston Martin Vantage GT3 EVO

Foto di: Macau GP

Chong Coc Veng, Presidente AAMC, aggiunge: “Macao accoglie con favore il proseguimento dell’organizzazione della FIA GT World Cup sul Circuito da Guia. Quest’anno l’evento ha visto la partecipazione di numerose Case automobilistiche e dei migliori piloti GT del mondo, rendendolo uno spettacolo di prim’ordine nel mondo delle GT che attira l’attenzione globale. L’AAMC continuerà a collaborare con la FIA per promuovere la GT World Cup e offrire emozionanti gare agli appassionati di sport motoristici”.

Lutz Leif Linden, Presidente della Commissione GT FIA, conclude: "Macao è la sede naturale della FIA GT World Cup. Il Circuito da Guia offre una sfida unica ai migliori piloti GT del mondo, mentre l’importanza del mercato asiatico per i prestigiosi marchi automobilistici rende questo evento altrettanto significativo per i Costruttori".

"Esiste un forte legame locale con le gare GT3 per i clienti, con diverse scuderie della regione rappresentate in griglia. Quest’anno registriamo la presenza record di otto Costruttori in griglia, pertanto sono lieto che la visibilità della FIA GT World Cup continui a crescere e che l’evento proseguirà qui almeno fino al 2028".

Alessio Picariello, Tempo by Absolute Racing, Porsche 911 GT3-R

Foto di: Macau GP

Albo d'oro FIA GT World Cup

2026: Kelvin Van Der Linde - BMW M4

2025: Antonio Fuoco - Ferrari 296

2024: Maro Engel - Mercedes-AMG

2023: Raffaele Marciello - Mercedes-AMG

2019: Raffaele Marciello - Mercedes-AMG

2018: Augusto Farfus - BMW

2017: Edoardo Mortara - Mercedes-AMG

2016: Laurens Vanthoor - Audi

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