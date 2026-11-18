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GT FIA GT World Cup: Macau

Macau | Ecco programma, iscritti e BoP per la FIA GT World Cup 2026

Nel fine settimana si terrà la 73a edizione del Gran Premio sul Circuito da Guia: scopriamo quali saranno i 18 protagonisti in azione con le GT3, dalle interessanti livree e profili, pronti a darsi battaglia sulle ostiche stradine del tracciato orientale.

Francesco Corghi

Pubblicato: 18 nov 2026, 08:08

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Siamo finalmente giunti alla settimana della FIA GT World Cup, che nel weekend sarà di scena durante il 73° Gran Premio di Macao per l'edizione 2026.

Dal 19 al 22 novembre sul mitico Circuito da Guia saranno 18 le vetture in azione, con 8 Costruttori rappresentati e piloti di 13 nazionalità differenti, pronti a darsi battaglia lungo le ostiche stradine del tracciato orientale che sorge nella baia della cittadina autonoma cinese.

Oltre alla conferma del sensore di coppia FIA obbligatorio su tutte le vetture, quest'anno la novità è rappresentata dall'istituzione della Classe Silver, dove avremo due iscritti dotati di questa tipologia di licenza, mentre tutti gli altri sono Gold (6) e Platinum (10).

I PROTAGONISTI

Come dicevamo, il numero delle auto GT3 in azione aumenta fino a 18 con il ritorno di Mercedes-AMG dopo un anno di assenza, e la presenza di Aston Martin che raggiunge le confermate Audi, BMW, Ferrari, Lamborghini, McLaren e Porsche.

Andiamo a vedere in dettaglio tutti i nomi di chi sarà sulla griglia di partenza nel fine settimana.

Craft Bamboo Racing, Mercedes-AMG GT3 EVO Macau 2026

Foto di: Craft Bamboo Racing

MERCEDES

La rientrante Mercedes ripropone Maro Engel, rocambolesco vincitore dell'edizione 2024 che quest'anno si è distinto per una marea di successi in giro per il mondo con la AMG GT3 EVO (12h di Bathurst e 24h del Nürburgring, per citarne due).

Ad attenderlo c'è la vettura #77 iscritta dalla Craft-Bamboo Racing, che ai box si occuperà anche della #76 dell'idolo locale Adderly Fong, pronto ad intraprendere una nuova sfida a Macao con il marchio della Stella, che quest'anno ha difeso nelle serie locali.

Lucas Auer è la seconda pedina ufficiale della Casa tedesca, al ritono a Macao dopo le esperienze fatte oltre 10 anni fa con le monoposto; a seguirlo c'è la Tigani Motorsport, che ha scelto una curiosa ed inedita livrea 7 Eleven per la sua auto marchiata, ovviamente, con il #711.

Raffaele Marciello, Team WRT, BMW M4 GT3 EVO

Foto di: Macau GP

BMW

Anche BMW M Motorsport avrà tre macchine in pista, due preparate dal Team WRT e una dal Team KRC. Ai box della squadra belga i fari sono inevitabilmente puntati sulla stella Raffaele Marciello, voglioso di tornare al successo che gli manca dal 2023 e ancora in attesa del riscatto dopo l'amaro epilogo del 2024.

Lo svizzero è, giustamente, uno dei grandissimi favoriti tenuto conto della vasta esperienza sul tracciato e delle sue innegabili qualità al volante della M4 GT3 EVO #32 con una particolare livrea giallo-fluo e un bellissimo dragone verde, mentre c'è curiosità nel vedere come se la caverà Kelvin Van Der Linde sull'esemplare #31 sponsorizzato Shell, scelto dalla Casa bavarese dopo suo fratello Sheldon.

In KRC troviamo una certezza come Augusto Farfus, al trionfo nel 2018 ed espertissimo di ogni angolo di Guia, conosciuta ormai da anni anche con le vetture Turismo.

Harmony Racing, Ferrari 296 GT3 Macau 2026

Foto di: Ferrari

FERRARI

La Ferrari è Campione in carica della FIA GT World Cup, ma dovrà difendere il titolo 2025 senza colui che contribuì alla vittoria. Antonio Fuoco non è stato scelto per l'impegno da parte di Maranello, che invece scommette sull'esordiente Alessio Rovera e il confermato Yifei Ye.

Il varesino non ha mai corso a Macao nella sua carriera tra monoposto e GT, ma è il responsabile del programma 296 GT3 e sa benissimo come sfruttare a pieno la versione EVO dell'auto del Cavallino Rampante gestita in questo caso da Harmony Racing.

Il team avrà dall'altro lato del garage l'idolo locale Ye, che ormai è alla sua terza avventura da ferrarista sulla pista 'di casa', dunque con l'ambizione di ottenere un bel risultato davanti ai propri sostenitori.

Comtoyou Racing, Aston Martin Vantage GT3 EVO, livrea per Macau

Foto di: Comtoyou Racing

ASTON MARTIN

Una piacevole presenza riguarda le Vantage GT3 EVO messe a punto da Comtoyou Racing, team di riferimento di Aston Martin che punta certamente a fare bella figura come avviene spesso nel GT World Challenge.

Per l'impegno sono stati scelti l'esperto Marco Sørenson e il giovane Jamie Day, il quale combatterà per la Classe Silver al volante della vettura #24.

