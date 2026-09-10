Incidente Millroy: Ollie operato, il China GT mostra le tempistiche di intervento dopo la bufera di critiche

Il China GT ha completato l'indagine sull'incidente che sabato scorso ha visto Loek Hartog salvare Ollie Millroy dal rogo della sua Ferrari nel corso di Gara 1 a Shanghai.

Il coraggioso pilota olandese si era fermato per soccorrere il collega, rimasto nell'abitacolo mentre la 296 del team AII Motorsports stava andando a fuoco. Il ragazzo della Phantom Global Racing è sceso dalla sua Porsche e ha preso dalle mani di un commissario l'estintore per spegnere le fiamme attorno a Millroy ed estrarlo.

Dalle immagini registrate dalle due telecamere installate sull'auto di Hartog era apparso abbastanza evidente quanto l'intervento degli addetti ai lavori non fosse stato così celere come sarebbe servito.

Ciò aveva scatenato il putiferio prima nel paddock della serie, con diversi concorrenti che si erano mostrati notevolmente arrabbiati sentendosi insicuri a correre in queste condizioni, per poi lasciare spazio a commenti di ogni genere, anche riportando che il guidatore dell'ambulanza stava dormendo quando è stato richiamato all'ordine per prestare le curve ai malcapitati.

Loek Hartog, Ollie Millroy

Al di là di tutta la bufera che, al giorno d'oggi, dilaga inevitabilmente sui social e via dicendo, il primo comunicato degli organizzatori evidenziava che era presto per giungere a conclusioni dettagliate, e che un'ulteriore e approfondita indagine sarebbe stata condotta nei giorni a seguire.

Tramite BEC Motorsports sono ora emerse le immagini delle telecamere a circuito chiuso (CCTV) con orologio in alto a destra, le quali mostrano esattamente le tempistiche reali di quel che è successo.

Di seguito, riportiamo i fermo-immagine e le descrizioni delle varie fasi, dal botto tra la vettura di Millroy con quelle egli sfortunati colleghi, David Cheng e Neil Verhagen, all'intervento di Hartog per poi arrivare ai soccorsi. Il tutto nello spazio di poco più di 6' (ossia dalle 16h47'25" alle 16h53'41") e non oltre il quarto d'ora come riportato erroneamente da alcuni presenti sul posto.

Foto di: GT China

16h47'24": Alla curva 14, Verhagen e Chen vengono a contatto e perdono il controllo delle rispettive vetture. Il commissario nella postanzione 14 espone la doppia bandiera gialla.

Foto di: GT China

16h47'25": La Ferrari di Chen colpisce quella di Millroy, si scatena l'incendio.

L'incidente di Ollie Millroy, la sequenza: Foto 3 Foto di: GT China

16h47'37": La Direzione Gara decide per l'esposizione della bandiera rossa avvertendo i commissari in zona, i vigili del fuoco, i veicoli di soccorso, i camion dei pompieri, i veicoli medici, i veicoli di pronto intervento e le ambulanze di recarsi immediatamente sul luogo dell'incidente secondo le procedure di soccorso previste per gli incidenti di gara.

Foto di: GT China

16h47'41": Hartog si ferma per prestare i primi soccorsi a Millroy

Foto di: GT China

16h48'12": Il primo commissario arriva sul posto e consegna l'estintore ad Hartog

Foto di: GT China

16h48'20": Il secondo commissario arriva con un altro estintore

Foto di: GT China

16h48'31": Arriva il primo camion dei pompieri

Foto di: GT China

16h48'40": Millroy è stato estratto da Hartog

Foto di: GT China

16h48'57": Arriva il secondo camion dei pompieri

Foto di: GT China

16h51'33": Arrivano il responsabile medico e l'ambulanza per i primi esami e valutazioni delle lesioni, e cure a Millroy e Chen

Foto di: GT China

16h52'45": I camion dei pompieri sono arrivati ​​sul posto per effettuare le operazioni di spegnimento dell'incendio

Foto di: GT China

16h53'41": La prima ambulanza è arrivata sul posto per soccorrere Millroy, partendo alle 16h58'52" per raggiungere l'ospedale Ruijin Nord per le cure. La seconda ha trasportato Chen al centro medico per un esame prima di trasferirlo all'ospedale Ruijin Nord.

Loek Hartog, Ollie Millroy

Millroy ancora osservato speciale, Hartog chiama a raccolta i colleghi

Nel frattempo, arrivano anche aggiornamenti sulle condizioni di Millroy, che intanto si trova ancora in terapia intensiva e ha affidato alla moglie Fern un messaggio esplicativo della sua situazione attuale.

"Ollie rimane in condizioni stabili nell'unità di terapia intensiva di Shanghai, circondato dai medici e chirurghi più incredibili. Siamo rimasti sbalorditi dai messaggi di sostegno e dall'amore che ci sono stati inviati e ci hanno dato l'energia per andare avanti in questo periodo traumatico della nostra vita", scrive Ferm.

"Ha subito la frattura di 6 costole, una clavicola, una mano e un polmone perforato. Dopo un intervento chirurgico di 4 ore martedì, hanno montato placche e viti alle varie zone fratturate per garantire i migliori risultati nella guarigione".

"Inoltre, è stato sottoposto ad un secondo intervento mercoledì per installare un tubo di drenaggio all'addome, in modo da liberare gas e liquidi in uscita dal suo polmone, il che ha alleviato molto il dolore".

"I medici stanno monitorando lo stato cognitivo di Ollie, dopo la grave commozione cerebrale riportata che gli ha causato uno svenimento di oltre un'ora. L'impatto è stato così forte che ha rotto la visiera del suo casco e ha spezzato il dispositivo HANS".

"Nonostante le ferite e le sfide che stiamo affrontando ora, non possiamo fare a meno di sentirci fortunati che sia vivo, e la sensazione che abbiamo tutti è un'enorme quantità di gratitudine e amore verso Loek Hartog che ha salvato la vita di Ollie".

"I vostri messaggi di amore e sostegno sono stati enormemente apprezzati e vi terremo aggiornati sui miglioramenti di Ollie in ospedale".

Ollie Millroy in ospedale a Shanghai Foto di: Ollie Millroy

Anche Hartog è tornato sull'episodio con una proposta per tutta la comunità dei piloti impegnati nel mondo del motorsport.

"Quanto accaduto a Shanghai ci ha mostrato quanto questa comunità si preoccupa delle condizioni in cui corriamo. Ollie ed io vogliamo vedere cosa possiamo fare insieme per il prossimo pilota che avrà bisogno di aiuto, potenzialmente attraverso un'organizzazione no-profit costruita con questa comunità".

Ollie è ancora in ospedale e ha una recupero davanti a sé, la sua salute viene prima. Nel frattempo, condividete le vostre idee nei commenti, perché, come ha detto Ollie, nessuna persona dovrebbe passare ciò che abbiamo vissuto noi il fine settimana scorso".

"Stiamo cercando di capire quali possano essere i prossimi passi e vi terremo sempre aggiornati. Grazie per il supporto che ci avete mostrato ad entrambi. Significa più di quanto possiate immaginare".