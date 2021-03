JAS Motorsport aggiunge Erwin Zanotti al programma giovani

La JAS Motorsport ha ingaggiato Erwin Zanotti per il suo programma legato alla crescita dei giovani piloti.

Il team di Arluno legato ad Honda Racing continua a cercare ragazzi coi quali lavorare in ottica futura, sia in pista che fuori, con un progetto fatto anche di lezioni tecniche e professionali che si spingono oltre le pure capacità di guida.

Zanotti, 20enne nativo di Desenzano del Garda, è reduce da esperienze in Formula 4 e guiderà una Honda NSX GT3 Evo in una serie che verrà annunciata più avanti, aggiungendosi ai già presenti Reece Barr (GT Open) e Jacopo Guidetti (GT Italiano), oltre a Jack Young (TCR Europe su Honda Civic Type R).

"Sono davvero felice di entrare a far parte del Driver Development Programme di JAS Motorsport - ha dichiarato Zanotti - Penso che sia una grande opportunità per me, come giovane pilota, per crescere e migliorare in ogni aspetto del motorsport, sia dal punto di vista della guida che della crescita personale".

"Ho svolto il primo incontro la scorsa settimana a Madrid nella struttura di allenamento invernale e mi è piaciuto molto. È stato un modo perfetto per iniziare la stagione. Conoscevo già Jacopo Guidetti perché viviamo vicini, ma è stato bello incontrare anche Jack e Reece. Penso che sarà fantastico lavorare con tutti e tre e con gli esperti di JAS quest'anno".

Riccardo Incarbone, responsabile del programma giovani di JAS Motorsport, ha aggiunto: "È bello dare il benvenuto a Erwin Zanotti come quarto membro del programma. Ciò significa che ora abbiamo due italiani e due piloti britannici, quindi un buon equilibrio".

"La situazione globale che si è sviluppata l'anno scorso gli ha fatto perdere l'occasione di capitalizzare l'esperienza acquisita durante la sua stagione da rookie nel 2019. In JAS avrà il supporto dei nostri esperti al 100% durante il 2021, mentre crescerà in pista e fuori per diventare un pilota completo al volante di una NSX GT3 Evo costruita da JAS".