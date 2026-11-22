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GT FIA GT World Cup: Macau

Macau | Botte da orbi e penalità, Van Der Linde vince la FIA GT World Cup con la BMW-WRT

Incidenti tra Marciello e le Porsche di Heinrich (K.O.) e Preining (sanzionato), a ringraziare è il sudafricano della BMW-WRT che precede la Lamborghini di Engstler e la 911 di Picariello. Goethe in Top5 con la McLaren-Optimum, fuori la Mercedes di Engel e la Ferrari di Rovera, Fong vince la Classe Silver.

Francesco Corghi

Pubblicato: 22 nov 2026, 07:01

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Kelvin Van Der Linde, Team WRT, BMW M4 GT3 EVO

Foto di: Macau GP

Kelvin Van Der Linde è il nuovo vincitore della FIA GT World Cup a Macao, al termine di una gara assurda e vissuta col fiato sospeso, dove ne sono successe di tutti i colori fin dal via.

Il poleman e vincitore della Qualification Race, Laurin Heinrich, era infatti partito benissimo chiudendo subito la porta a Raffaele Marciello, che però alla 'Lisboa' si è tuffato all'interno del rivale di AO by Absolute Racing.

La Porsche in livrea 'Chìjīn Rex' ha impattato contro al muretto esterno frontalmente e la BMW-WRT dello svizzero si è agganciata alla 911 finendo dritta al suo fianco. Mentre Maro Engel e Thomas Preining sono passati indenni, la M4 è stata centrata sul posteriore dall'Audi-Phantom Global Racing di Joel Eriksson, con quella di Earl Bamber (Absolute Racing) che senza trovare spazio è rimasta nella traiettoria della piega a destra andando in testacoda dopo essere stata colpita dalla Lamborghini-Absolute Corse di Luca Engstler che seguiva.

In mezzo al gruppo, grande rischio anche per Alessio Picariello, la cui Porsche-Absolute Racing è rimasta schiacciata all'interno durante la staccata per la porta chiusa da parte della BMW-WRT di Augusto Farfus, con entrambi in testacoda nella via di fuga in fondo al rettilineo dopo il contatto.

Visto il marasma e le auto bloccate in traiettoria, bandiera rossa e gara sospesa per consentire la rimozione di 'Rexy' e delle Audi. Rientrata ai box, la BMW di Marciello è stata riparata al volo dai tecnici del Team WRT, per altro dimostrandosi molto resistente nonostante la gran botta ricevuta sul posteriore che l'aveva fatta alzare e girare di 180°.

La ripartenza è avvenuta secondo l'ordine iniziale, senza Heinrich e con Marciello davanti alla Mercedes di Engel e alla Porshe di Preining, ma una volta sventolata bandiera verde, al giro 4 è stata la AMG di Craft-Bamboo Racing ad accusare problemi rallentando vistosamente, con Engel che ha riguadagnato i box lentamente.

Marciello ha provato la fuga, Preining ha dovuto difendersi dall'assalto di Van Der Linde all'esterno al 'Mandarin'; il sudafricano ha rischiato il patatrack sfiorando il muretto di sinistra, ma senza accusare danni da ritiro alla sua M4, il che ha lasciato Preining libero di provare ad andare a prendere Marciello, raggiunto con un ottimo ritmo nella sezione tortuosa.

Al giro 8, in uscita dalla 'Lisboa', l'austriaco ha provato a scavalcare in accelerazione 'Lello', appoggiandosi alla BMW per diversi metri; questo ha provocato il distacco del paraurti anteriore della 911 e la M4, rallentata nel duello, si è vista sfilare da quella di Van Der Linde, messosi davanti al rossocrociato.

Safety Car nuovamente in pista per recuperare i pezzi di vetture e detriti vari, con nuova ripartenza avvenuta al giro 10. Qui Van Der Linde ne ha subito approfittato per tornare ad attaccare al 'Mandarin' Preining, stavolta avendo la meglio del rivale senza troppe difficoltà, con Marciello terzo che non ha potuto reggere il passo per via di una macchina già abbastanza danneggiata.

Nel frattempo, sono cominciate ad arrivare penalità a raffica: 10" a Preining e Marciello (raddoppiati successivamente) per eccesso di potenza, più altri 10" ad entrambi per i contatti fra loro e con Heinrich al via.

Tutto ciò ha di fatto sancito il congelamento delle posizioni di testa e Van Der Linde ha meritatamente tagliato il traguardo in festa, seguito dalla Lamborghini di Engstler, che si è limitato a mettersi dietro a Marciello e Preining senza rischiare, considerando le sanzioni ai due.

Sul podio è salita la Porsche di Picariello che ha scavalcato Preining grazie alla penalità di quest'ultimo, Benjamin Goethe è invece giunto quinto con la McLaren-Optimum davanti alla Mercedes-Tigani Motorsport di Lucas Auer, approfittando dei 5" inflitti a Farfus (incidente al via con Picariello) e alla Ferrari-Harmony di Yifei Ye (infrazione al via), e al K.O. al giro 13 della 296 di Alessio Rovera, che mentre provava a lottare per la Top5 ha sfiorato il muretto esterno del 'Mandarin' riportando la rottura della ruota posteriore sinistra.

Anche Dorian Boccolacci (Porsche-Absolute) si è preso 5", il che fa salire addirittura 7° Adderly Fong, che al volante della Mercedes-Craft Bamboo Racing si aggiudica la vittoria nella Classe Silver.

La Aston Martin-Comtoyou Racing di Marco Sørensen chiude ottava davanti alla BMW-Team KRC di Farfus e alla Vantage del suo compagno di squadra Jamie Day, secondo in Silver, Ye scende 11° con dietro Boccolacci e Marciello.

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