La nuova BMW M4 GT3 esordirà al Nurburgring il 26 giugno

La nuovissima BMW M4 GT3 farà il suo esordio ufficiale in una competizione il 26 giugno, in occasione dell'evento della Nürburgring Endurance Series che si svolgerà sul Nordschleife.

All'Inferno Verde in questo fine settimana si tiene la 24 Ore e BMW M Motorsport ha portato il suo mezzo con una livrea rinnovata per mostrarlo ai team, annunciando anche il prezzo sarà di €415.000€ per tutti i clienti che la vorranno acquistare, i quali potranno anche aggiungere il ‘Competition Package’ che comprende parti per le corse endurance e allenamenti al simulatore direttamente nella sede della Casa bavarese.

Già dall'anno scorso, i tecnici di BMW hanno lavorato alacremente nello sviluppo della M4 GT3, operando soprattutto con l'intenzione di renderla economicamente più accessibile ai team rispetto alla M6 GT3 che attualmente è in azione, ma che ormai è giunta al termine della sua gloriosa storia.

Il tutto si è concentrato su riduzione dei costi delle componenti e spese di manutenzione, ma ovviamente ci si è pure concentrati su guidabilità ed efficienza meccanico-aerodinamica, dando così modo a tutti i piloti e le squadre che la vorranno comprare di non perdere troppo tempo nell'adattamento e nel capirne la gestione.

Da questo punto di vista, c'è anche la novità delle impostazioni regolabili direttamente dal volante, senza la necessità di collegare un computer alla macchina. Dopo l'esordio sul Ring, la BMW continuerà con l'ultima fase di test, in vista poi di vederla ufficialmente in campo nel 2022.

"Il lavoro di sviluppo sulla BMW M4 GT3 è ormai in dirittura d'arrivo e la 24 Ore del Nürburgring è il palcoscenico perfetto per presentarla nel suo design BMW M Motorsport, annunciando la fase finale di prove che porta alle prime uscite in gara - ha detto Markus Flasch, AD di BMW M GmbH - La nuova BMW M4 Competition fornisce la base perfetta per la BMW M4 GT3, il cui motore è stato progettato fin dall'inizio per l'uso in pista".

"Questo sottolinea come lo sviluppo di auto da strada e da corsa vada sempre di pari passo in BMW M GmbH. La nuova auto offre una tecnologia all'avanguardia, grazie ai nostri partner tecnologici. Sono tra i migliori nei loro rispettivi campi, e siamo lieti che ci sostengano nello sviluppo della BMW M4 GT3 con la loro specifica conoscenza e le aree di competenza. Questa è la base perfetta per una nuova auto da corsa di successo".

BMW M4 GT3: Scheda Tecnica

LUNGHEZZA: 5,020m

LARGHEZZA: 2,040m

ALTEZZA: 1,308m (variabile)

PASSO: 2,917m

RUOTE: 12.5x18" (anteriore), 13x18" (posteriore)

MOTORE: M TwinPower Turbo P58 3 litri, 6 cilindri in linea

CILINDRATA: 2.993

POTENZA: fino a 590CV (197CV/l)

TRASMISSIONE: Xtrac a 6 marce

FRIZIONE: Elettro-idraulica