Benjiamin Goethe, Optimum Motorsport, McLaren 720S GT3 EVO

Foto di: Macau GP

McLAREN

Sempre parlando di Classe Silver, ecco Benjamin Goethe e la Optimum Motorsport, al ritorno a Macao come rappresentati di McLaren Racing.

Stavolta la 720S GT3 EVO #5 si presenta completamente in arancione 'Papaya', come omaggio alla M8B con cui Bruce McLaren e Denny Hulme ottennero storici successi tra fine anni '60 e inizio anni '70, inclusi cinque titoli di fila in Can-Am.

Earl Bamber, Audi Sport Asia Team Absolute, Audi R8 LMS GT3 EVO2

Foto di: Macau GP

AUDI

Immancabile la presenza di Audi Sport con il suo reparto Customer Racing Asia che affida le R8 LMS GT3 EVO2 ai team Absolute Racing e Phantom Global Racing Team.

Con quest'ultima è confermato al volante della #66 Joel Eriksson, ormai esperto del Quattro Anelli sul tracciato di Guia, mentre per la #15 c'è una interessante novità come Earl Bamber, al ritorno su una GT3 dopo le stagioni da titolare con la Cadillac LMDh tra FIA WEC ed IMSA.

Luca Engstler, Absolute Corse, Lamborghini Huracan GT3 EVO2

LAMBORGHINI

Non essendo ancora pronta la nuovissima Temerario GT3 per un impegno internazionale di così grande valore (tenendo conto dell'obbligo del sensore di coppia e relativi test in merito al suo utilizzo), Lamborghini Squadra Corse ha deciso di riproporre una certezza come la Huracán GT3 EVO2.

A prendere in mano il volante sarà Luca Engstler, al quale è rimasto impresso il gran botto del 2024 e, naturalmente, anche una grandissima voglia di rivalsa assieme al team Absolute Corse, dando il migliore saluto alla 'vecchia' vettura del Toro in attesa di vedere il nuovo modello in azione nelle prossime edizioni.

Absolute Racing, Porsche 911 GT3-R, Macau 2026

Foto di: Absolute Racing

PORSCHE

Infine parliamo di Porsche Motorsport, ancora una volta il marchio più rappresentato in pista e senz'altro da mettere in cima alla lista dei grandi favoriti.

Inutile dire che i fari saranno soprattutto puntati sull'ottimo Laurin Heinrich che guida la 911 di AO Racing by Absolute con l'ennesima strabiliante livrea Rexy, stavolta in versione cinese.

In Absolute Racing si rivedono anche le vetture blu sponsorizzate dai fazzoletti Tempo, nelle mani di Alessio Picariello e del Campione DTM Thomas Preining, mentre una colorazione differente è stata scelta per la 911 #618 di Dorian Boccolacci, che ha il dente avvelenato per il K.O. al primo giro dello scorso anno.

AO by Absolute Racing, Porsche 911 GT3-R

Foto di: Porsche

BALANCE OF PERFORMANCE

L'introduzione del sensore di coppia FIA per determinare il Balance of Performance di tutti i modelli iscritti adottata nella passata edizione è stata confermata anche nel 2026.

Secondo la prima tabella pubblicata, dove sono inseriti anche i parametri di potenza da osservare sotto i 205km/h e oltre tale velocità (con indicata la mappatura apposita per ogni modello), ad ogni auto è stata assegnata una zavorra in base al peso di omologazione.

La più pesante in griglia è la Mercedes, alla quale sono stati assegnati 65kg arrivando ad un peso minimo totale di 1350kg. La medesima aggiunta la Commissione GT FIA l'ha riservata alla Porsche, che sale a 1335kg ed è la seconda auto più pesante della griglia.

A 1320kg ci sono invece Audi e Ferrari, rispettivamente gravate di 60kg e 50kg di zavorra, seguono la Lamborghini a 1310kg (+60kg), BMW a 1305kg (+17kg) e Aston Martin a 1300kg (+35kg).

Infine la vettura più leggera di tutte è la McLaren con 1290kg totali, dopo una aggiunta di 40kg sul suo minimo di omologazione.

IL PROGRAMMA

Il programma delle attività in pista, come sempre, inizia al giovedì con le due sessioni di Prove Libere, mentre il venerdì verrà riservato alle due Qualifiche per definire la griglia di partenza della Qualification Race di sabato, confermando il format adottato lo scorso anno.

I 30' della Q1 verranno seguiti dalla Q2 in formato 'Super Pole', con i migliori 10 della manche d'apertura che scenderanno in pista uno alla volta per dare l'assalto al primato con due giri a disposizione e un treno di gomme nuove.

La Qualification Race, sulla distanza di 12 giri, avrà luogo sabato e definirà la griglia di partenza della gara principale di domenica (16 giri) che incoronerà il vincitore della 73a edizione.

Tenendo conto delle 7 ore che si separano dalla regione autonoma cinese, vediamo qual è il programma completo con gli orari italiani. Tutte le sessioni saranno visibili in Diretta Streaming sui canali ufficiali YouTube di FIA e GP di Macao.

GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE

Prove Libere 1: 5;15-5;45

Prove Libere 2: 8;15-8;45

VENERDÌ 20 NOVEMBRE

Qualifica 1: 8;50-9;20

Qualifica 2 (Superpole): 9;40-10;05

SABATO 21 NOVEMBRE

Qualification Race: 7;35 (12 giri o 60')

DOMENICA 22 NOVEMBRE

Gara: 5;35 (16 giri o 70')

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