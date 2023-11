Lamborghini: Spinelli nuovo pilota ufficiale GT di Squadra Corse

Loris Spinelli è un nuovo pilota ufficiale di Lamborghini Squadra Corse per i programmi GT3 della Casa di Sant'Agata Bolognese.

E' un regalo di Natale e Compleanno in anticipo quello che il quasi 28enne abruzzese riceve dal marchio del Toro, con il quale è cresciuto e collabora ormai da 8 stagioni, quando nel 2015 approdò al Super Trofeo dopo alcune stagioni tra kart e monoposto.

Da lì la sua carriera si è principalmente snodata attraverso le competizioni GT, con gare prima nel GT Italiano e poi anche nelle competizioni internazionali come il GT World Challenge, GT Open ed IMSA SportsCar Championship.

A parte una parentesi alla guida delle Mercedes-AMG GT3, Spinelli è sempre stato un punto di riferimento per Lamborghini, specialmente quando era richiesto come pilota PRO nel Super Trofeo, dove ha affiancato una marea di concorrenti gentlemen rendendosi protagonista di alcune gare incredibili fra sorpassi e rimonte.

Photo by: Lamborghini Squadra Corse Loris Spinelli, Lamborghini Squadra Corse

"Ho iniziato nel 2015 con il Super Trofeo, una categoria molto importante che mi ha consentito di crescere e imparare tanto anche dal punto di vista della guida della vettura. E' differente rispetto alla GT3, ma comunque ho appreso davvero parecchio e ho lavorato duramente per arrivare a questo obiettivo, che è un sogno", spiega Spinelli in questa intervista esclusiva concessa a Motorsport.com

"Questo per me è un nuovo inizio e la mia carriera parte da qui perché avrò la possibilità di lavorare con ingegneri di un certo calibro, con vetture preparate bene e i miei compagni saranno fortissimi, quindi per me è un'altra occasione per imparare".

Il suo impegno per il 2024 sarà nelle 11 gare dell'IMSA, prendendo parte sia alla serie Sprint che all'Endurance Cup, mentre sono in corso le trattative per essere in griglia anche ad alcuni eventi europei di spicco come ad esempio la 24h di Spa-Francorchamps.

"L'anno prossimo sicuramente faremo tutta la stagione IMSA, mentre per eventuali impegni in Europa bisognerà valutare perché le 11 gare americane hanno diverse concomitanze. Quelle sono la mia priorità, dunque non prenderò più parte al Super Trofeo, ma rimarrò nell'ambiente facendo da coach e collaudatore per alcuni team in America, in base al tempo libero".

Dopo quasi una decade, finalmente Loris ha l'occasione che tanto sperava e, risultati alla mano, anche meritata, andando quindi a rimpolpare il parco piloti di Lamborghini Squadra Corse in una avventura che ora lo vedrà fra le punte a bordo delle Huracán GT3 EVO2, raggiungendo i colleghi Marco Mapelli, Sandy Mitchell, Jordan Pepper, Franck Perera e Leonardo Pulcini, più gli LMDh Mirko Bortolotti, Andrea Caldarelli, Romain Grosjean e Daniil Kvyat.

"La mia crescita è avvenuta principalmente in Lamborghini, a parte una breve parentesi di un anno e mezzo con un altro marchio perché non si erano manifestate altre opportunità".

"Ho sempre avuto un grande amore per Lamborghini, specialmente perché questa vettura richiede uno stile di guida molto simile a ciò che prediligo, ovvero piuttosto aggressiva sia che si tratti della Super Trofeo o che sia la GT3. La conferma è stata la vittoria ottenuta alla Petit Le Mans".

"Non posso fare paragoni con il modello EVO perché sono passato direttamente alla EVO2, ma posso dire che è una macchina molto ben bilanciata per tutti i piloti, sia PRO che gentlemen. Non è così difficile da condurre per chi è meno esperto, il che aiuta moltissimo".

Photo by: Lamborghini Squadra Corse Loris Spinelli, Lamborghini Squadra Corse

Il successo ottenuto alla Petit Le Mans con il team Forte Racing Powered by USRT ha proiettato Spinelli verso l'impegno che continuerà ad assumere con la squadra statunitense il prossimo anno.

"L'IMSA è un campionato davvero impegnativo, con parecchi piloti europei aggiunti ad alcuni americani molto forti. Conta molto la gestione della gara perché sei in pista con i prototipi, quindi la fatica sta nel capire bene le situazioni e superare quegli ostacoli che ti si possono porre davanti. Ad esempio, bisogna fare attenzione quando le LMDh o le LMP2 ti superano, perché i sorpassi sono sempre molto aggressivi".

"I team con più esperienza sanno gestire al meglio i pit-stop e le varie strategie, che in tutte le gare contano tantissimo. Pure a Daytona, che parliamo di 24 Ore, si può fare la differenza. Ad esempio, alla Petit Le Mans abbiamo avuto tre Drive Through, eppure siamo riusciti a vincere; lì ho dovuto fare tre ore di stint aggressive, azzeccando qualche sosta nel finale guadagnando posizioni. Di questo sono molto fiero e soddisfatto".

"Forte Racing è una bella squadra che sta crescendo bene, sono molto contento di continuare con loro perché ci consentirà di portare avanti il lavoro che abbiamo iniziato nel 2023".

Giorgio Sanna, Responsabile del Motorsport di Lamborghini, ha aggiunto: “Siamo entusiasti di promuovere Spinelli come Pilota Ufficiale. La sua velocità dimostrata in diverse stagioni di Super Trofeo nei campionati Europa e Nord America, abbinata all'esperienza maturata con la Huracán GT3 nel corso dell'ultima stagione, hanno premiato Loris e dimostrano la validità del nostro Young Drivers Program”.