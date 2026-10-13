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GT America

La Maserati GT2 debutta in America con Risi Competizione e vince subito ad Indianapolis

La Casa del Tridente, insieme al team Risi Competizione e al pilota Peter Dempsey, conquista due vittorie assolute oltre alla pole position di domenica nella classe SRO3 nel round conclusivo del campionato GT America.

Redazione Motorsport.com

Pubblicato: 13 ott 2026, 08:30

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Foto di: Maserati Media Center

Maserati Corse 2026



Maserati Corse è impegnata nel campionato GT2 European Series 2026 con le sue vetture GT2: ecco tutti i contenuti speciali dedicati al Tridente

La Maserati GT2 celebra il debutto nella GT America con due vittorie assolute all’Indianapolis Motor Speedway. Schierata dal team Risi Competizione e affidata al pilota Peter Dempsey, la vettura #100 ha vinto entrambe le gare da 40 minuti disputate sabato 10 e domenica 11 ottobre.

La Maserati GT2 ha potuto iscriversi nella classe SRO3 grazie al kit GT2+, pacchetto che rende la vettura idonea a correre con le altre GT3.

La Casa italiana ha celebrato con una doppietta il ritorno sul leggendario Brickyard, dove Wilbur Shaw, al volante di una Maserati 8CTF, conquistò due vittorie consecutive alla 500 Miglia di Indianapolis nel 1939 e nel 1940. Risultato ancor più rilevante in quanto Maserati resta l’unico brand italiano ad essersi imposto in quella competizione.

Nel 2025, Maserati GT2 era stata esposta e ammirata dagli spettatori proprio a Indianapolis. Nel 2026 il doppio successo e il numero scelto di iscrizione, il 100, celebrano il centenario dell’iconico logo del Tridente apparso per la prima volta su una Maserati durante una corsa.

Peter Dempsey, Risi Competizione, Maserati GT2

Foto di: SRO

Gara 1 ha visto Dempsey scattare dal fondo della griglia, dopo l’annullamento del miglior tempo ottenuto nella qualifica di venerdì. Nonostante questa situazione il pilota irlandese è riuscito a recuperare posizioni fino a superare il campione 2026 della SRO3, Memo Gidley, a meno di tre minuti dalla conclusione.

Giunto al comando, Dempsey ha quindi tagliato il traguardo per primo con un vantaggio di 0"307 e ha registrato il giro più veloce, assicurandosi così la pole position per Gara 2.

Nella prova di domenica, Dempsey ha trasformato la pole position in una seconda vittoria, conducendo in testa dall’inizio alla fine e passando sotto la bandiera a scacchi con un vantaggio di 2"702 su Gidley. Dempsey ha inoltre segnato il giro più veloce, completando un weekend strepitoso per Maserati e Risi Competizione.

Peter Dempsey, Risi Competizione, Maserati GT2

Foto di: SRO

Sviluppato in accordo con SRO, il kit GT2+ rende la Maserati GT2 conforme alla classe SRO3 nel campionato GT America, permettendole di correre con le vetture GT3.

Il pacchetto aumenta la deportanza e la potenza grazie ad aggiornamenti aerodinamici e a una calibrazione rivista del motore Nettuno, con adattamenti agli ammortizzatori e all’impianto frenante.

I clienti possono ordinare il kit con una nuova GT2 oppure acquistarlo separatamente per convertire una vettura già in loro possesso.

Ad oggi la Maserati GT2 è ammessa a oltre 20 campionati in cinque continenti. La Casa del Tridente sta collaborando con i promotori negli Stati Uniti e in Europa per estendere l’ammissibilità del kit GT2+ ad altri campionati, con piani per un supporto tecnico dedicato in pista e un servizio di ricambi in loco.

Le vittorie a Indianapolis seguono il terzo titolo consecutivo, dopo quelli conquistati nella Classe AM nel 2024 e nel 2025, oggi denominata Masters Cup, conquistato da Philippe Prette nella GT2 European Series al volante di una Maserati GT2 del team LP Racing.

Peter Dempsey, Risi Competizione, Maserati GT2

Foto di: SRO

“Vincere entrambe le gare al nostro debutto in GT America a Indianapolis è un momento di orgoglio per tutti noi di Maserati. Peter e il nostro partner Risi Competizione hanno offerto una prestazione eccezionale, e questi risultati dimostrano il potenziale della nostra Maserati GT2", ha commentato Vincent Biard, Capo di Maserati Corse.

"Tornare su questo circuito proprio mentre celebriamo i 100 anni sia del logo del Tridente sia del debutto agonistico di Maserati rende questo risultato particolarmente significativo. Vogliamo offrire ai nostri clienti maggiori opportunità di gareggiare con Maserati, e questo fine settimana rappresenta un passo fondamentale in questa direzione”.

Ad Indianapolis, Maserati ha inoltre coinvolto gli appassionati di corse attraverso attività in loco supportate dal concessionario partner, Napleton Maserati di Downers Grove.

Nella Fan Zone erano esposte la GT2 Stradale, la GranTurismo Trofeo e la Grecale Trofeo, collegando il successo agonistico del weekend alla gamma di auto stradali Maserati.

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