Macau | Ecco i piloti di BMW e Mercedes per la FIA GT World Cup

BMW M Motorsport e Mercedes-AMG hanno scelto i piloti con cui presenzieranno alla FIA GT World Cup di Macao il 19-19 novembre, a conferma che l'evento del Circuito da Guia torna finalmente ad avere un rilievo internazionale dopo la pandemia di Coronavirus.

La Casa bavarese si affiderà ai team Rowe Racing e WRT per seguire le due BMW M4 GT3 che porterà in Asia, condotte rispettivamente dagli ufficiali Augusto Farfus e Sheldon Van Der Linde.

"Macao è un luogo magico e molto emozionante per me personalmente - dice il brasiliano - L'evento è sicuramente uno dei momenti salienti della stagione e mi sento onorato di poter rappresentare nuovamente BMW M Motorsport".

"Ho avuto molti successi in passato, in particolare la mia vittoria nel 2018. Sono sicuro che avremo un pacchetto molto forte con i miei amici di Rowe Racing e la vettura".

Photo by: BMW Sheldon Van Der Linde, Team WRT, BMW M4 GT3

Il sudafricano aggiunge: "Sono cresciuto con la gara di Macao e l'ho seguita ogni anno. Ho sempre sperato che un giorno avrei avuto la possibilità di guidarci io stesso. Questa opportunità è arrivata e sono incredibilmente grato a BMW M Motorsport e al mio partner Shell per averla resa possibile".

"Ascolterò attentamente i consigli del mio amico e collega Augusto, che ha una grande esperienza in questo campo. Spero che questo acceleri il mio processo di apprendimento! Sto già contando i giorni che mancano all'evento".

Andreas Roos, Responsabile di BMW M Motorsport: "È fantastico tornare finalmente a Macao quest'anno, per la prima volta dopo la pandemia. Io stesso ci sono stato per la gara di Formula 3 molto tempo fa, e non vedo l'ora di partecipare per la prima volta alla FIA GT World Cup".

"Questa sarà anche la prima uscita della M4 GT3 sul 'Circuito da Guia'; tuttavia, negli ultimi due anni la vettura ha dimostrato di avere le carte in regola per vincere su qualsiasi tipo di pista. Rowe Racing e Team WRT sono tra i migliori nel GT al mondo ed entrambi hanno molta esperienza a Macao".

"Lo stesso si può dire di Augusto come pilota. Sono sicuro che dimostrerà ancora una volta la sua classe, oltre a poter offrire a Sheldon preziosi consigli per il suo debutto a Macao. I consigli di Augusto, il supporto di WRT e l'eccezionale talento di Sheldon faranno in modo che si trovi presto a suo agio in quello che è un circuito nuovo per lui. Sono fiducioso in questo".

Photo by: Mercedes AMG Mercedes AMG GT3, livrea per Macau

Passando invece alla Mercedes, l'impegno della Stella di Stoccarda sarà con ben sei AMG GT3 preparate da Craft-Bamboo Racing, Climax Racing, TORO Racing e Team Landgraf.

Con quest'ultimo sarà in pista Raffaele Marciello, che affronta l'impegno conclusivo della carriera con Mercedes Motorsport prima di prendere la strada dei prototipi (BMW è quella più vociferata nelle ultime settimane), mentre i suoi colleghi ufficiali Maro Engel e Daniel Juncadella saranno al lavoro con Craft Bamboo.

"Sono felice di tornare a Macao. È bello che l'evento si svolga nuovamente come Coppa del Mondo FIA GT. Pertanto, vedremo sicuramente molte auto in pista - afferma 'Lello' - Non vedo l'ora di competere per la vittoria nella gara principale insieme al Team Landgraf e naturalmente spero di difendere il mio successo".

Carico pure Engel: "Macao è sempre un momento davvero speciale nel calendario delle gare. Ho potuto festeggiare molti grandi successi lì, cercherò di ripetere la vittoria dello scorso anno e di portare nuovamente il titolo ad Affalterbach".

"L'evento è stato reinserito nella Coppa del Mondo FIA GT per la prima volta dal 2019. Si prevede che la gara avrà una partecipazione ancora più numerosa e sarà un evento spettacolare per tutti gli appassionati di motorsport".

Photo by: Mercedes AMG Mercedes AMG GT3, livrea per Macau

Juncadella gli fa eco: "Tornare a Macao dopo sei anni è qualcosa di molto speciale per me. In F3, sono riuscito a vincere lì nel 2011, fu un punto cruciale della mia carriera. È una delle gare più impegnative dell'anno, con molti piloti di alto livello in campo. Non vedo l'ora di correre".

A Jules Gounon tocca il volante dell'auto messa in pista da Climax Racing, il cui secondo pilota è ancora da decidere. Infine la Toro Racing avrà il privato Marchy Lee in abitacolo.

"Non vedo l'ora di partecipare alla FIA GT World Cup, è la prima volta nella mia vita che corro a Macao. Ho sentito parlare molto di questo circuito speciale e finalmente non vedo l'ora di iniziare", sono le parole del francese.

"Per me significa imparare il più velocemente possibile e migliorare insieme al team Climax, che è al via per la prima volta a Macao con la Mercedes-AMG. Mi aspetto un fine settimana intenso ma anche emozionante, con molto lavoro per noi".

Photo by: Mercedes AMG Mercedes AMG GT3, livrea per Macau

"La FIA GT World Cup sulle strade di Macao è una delle gare più iconiche del mondo. Qui si incontrano i costruttori, i team e i piloti GT3 più rinomati e un buon risultato per Mercedes-AMG Motorsport è quindi di grande importanza", sottolinea il Capo, Christoph Sagemüller.

"La nostra formazione di prim'ordine mi rende molto fiducioso sul fatto che anche quest'anno giocheremo un ruolo importante nella lotta per la vittoria. Ricorre la 70esima edizione del leggendario Gran Premio di Macao e vorrei cogliere l'occasione per congratularmi con gli organizzatori per questo anniversario".

Stefan Wendl, Responsabile di Mercedes-AMG Customer Racing, aggiunge: "Macao è uno degli eventi motoristici più tradizionali per me. La AMG GT3 si è sempre comportata bene sul Circuito da Guia, veloce ed esigente, e vanta un record notevole. Abbiamo vinto l'ultima edizione della FIA GT World Cup nel 2019 e da allora siamo rimasti imbattuti a Macao".

"Anche quest'anno abbiamo messo insieme una formazione competitiva di piloti di alto livello e di gente del posto con comprovate credenziali agonistiche. Il nostro obiettivo è estendere la nostra striscia di vittorie. Mi aspetto un grande evento e non vedo l'ora di partecipare".